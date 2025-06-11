OpenAI, yeni yapay zeka modeli "o3-pro"yu duyurdu: Şimdiye kadarki en güçlüsü

OpenAI o3-pro tanıtıldı
Opera’ıın "akıl yürütme modeli" olarak tanımladığı o3 serisi, geleneksel dil modellerinden farklı olarak karmaşık problemleri adım adım çözebiliyor. Bu da onu özellikle fizik, matematik, programlama gibi doğruluk ve süreç takibi gerektiren alanlarda daha güvenilir hale getiriyor.
ChatGPT Pro ve API kullanıcılarına sunuldu
o3-pro, bugünden itibaren ChatGPT Pro ve Team kullanıcılarının erişimine açılmış durumda. Enterprise ve Edu kullanıcıları ise modelle gelecek hafta tanışacak. Geliştiriciler için de API üzerinden kullanıma açılan model, ücretli bir yapıya sahip: O3-pro, API'de milyon girdi token'ı başına 20 dolar ve milyon çıktı token'ı başına 80 dolar olarak fiyatlandırılıyor. Kıyaslama açısından, bir milyon token yaklaşık 750 bin kelimeye denk geliyor; bu da Tolstoy’un “Savaş ve Barış” romanından biraz daha uzun bir metin anlamına geliyor. Bu haliyle o3-pro, o3'ten 10 kat daha pahalı.
OpenAI’a göre o3-pro modeli web araması yapabiliyor, görsel içerikleri analiz edebiliyor, dosyaları yorumlayabiliyor, Python çalıştırabiliyor ve kişisel yanıtlar oluşturmak için hafızasını kullanabiliyor. Ancak bu güç, küçük bir dezavantajı da beraberinde getiriyor: o3-pro’nun yanıt üretme süresi, önceki sürüm olan o1-pro’ya kıyasla biraz daha uzun.
Öte yandan modelin bazı sınırlamaları da bulunuyor. Şu an için ChatGPT’de geçici sohbet özelliği devre dışı bırakılmış durumda. Ayrıca o3-pro, görsel içerik oluşturamıyor ve OpenAI’ın yapay zekâ destekli çalışma alanı aracı olan Canvas ile uyumlu değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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