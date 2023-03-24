Duolingo ekibi yeni bir uygulama üzerinde çalışıyor

Aktarılan bilgilere bakılırsa firmanın şu anda söz konusu müzik uygulaması üzerinde çalışan küçük bir ekibi var. Duolingo'nun kariyer sayfasındaki iş ilanında hem müzik okuryazarlığının teorik bilgisini, hem de pratik öğretim deneyimini birleştiren müzik eğitimi uzmanı arandığı yazıyor.
Duolingo kapsamı genişliyor
Şirket ayrıca serbest çalışan müzik kompozisyonu ve müfredat danışmanına yönelik bir iş ilanı da yayınladı ancak artık bu pozisyon için başvuru kabul edilmiyor. İş tanımna göre uygulama popüler şarkıları ve öğretmenleri kullanarak müzik teorisindeki temel kavramları öğretecek.
Duolingo uygulaması, basit dil öğrenme sistemi sayesinde tüm dünyada popüler hale geldi. Ancak proje yavaş yavaş birden fazla yardımcı uygulamayı kapsayacak şekilde genişliyor. Şirket geçtiğimiz yılın Ekim ayında bir matematik uygulaması olan Duolingo Math'i sundu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)