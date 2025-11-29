e-Devlet’te yeni dönem: Fay hatlarından imar planlarına her şey tek platformda

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, e-Devlet üzerinden erişilebilen Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu’nda (UCBS) bulunan 630 coğrafi veri katmanından 100’ünü vatandaşların kullanımına açtı. Böylece sığınak alanlarından fay hatlarına, toprak kalitesinden imar planlarına kadar pek çok kritik veri ilk kez geniş kapsamlı biçimde halka sunulmuş oldu. Vatandaşlar yaşadıkları veya yatırım yapmayı planladıkları bölgelerdeki bilgiye çok daha hızlı ulaşırken yatırımcılar da harita tabanlı en güncel verilerle karar alma süreçlerini destekleyebilecek.

Yeni verilerle kapsam genişledi

Tam Boyutta Gör

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile TÜRKSAT A.Ş. iş birliğiyle geliştirilen yerli altyapı, 1 Ocak 2025’te e-Devlet’te hizmete açıldığında 14 bin kullanıcıya sahipti. Kasım 2025 itibarıyla platforma erişenlerin sayısı 400 bini aşarak kısa sürede güçlü bir dijital harita ekosistemi oluşturdu. Kamu kurumlarına sunulan 630 katmanın 100’ünün artık vatandaş erişimine açılmasıyla sistem çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

Afet yönetimi, çevresel izleme, ulaşım, enerji ve yatırım planlaması gibi kritik başlıklara ait verilerin haritalandığı platform, vatandaşların yoğun ilgisiyle hızla büyümeye devam ediyor.

Vatandaşlar artık bulundukları ya da yatırım planladıkları bölgelerin imar planları, demiryolu ağları, liman bağlantıları, çevre koruma alanları gibi unsurlarını tek ekrandan inceleyebiliyor. Platformda ayrıca milli park sınırları, tabiat parkları, doğal sit bölgeleri, sulak alanlar gibi çevresel veriler de erişilebilir durumda.

Yatırımcılara değerli veriler sunuyor

Tam Boyutta Gör

Sistem yalnızca genel kullanıcıya değil, yatırımcılara da detaylı bir rehberlik sunuyor. Rüzgar enerjisi santrali alanları, biyokütle potansiyel bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, ortofoto verileri gibi bilgileri harita üzerinden görüntüleyebilen yatırımcılar, proje süreçlerini veri destekli şekilde planlayabiliyor.

Yeni eklenen katmanlar sanayi ve altyapının ötesine geçerek doğal kaynaklardan günlük hayatı ilgilendiren bilgilere kadar uzanıyor. Toprak organik karbon haritası, erozyon ve çölleşme hassasiyet verileri, anıt ağaçlar, mağaralar, kaplıcalar buna örnek oluştururken meteoroloji istasyonları, nüfus yoğunluğu ve acil toplanma alanları gibi katmanlar da vatandaşların günlük karar alma süreçlerine katkı sağlayacak.

Tam Boyutta Gör

Platformun öne çıkan özelliklerinden biri ise Hazine’ye ait irtifak, kira, satış ve yatırım teşvikine konu parsellerin coğrafi olarak görüntülenebilmesi. Parsellere ilişkin konum, yüzölçümü ve ihale tarihleri gibi bilgiler tek ekrandan erişilebilir hale gelirken hem vatandaşların hem yatırımcıların karar süreçleri belirgin biçimde hızlanıyor. Kamu kurumları açısından ise taşınmaz yönetimi ve yatırım planlamasında ciddi zaman tasarrufu sağlanıyor.

Tam Boyutta Gör

Afet yönetiminde de platform önemli bir rol üstleniyor. Deprem riski, heyelan ve çığ tehlikesi bulunan bölgeler ilgili katmanlar üzerinden anında görüntülenebildiği için olası afet durumlarında kamu kurumlarının daha hızlı ve etkin müdahale gerçekleştirmesine imkan tanıyor

Vatandaşlara açılan katmanlar arasında Endüstri Bölgeleri, OSB ve TGB imar planları, ÖÇKB verileri, RES alanları, su ve rüzgâr erozyonu haritaları, çevre düzeni planları, anıt ağaçlar, mağaralar, kıyı kenar çizgisi, şehir atlası, CORINE arazi örtüsü sınıflandırması, milli park ve tabiat parkı alanları, mücavir alan sınırları, yerüstü su kütleleri, 2014-2016 ortofoto verileri, taşkın tahliye alanları ile yaban hayatı koruma sahaları gibi çok geniş bir içerik listesi bulunuyor.

Fay hatlarından imar planlarına her şey artık tek platformda

