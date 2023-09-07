Duolingo müzik derslerine başlıyor

Duolingo ile müzik dersleri
Ayrı bir uygulama olarak çıkarılacak olan Duolingo müzik eğitimi notaları piyano üzerinde gösterirken ayrıca boşluk doldurma ve eşleştirme gibi mini oyunlarla kullanıcıların tecrübesini arttırmayı planlıyor. Tanıtımda başka görsel yok ancak yüzlerce ders ve 200’den fazla şarkı eğitim için hazır.
Duolingo anasayfasında Matematik ve Müzik eğitimleri en üst kısımda yer alacak. Matematik uygulaması hali hazırda iOS için kullanıma sunulmuştu. Müzik uygulamasının 11 Ekim tarihinde Duocon konferansında tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.