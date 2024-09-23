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    Anlık Bildirim

    Türk girişimciden elektrikli hiper otomobil “Elektron Quasar”

    Türk girişimci Armağan Arabul tarafından kurulan Elektron Motors, ilk aracı olan elektrikli hiper otomobili Elektron Quasar için yeni görüntüler paylaştı. Araç her yönüyle etkileyici görünüyor.
    Elektron Quasar Tam Boyutta Gör
    Türk girişimci Armağan Arabul tarafından kurulan Elektron Motors, emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Kısa bir süre önce firmanın ilk aracı olan elektrikli hiper otomobil Elektron Quasar için de yeni görüntüler paylaşıldı. Hem tasarım hem de teknik özellikler açısından Elektron Quasar, oldukça etkileyici görünüyor.

    Elektron Quasar'dan yeni görüntüler

    Elektron Motors’a göre Quasar, modern Formula 1 araçlarının iki katından fazla gücü ve gerektiğinde LMP araçlarından daha fazla yere basa gücü (downforce) üretebiliyor. Bunun yanına bir de 2.400 beygir güç ve 3.000 Nm tork bulunuyor. Resmi sitedeki bilgilere göre araç 1,65 saniyeden daha kısa bir sürede 0'dan 100'e ulaşabiliyor. 0'dan 300'e ise 8 saniyenin altında çıkıyor. Maksimum hız ise 450 km/s ile limitlenmiş  durumda.

    Öte yandan yaklaşık 1.5 ton ağırlığında olan araçta önde bir şanzımana bağlı 2 elektrik motoru ve arkada aynı düzeneğe sahip 4 motorlu güç aktarma sistemi bulunuyor. 120 kWh'ye kadar batarya paketine sahip olan araçta aktif aerodinamik paket ve karbon seramik frenler bulunuyor.

    Türk girişimciden elektrikli hiper otomobil Elektron Quasar Tam Boyutta Gör
    Elektron Motors, Almanya’da kurulmuş bir şirket olsa da Armağan Arabul, ilk adımları Türkiye’de atmıştı. Öte yandan aracın üretilmiş ilk prototipi için tüm işlemler Türkiye’de yapıldı. Geçtiğimiz Temmuz ayında Arabul, aracın Ankara’da olduğunu ve ardından İstanbul ve lansman için yurtdışına çıkacağını açıklamıştı. Lansman tarihi henüz net olmasa da Elektron Quasar’ın 2024 sonu veya 2025 başında sergilenmesi bekleniyor. 3 sene içerisinde araçtan 99 adet üretilmesi planlanıyor. Elektron Motors hakkında daha fazla bilgi için Otomobil Gazetesi’nin aşağıdaki ilgili videosunu izleyebilirsiniz.

    Kaynakça https://elektronmotors.com/elektron-quasar/ https://x.com/DoluBatarya/status/1836454646564720970
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 1 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 1 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 4 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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