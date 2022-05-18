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    Anlık Bildirim

    Dying Light ve Witcher geliştiricileri yeni açık dünya RPG oyunlarını duyurdu

    Dying Light'ın geliştiricisi olan Techland, daha önce Witcher projesi üzerinde çalışmış geliştiricilerle birlikte yeni bir açık dünya aksiyon rol yapma oyunu üzerinde çalışmaya başladı.
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    Dying Light ve Witcher geliştiricilerinden yeni bir oyun geliyor
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    Geçtiğimiz aylarda ikinci oyunu çıkış yapan Dying Light serisi ile tanınan Techland geçtiğimiz saatlerde yeni projesini duyurdu.

    Açık Dünya RPG

    Geçtiğimiz saatlerde yapılan duyuruya göre Dying Light geliştiricisi Techland, yüksek bütçeli yeni bir açık dünya rol yapma oyunu üzerinde çalıştığını açıkladı. Ne yazık ki şu an için proje ile ilgili ismi dahil daha fazla detay bilinmiyor. Ancak stüdyonun yeni bir IP üzerinde çalışıyor olması sevindirici bir haber.

    Projenin geliştirme kısmıyla ilgili birkaç heyecanlandıran bilgi olduğunu söylemekte de fayda var. Oyun üzerinde daha öncesinde The Witcher serisi, Cyberpunk 2077, Deathloop, Prince of Persia ve Mad Max gibi oyunlar üzerinde çalışan isimler çalışıyor. Umuyoruz ki önümüzdeki yıl oyundan ilk görüntüleri görmeye başlarız. Haberin girişindeki görsel ise oyun için paylaşılan ilk konsept tasarım.

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    supervisorberk 7 saat önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 1 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 2 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 2 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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