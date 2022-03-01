Güney Kore’den 187 milyon dolarlık metaverse projesi

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Bilindiği üzere Güney Kore metaverse kavramı ile yakından ilgileniyor. Bu kez Güney Kore Bilim ve Gelecek Planlama Bakanlığı’ndan bir hamle geldi. Güney Kore Bilim ve Gelecek Planlama Bakanlığı ülke içerisinde metaverse’ün büyümesi ve gelişmesi için 223,7 milyar won yani yaklaşık 187 milyon dolar değerinde yatırım yapmaya hazırlanıyor.

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Bakanlık, söz konusu fonların ekosistemi oluşturmak adına dört ana hedefe odaklanacağını belirtti. Bakanlık dört ana hedefi ise şu şekilde sıralıyor:

Bir platform oluşturmak, profesyonelleri teşvik etmek, zamanlaşmış şirketi teşvik etmek ve güvenilir bir genişletilmiş sanal dünya ortamı yaratmak.

Son olarak belirtmek gerekirse oluşturulacak ekosistem, medyanın, şehirlerin ve eğitimin sanal büyümesini genişletmeyi amaçlıyor.

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