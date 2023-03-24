Tam Boyutta Gör Popüler yabancı dil öğrenme uygulaması Duolingo'nun geliştiricileri yepyeni bir proje üzerinde çalışmaya başladı. TechCrunch'ın haberine göre Pittsburgh merkezli teknoloji şirketi müzik, vokal ve müzik aletleri çalmanın temellerini öğretecek bir uygulama hazırlıyor.

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Aktarılan bilgilere bakılırsa firmanın şu anda söz konusu müzik uygulaması üzerinde çalışan küçük bir ekibi var. Duolingo'nun kariyer sayfasındaki iş ilanında hem müzik okuryazarlığının teorik bilgisini, hem de pratik öğretim deneyimini birleştiren müzik eğitimi uzmanı arandığı yazıyor.

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Duolingo kapsamı genişliyor

Şirket ayrıca serbest çalışan müzik kompozisyonu ve müfredat danışmanına yönelik bir iş ilanı da yayınladı ancak artık bu pozisyon için başvuru kabul edilmiyor. İş tanımna göre uygulama popüler şarkıları ve öğretmenleri kullanarak müzik teorisindeki temel kavramları öğretecek.

Duolingo uygulaması, basit dil öğrenme sistemi sayesinde tüm dünyada popüler hale geldi. Ancak proje yavaş yavaş birden fazla yardımcı uygulamayı kapsayacak şekilde genişliyor. Şirket geçtiğimiz yılın Ekim ayında bir matematik uygulaması olan Duolingo Math'i sundu.

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Duolingo ekibi yeni bir uygulama üzerinde çalışıyor