Dying Light ve Witcher geliştiricileri yeni açık dünya RPG oyunlarını duyurdu

Geçtiğimiz aylarda ikinci oyunu çıkış yapan Dying Light serisi ile tanınan Techland geçtiğimiz saatlerde yeni projesini duyurdu.
Açık Dünya RPG
Geçtiğimiz saatlerde yapılan duyuruya göre Dying Light geliştiricisi Techland, yüksek bütçeli yeni bir açık dünya rol yapma oyunu üzerinde çalıştığını açıkladı. Ne yazık ki şu an için proje ile ilgili ismi dahil daha fazla detay bilinmiyor. Ancak stüdyonun yeni bir IP üzerinde çalışıyor olması sevindirici bir haber.
Projenin geliştirme kısmıyla ilgili birkaç heyecanlandıran bilgi olduğunu söylemekte de fayda var. Oyun üzerinde daha öncesinde The Witcher serisi, Cyberpunk 2077, Deathloop, Prince of Persia ve Mad Max gibi oyunlar üzerinde çalışan isimler çalışıyor. Umuyoruz ki önümüzdeki yıl oyundan ilk görüntüleri görmeye başlarız. Haberin girişindeki görsel ise oyun için paylaşılan ilk konsept tasarım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun
[resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş
sonuçta bir şekilde olay dönüyor.
Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D