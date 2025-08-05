Bakanlıktan otomobillerde ÖTV farkı isteyenlere uyarı: 684 bin TL ceza kesilecek

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Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı, 24 Temmuz 2025’te yapılan ÖTV düzenlemesi sonrasında bazı otomotiv bayilerinin tüketicilerden hukuka aykırı şekilde ek ödeme talep ettiğine dair şikayetlerin ardından açıklama yaptı. Yetkili satıcılara, mevzuata aykırı uygulamalar halinde 684 bin lirayı aşan idari para cezaları uygulanabileceği duyuruldu.

Bakanlık uyardı

Bakanlığa ulaşan şikayetlere göre, bazı bayiler taşıtın ÖTV ve KDV’si ya da tamamı tahsil edilmiş olmasına rağmen ÖTV oranı değiştikten sonra ek ücret talep etti. Bu durumun hem tüketicileri mağdur ettiği hem de piyasanın sağlıklı işleyişini bozduğu vurgulandı.

Yönetmelik gereği, ÖTV ve KDV’si alınmış araçların satış fiyatı sonradan artırılamıyor. Yetkili satıcılar, fiyatı sabitlemek ve ek ödeme talep etmemekle yükümlü. Fatura düzenlenmemiş olması gibi gerekçelerle tüketiciden fark alınması hukuken geçerli sayılmıyor.

Mağdurlara şikâyet önerisi

Bakanlık, ÖTV farkı tahsil edilen vatandaşların yargı yoluna başvurabileceklerini ya da Ticaret İl Müdürlükleri üzerinden şikâyet edebileceklerini belirtti. Usulsüzlük tespit edilmesi halinde satıcı başına her ihlal için ayrı ayrı olmak üzere 684 bin 214 TL’ye kadar para cezası uygulanacak.

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Açıklamada ayrıca, sadece kapora ödemiş ve taşıt bedelinin tamamını ya da vergilerini henüz ödememiş kişilerden alınan farkların ise mevzuata aykırı olmadığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, 31 Temmuz tarihinde otomotiv şirketlerine aynı konu üzerine ilgili bir bildiri göndermişti.

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Otomobillerde ÖTV farkı isteyen bayilere ceza geliyor

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