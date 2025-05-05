Unreal Engine 6 hakkında ilk bilgiler: 2-3 yıla geliyor

Tam Boyutta Gör Epic Games Başkanı ve en büyük hissedarı Tim Sweeney, Unreal Engine 6 (UE6) hakkında ilk kez resmi açıklamalarda bulundu. Lex Fridman podcast’ine konuk olan Sweeney, yeni nesil oyun motoruna dair önemli detayları paylaştı. Unreal Engine 6’nın, Epic’in şu anda paralel olarak geliştirdiği hatları birleştireceğini vurgulayan Sweeney, önizleme sürümlerinin geliştiricilere 2 ila 3 yıl içinde sunulabileceğini belirtti.

Unreal Engine 6, 2028’e kadar çıkabilir

Sweeney, şu an iki ayrı geliştirme yolunun bulunduğunu ifade etti: Biri geleneksel oyun geliştiricilere yönelik Unreal Engine 5, diğeri ise Fortnite ekosistemine özel sürüm. Ancak bu iki alanın geliştirme süreçleri birbirinden bağımsız ilerliyor ve bazı özellikler yalnızca bir tarafta mevcut. Sweeney’e göre Unreal Engine 6, tüm bu farklı geliştirme yollarının birleştiği yer olacak. Bununla birlikte yeni oyun motorunun ilk önizleme sürümünün de ile 2 ila 3 yıl içinde çıkabileceği belirtiliyor.

Podcast’in dikkat çeken diğer bir bölümü ise, Epic’in oyun simülasyonunu hâlâ tek iş parçacıklı (single-threaded) bir yapıda sürdürmesinin getirdiği kısıtlamalar oldu. Sweeney, bu yaklaşımın geçmişte hem şirketin hem de geliştirici topluluğunun işini kolaylaştırmak adına tercih edildiğini, ancak artık bu modelin modern donanımlar karşısında yetersiz kaldığını kabul etti. Dolayısıyla Unreal Engine 6, örneğin 16 çekirdekli işlemcinizin tüm birimlerinden yararlanabildiği bir mimari temelinde geliştiriliyor.

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Unreal Engine 4 ve 5 oyunlarında gördüğümüz CPU ile ilgili sorunların hepsi olmasa da çoğunun kaynağı şüphesiz bu. Epic'in nihayet bu sorunu çözeceğini duymak hem geliştiriciler hem de oyuncular için önemli. Ancak bu dönüşüm hemen gerçekleşmeyecek. Hatırlanacağı üzere, Unreal Engine 5’in ilk önizlemesi 2022’nin başlarında yayınlanmış, bu motorla geliştirilen ilk oyunlar ise ancak 2023 ortalarında piyasaya çıkabilmişti. Bu da Unreal Engine 6 ile geliştirilen ilk oyunların 2028 ya da 2029 gibi piyasada yer bulabileceği anlamına geliyor.

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Unreal Engine 6 hakkında ilk bilgiler: 2-3 yıla geliyor