OpenAI, yeni yapay zeka modeli "o3-pro"yu duyurdu: Şimdiye kadarki en güçlüsü

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanındaki lider şirketlerden OpenAI, yeni nesil yapay zeka modelini tanıttı: o3-pro. Şirketin yılın başında kullanıma sunduğu o3 modelinin geliştirilmiş versiyonu olan bu yeni sürüm, OpenAI’a göre bugüne kadar geliştirdikleri en yetenekli yapay zeka modeli.

OpenAI o3-pro tanıtıldı

Opera’ıın "akıl yürütme modeli" olarak tanımladığı o3 serisi, geleneksel dil modellerinden farklı olarak karmaşık problemleri adım adım çözebiliyor. Bu da onu özellikle fizik, matematik, programlama gibi doğruluk ve süreç takibi gerektiren alanlarda daha güvenilir hale getiriyor.

Tam Boyutta Gör Yeni tanıtılan o3-pro, bu yetenekleri daha da ileri taşıyor. OpenAI’ın yaptığı uzman değerlendirmelerine göre, model her test edilen kategoride o3’e kıyasla daha başarılı performans sergiliyor. Bilim, eğitim, yazılım geliştirme, iş süreçleri ve metin üretimi gibi alanlarda o3-pro'nun açık ara öne çıktığı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör OpenAI’ın iç testlerine göre o3-pro, rakiplerini de geride bırakıyor. Özellikle matematiksel akıl yürütme becerilerini ölçen AIME 2024 testinde, Google’ın Gemini 2.5 Pro modelini geride bıraktığı belirtiliyor. Bilimsel bilgi derinliğini değerlendiren GPQA Diamond testinde ise Anthropic’in Claude 4 Opus modeline üstünlük sağladığı ifade ediliyor.

ChatGPT Pro ve API kullanıcılarına sunuldu

o3-pro, bugünden itibaren ChatGPT Pro ve Team kullanıcılarının erişimine açılmış durumda. Enterprise ve Edu kullanıcıları ise modelle gelecek hafta tanışacak. Geliştiriciler için de API üzerinden kullanıma açılan model, ücretli bir yapıya sahip: O3-pro, API'de milyon girdi token'ı başına 20 dolar ve milyon çıktı token'ı başına 80 dolar olarak fiyatlandırılıyor. Kıyaslama açısından, bir milyon token yaklaşık 750 bin kelimeye denk geliyor; bu da Tolstoy’un “Savaş ve Barış” romanından biraz daha uzun bir metin anlamına geliyor. Bu haliyle o3-pro, o3'ten 10 kat daha pahalı.

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OpenAI’a göre o3-pro modeli web araması yapabiliyor, görsel içerikleri analiz edebiliyor, dosyaları yorumlayabiliyor, Python çalıştırabiliyor ve kişisel yanıtlar oluşturmak için hafızasını kullanabiliyor. Ancak bu güç, küçük bir dezavantajı da beraberinde getiriyor: o3-pro’nun yanıt üretme süresi, önceki sürüm olan o1-pro’ya kıyasla biraz daha uzun.

Öte yandan modelin bazı sınırlamaları da bulunuyor. Şu an için ChatGPT’de geçici sohbet özelliği devre dışı bırakılmış durumda. Ayrıca o3-pro, görsel içerik oluşturamıyor ve OpenAI’ın yapay zekâ destekli çalışma alanı aracı olan Canvas ile uyumlu değil.

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OpenAI, yeni yapay zeka modeli "o3-pro"yu duyurdu

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