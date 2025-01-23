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    OpenAI Operator tanıtıldı: Yapay zekalarda yeni bir dönem başlıyor

    OpenAI, düzenlediği canlı yayında ilk yarı otonom yapay zeka ajanı Operator'u tanıttı. Operator ile artık yapay zeka, sizin yerinize bir şeyler yapmak için web’te kendi başına gezinecek.
    OpenAI Operator tanıtıldı: Yapay zekada yeni bir dönem başlıyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük yapay zeka araştırma şirketlerinden biri olan OpenAI, "Operator" adını verdiği yarı otonom yapay zeka ajanını tanıttı. Operator, bilgisayarınızı adeta bir insan gibi kullanarak rezervasyon yapmak, alışveriş listesi oluşturmak ve online işlemleri yönetmek gibi görevleri yerine getirmek için tasarlanmış durumda.

    Bu, şimdiye kadar gördüğümüz geleneksel yapay zeka araçlarından keskin bir sapma olarak görülebilir. Zira mevcut ChatGPT gibi araçlar, herhangi bir şey yapmak için doğrudan sizin spesifik talimatınıza ihtiyaç duyuyordu. Ancak Operator ile yeni bir çağ başlıyor. Bu yapay zeka “ajanı”, sizin detaylı talimatlar vermenizi ortadan kaldırıyor.

    OpenAI Operator nedir?

    Operator, yapay zeka destekli bir tarayıcı ajanıdır. Kullanıcının verdiği görevleri yerine getirerek form doldurma, çevrimiçi alışveriş yapma veya internet meme’i oluşturma gibi tekrarlayan işlemleri kolaylaştırıyor. Kullanıcılar tarafından verilen talimatlarla çalışan Operator, iş akışında zaman kazandırırken, işletmeler için de kullanıcı deneyimini iyileştiriyor.

    OpenAI Operator nasıl çalışıyor?

    Operator, kullanıcıların isteklerini yerine getirmek için OpenAI’ın sunucularında çalışan bulut tabanlı bir tarayıcı kullanıyor. Yani Operator web tarayıcınızı ele geçirmiyor ve ChatGPT'ye benzer bir istem kutusu ile temasa geçiliyor. Örneğin, “Bu akşamki Beşiktaş maçına bilet bul” gibi bir komut verdiğinizde Operator, ekran üzerinde bir fare imleciyle hareket eder gibi davranarak formları dolduruyor, rezervasyon yapıyor ve işlemleri tamamlıyor.

    Kullanıcılar işlemleri gerçek zamanlı olarak izleyebiliyor ve diledikleri anda kontrolü ele alabiliyor. Operasyonun son aşamasında ödeme yapmanız gerektiğinde, kredi kartı bilgilerinizi manuel olarak girebilmeniz için sistem sizi bilgilendiriyor. CAPTCHA’ları çözmek ve oturum açmak gibi işlemlerde de Operator, kontrolü size bırakıyor.

    Operator, yeni bir model olan Computer-Using Agent (CUA) ile destekleniyor. Bu model, GPT-4o'nun görsel algılama yeteneklerini ve gelişmiş akıl yürütme becerilerini birleştiriyor. CUA, grafik kullanıcı arayüzlerini (GUI) “görebiliyor” ve tarayıcıda klavye ve fare kullanarak “etkileşimde bulunabiliyor”. Eğer bir zorlukla karşılaşırsa, kendi hatasını analiz ederek düzeltme de yapabiliyor. Gerekli durumlarda (yukarıda bahsettiklerimiz) kontrolü tekrar kullanıcıya devredip ve iş birliği odaklı bir deneyim sunuyor.

    Operator, şimdiden bazı şirketler tarafından test edilmeye başlandı. Booking.com, Instacart, DoorDash ve Etsy gibi platformlar, bu teknolojiyi kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri sunmak için kullanıyor. Operator aynı zamanda kamu sektöründe de büyük faydalar sağlayabilir.

    Operator tüm siteler veya belirli siteler için özel talimatları da destekliyor. Böylelikle ajanın çalışmasını ve iş akışını kişiselleştirmek de mümkün oluyor.

    Sınırlamalar ve gelecek planları

    Henüz erken aşamada bir araştırma önizlemesi olarak sunulan Operator, kompleks kullanıcı arayüzlerinde (ör. takvim yönetimi veya slayt oluşturma) bazı zorluklarla karşılaşabiliyor. Ancak OpenAI, kullanıcı geri bildirimlerini temel alarak Operator’ü sürekli geliştirmeyi hedefliyor.

    OpenAI, CUA’nın API entegrasyonu yapmayı planlıyor. Böylece geliştiriciler Operator'ün arkasındaki modeli kendi projelerinde kullanabilecek. Ek olarak daha uzun ve karmaşık iş akışlarını yönetme becerisi artırılacak. İlerleyen dönemlerde ise Plus, Team ve Enterprise kullanıcıları için de erişime açılacak. Hâlihazırda Operator operator.chatgpt.com adresinden ABD'deki Pro kullanıcılarına sunuluyor. Bu plan, aylık 200 dolarlık bir ücret talep ediyor. Ücretsiz sürüme bu özelliğine ne zaman geleceği ise açıklanmadı.

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