Ev adresimde kimler oturuyor nasıl öğrenirim? Aynı hanede yaşayan kişileri sorgulama

- e-Devlet hane halkı sorgulamayla ev adresimde kimler oturuyor öğrenme 🏠
- Adresimde başkası oturuyor görünüyor ne yapmalıyım ❓
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İkamet ettiğiniz hanede yabancı uyruklu birilerinin kaydı olabilir. e-Devlet üzerinden kontrol etmenizde fayda var. Haneye kayıtlı kişiler e Devlet üzerinden birkaç adımda öğrenilebiliyor. Peki, adresimde kimler var, hanede kaç kişi oturuyor nasıl öğrenirim? İşte 4 adımda e-Devlet'ten haneye kayıtlı kişiler ve kişi sayısını öğrenme:
e-Devlet hane halkı sorgulamayla ev adresimde kimler oturuyor öğrenme 🏠
Bir adreste kimin oturduğunu öğrenmek için, e Devlet sitesine girdikten sonra aşağıdaki adımları izleyin:
- Arama bölümüne “hane halkı” yazın.
- Aynı hanede ikamet eden kişi belgesi sorgulama üzerine tıklayın.
- Barkodlu belge oluştur butonuna tıklayın.
- Yerleşim yerinde oturanlar belgesi karşınıza çıkacaktır.
Adresimde başkası oturuyor görünüyor ne yapmalıyım ❓
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50’nci maddesine göre, adres değişikliği bildirimi, 20 iş günü içerisinde yapılmalıdır. Süresi içerisinde adres değişikliğini bildirmeyenlere 128TLidari para cezası uygulanmaktadır. Gerçeğe aykırı adres bildiriminde bulunanlara 2673 TL idari para cezası uygulanmaktadır.
Adreste başka biri oturuyor mu, adresimde kimler oturuyor? sorularının cevaplarını bu şekilde öğrenebilirsiniz. T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış resmi nitelikli Yerleşim Yerinde Oturanlar Belgesidir; aynı adreste (hanede) ikamet edenlerin listesi bu şekilde alınabiliyor. PDF formatında belgeyi, dilerseniz indirip resmi kurumlara sunabilirsiniz.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: