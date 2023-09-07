Duolingo müzik derslerine başlıyor

Tam Boyutta Gör İnternet dünyasının en önemli dil öğrenme platformlarından olan DuoLingo, artan rekabete cevap verebilmek adına bir süre önce Matematik eğitimini de kataloğuna dahil etmişti. Şimdi ise müzik öğrenmek isteyenleri hedefliyor.

Duolingo ile müzik dersleri

Ayrı bir uygulama olarak çıkarılacak olan Duolingo müzik eğitimi notaları piyano üzerinde gösterirken ayrıca boşluk doldurma ve eşleştirme gibi mini oyunlarla kullanıcıların tecrübesini arttırmayı planlıyor. Tanıtımda başka görsel yok ancak yüzlerce ders ve 200’den fazla şarkı eğitim için hazır.

Duolingo ekibi yeni bir uygulama üzerinde çalışıyor 5 ay önce eklendi

Duolingo anasayfasında Matematik ve Müzik eğitimleri en üst kısımda yer alacak. Matematik uygulaması hali hazırda iOS için kullanıma sunulmuştu. Müzik uygulamasının 11 Ekim tarihinde Duocon konferansında tanıtılması bekleniyor.

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