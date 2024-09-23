Türk girişimciden elektrikli hiper otomobil “Elektron Quasar”

Elektron Quasar'dan yeni görüntüler
Elektron Motors’a göre Quasar, modern Formula 1 araçlarının iki katından fazla gücü ve gerektiğinde LMP araçlarından daha fazla yere basa gücü (downforce) üretebiliyor. Bunun yanına bir de 2.400 beygir güç ve 3.000 Nm tork bulunuyor. Resmi sitedeki bilgilere göre araç 1,65 saniyeden daha kısa bir sürede 0'dan 100'e ulaşabiliyor. 0'dan 300'e ise 8 saniyenin altında çıkıyor. Maksimum hız ise 450 km/s ile limitlenmiş durumda.
Öte yandan yaklaşık 1.5 ton ağırlığında olan araçta önde bir şanzımana bağlı 2 elektrik motoru ve arkada aynı düzeneğe sahip 4 motorlu güç aktarma sistemi bulunuyor. 120 kWh'ye kadar batarya paketine sahip olan araçta aktif aerodinamik paket ve karbon seramik frenler bulunuyor.
Kaynakça https://elektronmotors.com/elektron-quasar/ https://x.com/DoluBatarya/status/1836454646564720970 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)