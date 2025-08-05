Bakanlıktan otomobillerde ÖTV farkı isteyenlere uyarı: 684 bin TL ceza kesilecek

Bakanlık uyardı
Bakanlığa ulaşan şikayetlere göre, bazı bayiler taşıtın ÖTV ve KDV’si ya da tamamı tahsil edilmiş olmasına rağmen ÖTV oranı değiştikten sonra ek ücret talep etti. Bu durumun hem tüketicileri mağdur ettiği hem de piyasanın sağlıklı işleyişini bozduğu vurgulandı.
Yönetmelik gereği, ÖTV ve KDV’si alınmış araçların satış fiyatı sonradan artırılamıyor. Yetkili satıcılar, fiyatı sabitlemek ve ek ödeme talep etmemekle yükümlü. Fatura düzenlenmemiş olması gibi gerekçelerle tüketiciden fark alınması hukuken geçerli sayılmıyor.
Mağdurlara şikâyet önerisi
Bakanlık, ÖTV farkı tahsil edilen vatandaşların yargı yoluna başvurabileceklerini ya da Ticaret İl Müdürlükleri üzerinden şikâyet edebileceklerini belirtti. Usulsüzlük tespit edilmesi halinde satıcı başına her ihlal için ayrı ayrı olmak üzere 684 bin 214 TL’ye kadar para cezası uygulanacak.
Açıklamada ayrıca, sadece kapora ödemiş ve taşıt bedelinin tamamını ya da vergilerini henüz ödememiş kişilerden alınan farkların ise mevzuata aykırı olmadığı belirtildi.
Ticaret Bakanlığı, 31 Temmuz tarihinde otomotiv şirketlerine aynı konu üzerine ilgili bir bildiri göndermişti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: