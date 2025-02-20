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    Honda, Türkiye'de motosiklet üretecek!

    Honda, Türkiye'de motosiklet üretimi için çalışmalara başladı. Honda'dan yapılan açıklamada birkaç ay içerisinde resmi açıklamanın yapılacağı duyuruldu.            
    Honda, Türkiye'de motosiklet üretecek Tam Boyutta Gör
    Japon otomotiv ve motosiklet üreticisi Honda, ülkemizde otomobil üretimini 2021 yılında sonlandırmıştı. Honda, Türkiye'de üretime yeniden başıyor. Honda marka motosikletler Türkiye'de üretilecek.

    Honda Türkiye, dün PCX 125'in yenilenen versiyonunu tanıttı. Lansmanda Honda'ya Türkiye'de motosiklet üretimi hakkında soru soruldu. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, Türkiye'de motosiklet üretimi için çalışmaların başlandığını ve birkaç ay içerisinde resmi açıklama yapılacağını duyurdu. Kılıçer, şunları söyledi:

    “Motosiklet pazarının geldiği yer küçümsenecek bir yer değil. Bizim hedefimiz bu ülkede sağlıklı bir motosiklet pazarı oluşturabilmek. Bildiğiniz gibi Şubat 2025 itibarıyla yeni gümrük gözetim vergisi devreye alındı ve yüzde 400’e varan bir artış söz konusu. Biz de ithalatçı bir firma olarak Türkiye’de avantajlı bir konuma gelebilmek için üretim için fizibilite çalışmalarına bir süre önce başlamıştık. Hangi model hangi kapasiteyle üretilecek, önümüzdeki dönemde konuşacağız. Marka olarak, 100 birimlik işin 60 birimini planlamaya ayırıyoruz. Çok uzun sürmeyen bir süre içerisinde bu çalışmalar bitecek ve üretim için kararımızı verip, açıklayacağız. Bir veya iki ay içerisinde bu çalışmalarımızı tamamlayıp resmi açıklamayı yapmayı planlıyoruz."

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