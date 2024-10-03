CS:GO wall hack kodu (2024): Duvar arkasındaki düşmanları görüp vurun!

CS GO’da wall hack kodunu etkinleştirmek size oyunda önemli bir avantaj sağlayabilir. Bu komutu kullanarak duvarların ve diğer sert nesnelerin içini görebilir, düşmanları tespit edebilir ve stratejilerinizi daha etkili bir şekilde planlayabilirsiniz. Ancak, CS 2 duvar arkasını görme & vurma kodu, rekabetçi modda veya diğer çok oyunculu modlarda çalışmaz. Sadece botların olduğu çevrimdışı mücadelede veya yöneticisi olduğunuz topluluk sunucularında çalışır. Çünkü hile kodları geliştirici konsoluna komut yazmayı gerektirir.

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CS GO wall hack kodu 💥 Tam Boyutta Gör CS GO wall hack kodu olarak “r_drawothermodels 2” yazın. CS 2 duvar arkası görme kodu, haritadaki tüm oyuncuları duvarların ve nesnelerin içinden görünür hale getirir. Duvar arkasını görme ve vurma avantajınız olur. CS:GO hile kodları nasıl açılır ⌨️ Counter Strike 2’de duvar arkasını görme kodunu etkinleştirmek için konsolu açmanız gerekir. Konsolu açmak için klavyede ~ tuşuna basın. Konsol açıldıktan sonra “sv_cheats 1” komutun yazın. Bu komut oyunda hile modunu etkinleştirir.

Counter Strike Global Offensive 2’de wall hack kodunu kullanmak ciddi sonuçlar doğurabilir. CS2’de duvar arkasını görme hilesinin sunuculardan veya turnuvalardan yasaklanma, diğer oyuncular arasında saygınlığınızı yitirme ve rekabetçi oyunlardan dışlanma gibi ciddi sonuçları olabilir. Valve'ın Anti-Hile sistemi (VAC), CS2'de adil oyunu sağlayan bir sistemdir. CS2 wall hack dahil olmak üzere hile kullanan oyunculara yasaklar uygular. Bu yasaklar kalıcıdır.

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CS GO 2 wall hack: Duvar arkası görme & vurma kodu