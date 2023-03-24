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    Anlık Bildirim

    Duolingo ekibi yeni bir uygulama üzerinde çalışıyor

    Popüler yabancı dil öğrenme platformu Duolingo'nun yeni bir proje üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Basına yansıyan haberlere göre şirket müzik öğrenmek isteyenleri hedefleyen bir uygulama çıkaracak.
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    Duolingo ekibi yeni bir uygulama üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Popüler yabancı dil öğrenme uygulaması Duolingo'nun geliştiricileri yepyeni bir proje üzerinde çalışmaya başladı. TechCrunch'ın haberine göre Pittsburgh merkezli teknoloji şirketi müzik, vokal ve müzik aletleri çalmanın temellerini öğretecek bir uygulama hazırlıyor.

    Aktarılan bilgilere bakılırsa firmanın şu anda söz konusu müzik uygulaması üzerinde çalışan küçük bir ekibi var. Duolingo'nun kariyer sayfasındaki iş ilanında hem müzik okuryazarlığının teorik bilgisini, hem de pratik öğretim deneyimini birleştiren müzik eğitimi uzmanı arandığı yazıyor.

    Duolingo ekibi yeni bir uygulama üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör

    Duolingo kapsamı genişliyor

    Şirket ayrıca serbest çalışan müzik kompozisyonu ve müfredat danışmanına yönelik bir iş ilanı da yayınladı ancak artık bu pozisyon için başvuru kabul edilmiyor. İş tanımna göre uygulama popüler şarkıları ve öğretmenleri kullanarak müzik teorisindeki temel kavramları öğretecek.

    Duolingo uygulaması, basit dil öğrenme sistemi sayesinde tüm dünyada popüler hale geldi. Ancak proje yavaş yavaş birden fazla yardımcı uygulamayı kapsayacak şekilde genişliyor. Şirket geçtiğimiz yılın Ekim ayında bir matematik uygulaması olan Duolingo Math'i sundu.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 3 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 4 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 6 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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