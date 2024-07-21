EA Sports FC 25 Ultimate Team'deki önemli değişiklikler açıklandı

Division Rivals güncellemeleri
Division Rivals son birkaç yıldır büyük bir yenilemeden geçiyor. Öncelikle, küme düşme yeniden getiriliyor. Oyuncular artık olmaması gereken bir ligde kalmayacak. EA Sports her ligdeki kontrol noktası sayısını azaltıyor.
Ayrıca, ödüller artık galibiyetler yerine puanlara bağlı. Oyuncular haftalık ödül ilerlemesi için galibiyet için üç puan ve beraberlik için bir puan kazanacak. Son olarak, 10. Lig'den yukarı doğru yapılan zorluklar ortadan kaldırılıyor. Bunun yerine FC 25, FC 24'ten elde ettiğiniz en yüksek Lig'i tanıyarak oyunculara sıralamada bir avantaj sağlayacak.
SBC depolama
Belki de Ultimate Team tarihindeki en büyük değişikliklerden birisi olacak. EA Sports takas edilemeyen kopya oyuncu öğeleri için bir depolama sistemi ekliyor. Oyuncular artık kopyalarını atma konusunda endişelenmek zorunda kalmayacak ve oyuncular 100'e kadar öğeyi tutabilecek.
FC 25'te, Takas edilemeyen kopya oyuncular için bir depolama sistemi geliyor. SBC depolamanızda 100'e kadar öğe gönderebilir, saklayabilir ve bu oyuncuları her SBC'de (kadro kurma görevince) yeni bir sekmeden kolayca geri çağırabilirsiniz.
Evolution değişiklikleri
EA Sports, "Geri bildirimlerinizi duyduk ve FC 25'te Evolution gereksinimlerini daha az kısıtlayıcı hale getirmeyi ve daha fazla oyuncu öğesi çeşidini daha sık kullanmanızı sağlamayı düşünüyoruz. Ayrıca daha fazla Evolution öğesi ekleyeceğiz böylece oyuncu öğelerinizi yükseltmek için daha fazla fırsat olacak" dedi.
Sözleşmeler kaldırıldı
Sözleşmeler, Ultimate Team'de kaldırıldı. Oyuncu Öğeleri ve Menajerler artık sözleşmelere ihtiyaç duymayacak.
Kaleci hareketleri zayıflatıldı
EA Sports, kaleci hareketini zayıflatıyor. FC 25'te kaleciler herhangi bir yönde yalnızca 1-2 adım manuel olarak hareket ettirilebilir ve bu hareketin tekrar tekrar aşırı kullanılmasını önlemek için kullanımdan sonra kısa bir soğuma süresi olacak.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.