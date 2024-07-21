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    Anlık Bildirim

    EA Sports FC 25 Ultimate Team'deki önemli değişiklikler açıklandı

    EA Sports, FC 25 Ultimate Team'de SBC Depolama, kaleci hareketlerinde zayıflama, özel köşe vuruşu taktikleri ve daha fazlası dahil olmak üzere önemli değişiklikler duyurdu.
    EA Sports FC 25 Ultimate Team'deki önemli değişiklikler açıklandı Tam Boyutta Gör
    EA Sports FC 25 heyecanı devam ederken hayranlar Ultimate Team'in yeni yılını merakla bekliyor. Geliştirici, Ağustos ayının sonlarında yapılacak olan detaylı inceleme öncesinde Ultimate Team'e gelecek sistem yenilemelerinin bir önizlemesini verdi.

    Division Rivals güncellemeleri

    Division Rivals son birkaç yıldır büyük bir yenilemeden geçiyor. Öncelikle, küme düşme yeniden getiriliyor. Oyuncular artık olmaması gereken bir ligde kalmayacak. EA Sports her ligdeki kontrol noktası sayısını azaltıyor.

    Ayrıca, ödüller artık galibiyetler yerine puanlara bağlı. Oyuncular haftalık ödül ilerlemesi için galibiyet için üç puan ve beraberlik için bir puan kazanacak. Son olarak, 10. Lig'den yukarı doğru yapılan zorluklar ortadan kaldırılıyor. Bunun yerine FC 25, FC 24'ten elde ettiğiniz en yüksek Lig'i tanıyarak oyunculara sıralamada bir avantaj sağlayacak.

    SBC depolama

    Belki de Ultimate Team tarihindeki en büyük değişikliklerden birisi olacak. EA Sports takas edilemeyen kopya oyuncu öğeleri için bir depolama sistemi ekliyor. Oyuncular artık kopyalarını atma konusunda endişelenmek zorunda kalmayacak ve oyuncular 100'e kadar öğeyi tutabilecek.

    FC 25'te, Takas edilemeyen kopya oyuncular için bir depolama sistemi geliyor. SBC depolamanızda 100'e kadar öğe gönderebilir, saklayabilir ve bu oyuncuları her SBC'de (kadro kurma görevince) yeni bir sekmeden kolayca geri çağırabilirsiniz.

    Evolution değişiklikleri

    EA Sports, "Geri bildirimlerinizi duyduk ve FC 25'te Evolution gereksinimlerini daha az kısıtlayıcı hale getirmeyi ve daha fazla oyuncu öğesi çeşidini daha sık kullanmanızı sağlamayı düşünüyoruz. Ayrıca daha fazla Evolution öğesi ekleyeceğiz böylece oyuncu öğelerinizi yükseltmek için daha fazla fırsat olacak" dedi.

    Sözleşmeler kaldırıldı

    Sözleşmeler, Ultimate Team'de kaldırıldı. Oyuncu Öğeleri ve Menajerler artık sözleşmelere ihtiyaç duymayacak.

    Kaleci hareketleri zayıflatıldı

    EA Sports, kaleci hareketini zayıflatıyor. FC 25'te kaleciler herhangi bir yönde yalnızca 1-2 adım manuel olarak hareket ettirilebilir ve bu hareketin tekrar tekrar aşırı kullanılmasını önlemek için kullanımdan sonra kısa bir soğuma süresi olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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