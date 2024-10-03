CS:GO wall hack kodu (2024): Duvar arkasındaki düşmanları görüp vurun!

CS GO’da wall hack kodunu etkinleştirmek size oyunda önemli bir avantaj sağlayabilir. Bu komutu kullanarak duvarların ve diğer sert nesnelerin içini görebilir, düşmanları tespit edebilir ve stratejilerinizi daha etkili bir şekilde planlayabilirsiniz. Ancak, CS 2 duvar arkasını görme & vurma kodu, rekabetçi modda veya diğer çok oyunculu modlarda çalışmaz. Sadece botların olduğu çevrimdışı mücadelede veya yöneticisi olduğunuz topluluk sunucularında çalışır. Çünkü hile kodları geliştirici konsoluna komut yazmayı gerektirir.
CS GO wall hack kodu 💥
CS:GO hile kodları nasıl açılır ⌨️
Counter Strike 2’de duvar arkasını görme kodunu etkinleştirmek için konsolu açmanız gerekir. Konsolu açmak için klavyede ~ tuşuna basın. Konsol açıldıktan sonra “sv_cheats 1” komutun yazın. Bu komut oyunda hile modunu etkinleştirir.
Counter Strike Global Offensive 2’de wall hack kodunu kullanmak ciddi sonuçlar doğurabilir. CS2’de duvar arkasını görme hilesinin sunuculardan veya turnuvalardan yasaklanma, diğer oyuncular arasında saygınlığınızı yitirme ve rekabetçi oyunlardan dışlanma gibi ciddi sonuçları olabilir. Valve'ın Anti-Hile sistemi (VAC), CS2'de adil oyunu sağlayan bir sistemdir. CS2 wall hack dahil olmak üzere hile kullanan oyunculara yasaklar uygular. Bu yasaklar kalıcıdır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.