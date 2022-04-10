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    E-scooter yaralanma oranları motosikletlerden daha yüksek

    Gerçekleştirilen yeni bir çalışmada, e-scooter sürücülerinin motosikletler de dahil olmak üzere diğer kişisel ulaşım aracıyla yaralanmalara kıyasla daha yüksek risk altında olduğu görüldü.
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    E-scooter yaralanma oranları motosikletlerden daha yüksek
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    Gün geçtikçe e-scooter pazarına olan ilgi de artıyor ancak Los Angeles' ta gerçekleştirilen yeni bir çalışma kapsamında elektrikli scooter sürücülerinin yaralanma oranının, motosiklet, bisiklet ve araba yaralanmalarına kıyasla daha yüksek olduğu gözlemlendi.

    Oran daha yüksek ancak hayati tehlike daha düşük

    Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles(UCLA) bilim insanları, 1 Ocak 2014 ile 14 Mayıs 2020 tarihleri ??arasında Los Angeles'ta 180 kliniğe ve 2 hastaneye başvuran hastaların kayıtlarını inceleyerek yeni bir araştırma gerçekleştirdiler.

    Yapılan yeni araştırmanın haricinde 2019 yılında da benzer bir çalışma yayınlanmıştı ancak daha kısıtlı bir veri kümesi vardı. Önceki çalışmada 249 hastanın verilerinden yararlanılırken yeni çalışmada, 1354 hastadan oluşan bir veri kümesinden faydalanıldı.

    Tahmini yaralanma oranlarını paylaşan bilim insanları, her bir milyon sürüş için e-scooter ile yaklaşık 115 yaralanma, motosiklet ile 104 yaralanma ve bisiklet ile yalnızca 15 yaralanma yaşandığını düşünüyorlar.

    Araştırmacılar, özellikle motosikletle e-scooter yaralanmalarını kıyasladıklarında e-scooter'ların motosikletlere kıyasla daha düşük hızlara sahip olmasına rağmen e-scooter sürücülerin daha az koruyucu kıyafet giymelerinin ve çoğunluğunun kask takmamasının yaralanma oranlarını artırdığını belirtiyorlar.

    Araştırma ekibi, e-scooter yaralanmalarının motosiklet yaralanmalarından daha az şiddetli ve daha az ölümcül olabileceğini belirtmekle beraber e-scooter yaralanma oranlarına ilişkin sayıların hafife alındığını düşünüyor.

    Kaynakça https://newatlas.com/urban-transport/study-e-scooters-injury-rates-motorcycles/ https://newsroom.ucla.edu/releases/e-scooter-injury-rate-los-angeles
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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 2 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 3 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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