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    CS:GO wall hack kodu (2024): Duvar arkasındaki düşmanları görüp vurun!

    CS: GO duvar arkasını görme & vurma nasıl yapılıyor merak edenler buraya. CS 2 wall hack kodu ile düşmanları hiç beklemedikleri anda indirin!                    

    CS GO’da wall hack kodunu etkinleştirmek size oyunda önemli bir avantaj sağlayabilir. Bu komutu kullanarak duvarların ve diğer sert nesnelerin içini görebilir, düşmanları tespit edebilir ve stratejilerinizi daha etkili bir şekilde planlayabilirsiniz. Ancak, CS 2 duvar arkasını görme & vurma kodu, rekabetçi modda veya diğer çok oyunculu modlarda çalışmaz. Sadece botların olduğu çevrimdışı mücadelede veya yöneticisi olduğunuz topluluk sunucularında çalışır. Çünkü hile kodları geliştirici konsoluna komut yazmayı gerektirir.

    CS GO wall hack kodu 💥

    cs 2 duvar arkası görme kodu Tam Boyutta Gör
    CS GO wall hack kodu olarak “r_drawothermodels 2” yazın. CS 2 duvar arkası görme kodu, haritadaki tüm oyuncuları duvarların ve nesnelerin içinden görünür hale getirir. Duvar arkasını görme ve vurma avantajınız olur.

    CS:GO hile kodları nasıl açılır ⌨️

    Counter Strike 2’de duvar arkasını görme kodunu etkinleştirmek için konsolu açmanız gerekir. Konsolu açmak için klavyede ~ tuşuna basın. Konsol açıldıktan sonra “sv_cheats 1” komutun yazın. Bu komut oyunda hile modunu etkinleştirir.

    Counter Strike Global Offensive 2’de wall hack kodunu kullanmak ciddi sonuçlar doğurabilir. CS2’de duvar arkasını görme hilesinin sunuculardan veya turnuvalardan yasaklanma, diğer oyuncular arasında saygınlığınızı yitirme ve rekabetçi oyunlardan dışlanma gibi ciddi sonuçları olabilir. Valve'ın Anti-Hile sistemi (VAC), CS2'de adil oyunu sağlayan bir sistemdir. CS2 wall hack dahil olmak üzere hile kullanan oyunculara yasaklar uygular. Bu yasaklar kalıcıdır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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