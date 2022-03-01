E-ticaret devi eBay kripto paraya sıcak bakıyor

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The Street‘te yer alan habere göre, e-ticaret devi eBay, kripto para ile ödeme almak için harekete geçiyor. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan eBay CEO’su Jamie Iannone, yeni dönemde daha genç müşterileri platforma çekmeyi amaçladıklarını belirtti. Yapılan açıklamadan yola çıkarak eBay ilerleyen dönemde kripto ile ödeme alabilir.

Ayrıca belirtmek gerekirse eBay, kripto para birimi ile ödeme almayı kabul ederse, bu uygulamaya geçen ilk büyük e-ticaret platformu olacak. eBay CEO’su Jamie Iannone bir röportajında, şirketin 10 Mart günü bir duyuru yapacağından bahsetti.

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Söz konusu röportajda “eBay’in ödeme araçlarına Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimlerini ekleyecek mi?” sorusuna Jamie Iannone şu şekilde yanıt verdi:

“Şu anda kripto kabul etmiyoruz. Ancak, 10 Mart’ta tüm bu şeyler, ödemeler, reklamlar ve odak kategorilerimiz üzerinde daha derine ineceğiz”

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E-ticaret devi eBay kripto para ile ödeme kabul edebilir