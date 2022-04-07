Çevre kirliliği, gün geçtikçe daha ciddi bir problem haline geliyor. Geliştirilen yeni bir yöntem, hem plastik atıklara hem de atmosfere salınan tonlarca karbondioksite bir çözüm getiriyor. Yöntem, plastik atıkları karbondioksiti emmek için kullanılmasını içeriyor.

Atık plastiklerle karbondioksit yakalama

Rice Üniversitesi bilim insanları, atık plastiği endüstri için etkili bir karbondioksit sorbentine dönüştürmek için yeni bir teknik geliştirdiler. Ekip, plastik atıkları potasyum asetat varlığında ısıtarak karbondioksit moleküllerini yakalayan nanometre ölçekli gözeneklere sahip parçacıklar üretti.

Araştırmacılar, üretilen parçacıkların oda sıcaklığında kendi ağırlıklarının %18'ine kadar karbondioksit tutabildiğini söylüyor. Malzeme, yaklaşık 75 °C'ye ısıtıldığında gözeneklerde tutulan karbondioksit serbest kalıyor ve önceki gözeneklerin yaklaşık %90'ı tekrar kullanılabiliyor.

Çalışmanın başyazarı Prof. James Tour: "Enerji santrali egzoz bacaları gibi noktasal karbondioksit emisyonları kaynakları, normalde atmosferi dolduracak muazzam miktarlarda karbondioksiti ortadan kaldırmak için bu atık plastikten türetilen malzeme ile donatılabilir. Bu, bir soruna, plastik atıklara sahip olmanın, diğer bir sorunu, karbondioksit emisyonlarını ele almanın harika bir yolu." ifadelerinde bulundu

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Ekip, baca gazı akışlarından karbondioksiti yakalamak için ürettikleri malzemeyi kullanmanın maliyetinin ton başına yaklaşık 21 dolar olacağını tahmin ediyor. Bu, ton başına 80-160 dolar maliyete sahip yaygın olarak kullanılan enerji yoğun, amin bazlı prosesten çok daha ucuz.

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Karbondioksiti yakalamak için atık plastikler kullanılacak