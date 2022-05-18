Dying Light ve Witcher geliştiricileri yeni açık dünya RPG oyunlarını duyurdu

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Geçtiğimiz aylarda ikinci oyunu çıkış yapan Dying Light serisi ile tanınan Techland geçtiğimiz saatlerde yeni projesini duyurdu.

Açık Dünya RPG

Geçtiğimiz saatlerde yapılan duyuruya göre Dying Light geliştiricisi Techland, yüksek bütçeli yeni bir açık dünya rol yapma oyunu üzerinde çalıştığını açıkladı. Ne yazık ki şu an için proje ile ilgili ismi dahil daha fazla detay bilinmiyor. Ancak stüdyonun yeni bir IP üzerinde çalışıyor olması sevindirici bir haber.

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Projenin geliştirme kısmıyla ilgili birkaç heyecanlandıran bilgi olduğunu söylemekte de fayda var. Oyun üzerinde daha öncesinde The Witcher serisi, Cyberpunk 2077, Deathloop, Prince of Persia ve Mad Max gibi oyunlar üzerinde çalışan isimler çalışıyor. Umuyoruz ki önümüzdeki yıl oyundan ilk görüntüleri görmeye başlarız. Haberin girişindeki görsel ise oyun için paylaşılan ilk konsept tasarım.

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