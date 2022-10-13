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    Anlık Bildirim

    Ev adresimde kimler oturuyor nasıl öğrenirim? Aynı hanede yaşayan kişileri sorgulama

    Hatalı adres kayıtları, "Ev adresimde kimler oturuyor, hanede kaç kişi var?" sorularını gündeme taşıdı. İşte adresimde kimler kayıtlı diye soranlar için e-Devlet hane halkı sorgulama:
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    ev adresimde kimler oturuyor öğrenme Tam Boyutta Gör
    Ev adresimde kimler oturuyor, adreste kaç kişi var nasıl öğrenebilirim? Son günlerde yapılan hatalı adres bilgileri sonrasında vatandaşların sorduğu sorulardan birkaçı. Bazı vatandaşların e Devlet üzerinden “hane halkı sorgulama” işlemi sonrası, hiç tanımadıkları kişilerle aynı haneye kayıtlı oldukları bilgisine ulaşması sonrası, olay sosyal medya üzerinden gündem oldu. Peki, aynı adreste kimler oturuyor bilgisi nasıl öğrenilir? Vatandaşlar e-Devlet Kapısı üzerinden birçok bilgiye ulaşabildiği gibi hanede yaşayan kişi sorgulaması da yapabiliyor

    İkamet ettiğiniz hanede yabancı uyruklu birilerinin kaydı olabilir. e-Devlet üzerinden kontrol etmenizde fayda var. Haneye kayıtlı kişiler e Devlet üzerinden birkaç adımda öğrenilebiliyor. Peki, adresimde kimler var, hanede kaç kişi oturuyor nasıl öğrenirim? İşte 4 adımda e-Devlet'ten haneye kayıtlı kişiler ve kişi sayısını öğrenme:

    e-Devlet hane halkı sorgulamayla ev adresimde kimler oturuyor öğrenme 🏠

    e-devlet haneye kayıtlı kişiler sorgulama Tam Boyutta Gör
    Hanede yaşayan kişi sorgulama ekranına e-Devlet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. Burada haneye kayıtlı kişiler ve adreste kimler oturuyor gibi bilgiler görüntülenebiliyor.

    Bir adreste kimin oturduğunu öğrenmek için, e Devlet sitesine girdikten sonra aşağıdaki adımları izleyin:

    1. Arama bölümüne “hane halkı” yazın.
    2. Aynı hanede ikamet eden kişi belgesi sorgulama üzerine tıklayın.
    3. Barkodlu belge oluştur butonuna tıklayın.
    4. Yerleşim yerinde oturanlar belgesi karşınıza çıkacaktır.

    Adresimde kimler oturuyor e-Devlet sorgulama sayfası

    Adresimde başkası oturuyor görünüyor ne yapmalıyım ❓

    Adresimde başkası oturuyor görünüyor Tam Boyutta Gör
    Adres bildirimi bir yükümlülüktür. Bildirimin kim tarafından, nereye, nasıl ve ne zaman yapılacağı 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50’nci maddesiyle düzenlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her yetişkin birey, ister yurt dışında yaşasın ister yurt içinde yaşasın, kendisinin ve varsa velayeti altında bulunan çocukların, varsa vesayeti altında bulunan kısıtlının, yerleşim yeri adresini bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan yabancılar için de geçerlidir.

    5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50’nci maddesine göre, adres değişikliği bildirimi, 20 iş günü içerisinde yapılmalıdır. Süresi içerisinde adres değişikliğini bildirmeyenlere 128TLidari para cezası uygulanmaktadır. Gerçeğe aykırı adres bildiriminde bulunanlara 2673 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

    Adreste başka biri oturuyor mu, adresimde kimler oturuyor? sorularının cevaplarını bu şekilde öğrenebilirsiniz. T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış resmi nitelikli Yerleşim Yerinde Oturanlar Belgesidir; aynı adreste (hanede) ikamet edenlerin listesi bu şekilde alınabiliyor. PDF formatında belgeyi, dilerseniz indirip resmi kurumlara sunabilirsiniz.

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