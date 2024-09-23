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Tam Boyutta Gör Türk girişimci Armağan Arabul tarafından kurulan Elektron Motors, emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Kısa bir süre önce firmanın ilk aracı olan elektrikli hiper otomobil Elektron Quasar için de yeni görüntüler paylaşıldı. Hem tasarım hem de teknik özellikler açısından Elektron Quasar, oldukça etkileyici görünüyor.

Elektron Quasar'dan yeni görüntüler

Elektron Motors’a göre Quasar, modern Formula 1 araçlarının iki katından fazla gücü ve gerektiğinde LMP araçlarından daha fazla yere basa gücü (downforce) üretebiliyor. Bunun yanına bir de 2.400 beygir güç ve 3.000 Nm tork bulunuyor. Resmi sitedeki bilgilere göre araç 1,65 saniyeden daha kısa bir sürede 0'dan 100'e ulaşabiliyor. 0'dan 300'e ise 8 saniyenin altında çıkıyor. Maksimum hız ise 450 km/s ile limitlenmiş durumda.

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Öte yandan yaklaşık 1.5 ton ağırlığında olan araçta önde bir şanzımana bağlı 2 elektrik motoru ve arkada aynı düzeneğe sahip 4 motorlu güç aktarma sistemi bulunuyor. 120 kWh'ye kadar batarya paketine sahip olan araçta aktif aerodinamik paket ve karbon seramik frenler bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Elektron Motors, Almanya’da kurulmuş bir şirket olsa da Armağan Arabul, ilk adımları Türkiye’de atmıştı. Öte yandan aracın üretilmiş ilk prototipi için tüm işlemler Türkiye’de yapıldı. Geçtiğimiz Temmuz ayında Arabul, aracın Ankara’da olduğunu ve ardından İstanbul ve lansman için yurtdışına çıkacağını açıklamıştı. Lansman tarihi henüz net olmasa da Elektron Quasar’ın 2024 sonu veya 2025 başında sergilenmesi bekleniyor. 3 sene içerisinde araçtan 99 adet üretilmesi planlanıyor. Elektron Motors hakkında daha fazla bilgi için Otomobil Gazetesi’nin aşağıdaki ilgili videosunu izleyebilirsiniz.

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Türk girişimciden elektrikli hiper otomobil Elektron Quasar