Yeni düzenleme yolda: 50 cc altındaki motosikletlere sigorta zorunluluğu!

Tam Boyutta Gör Türkiye’de 50 cc ve üstü motosikletlerde trafik sigortası zorunluluğu bulunurken 49 cc ve altındaki motosikletlerde sigorta zorunluluğu bulunmuyor. İçişleri Bakanlığı, tüm motosikletlere trafik sigortası zorunluluğu getirmek için çalışmalara başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın öncülüğünde hazırlanan kanun taslağı metni ile tüm motorlu bisikletlerin trafik sigortası zorunluluğu kapsamına alınması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çalışma yürütülüyor. Bu düzenleme yasalaşırsa trafiğe kayıtlı 50cc ve altında motora sahip 1,2 milyon adet motosikletin sigorta yapması gerekecek.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 103’üncü maddesine göre motorsuz taşıtlar ile motorlu bisikletlerin (benzinli araçlarda motor hacmi 50 cc ve altı olan, elektrikli araçlarda güç çıkışı 4 kilovatı geçmeyen 2 ya da 3 tekerlekli taşıtlar) trafik sigortası yaptırma zorunluluğu bulunmuyor.

50 cc altındaki motosiklet sayısı 1,2 milyon

Türkiye’de trafiğe kayıtlı 6 milyon 770 bin adet motosiklet ve yük motosikleti bulunuyor. Bunlardan 5,5 milyon adedi 50 cc üstü motora sahip ve bu araçlar için trafik sigortası zorunlu. 1,2 milyon adet motor ise düşük motor hacmi ile trafik sigortasından muaf durumda.

Sigorta zorunluluğu olan 3,1 milyon motosiklet sigortasız geziyor

İçişleri Bakanlığı, 50 cc altındaki motosikletlere sigorta zorunluluğu getirmek için kolları sıvadı ancak Türkiye Sigorta Birliği verilerine baktığımızda sigorta zorunluluğu olduğu halde sigortasız şekilde çalışan motosiklet sayısının epey yüksek olduğunu görüyoruz.

Sigorta yapma zorunluluğu bulunan 5,5 milyon motosikletten yalnızca 2,4 milyon adedinde (yüzde 56,5’inde) trafik sigortası bulunuyor. Sigorta yaptırması zorunlu olduğu halde 3,1 milyon adet motosiklet trafikte geziniyor. 50 cc altındaki sigortadan muaf motosikletlerle birlikte trafikte toplam 4,3 milyon motosiklette sigorta bulunmuyor. Bu durum araçlar ve yayalar için büyük risk teşkil edilyor.

İçişleri Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan kanun metni komisyondan geçti ancak henüz TBMM Genel Kurulu’na sunulmadı. Kanun teklifinin TBMM Genel Kurul’da görüşülmesi, oylamaya sunulması ve kabul edilmesi durumunda yürürlüğe girecek.

