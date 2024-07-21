EA Sports FC 25 Ultimate Team'deki önemli değişiklikler açıklandı

Tam Boyutta Gör EA Sports FC 25 heyecanı devam ederken hayranlar Ultimate Team'in yeni yılını merakla bekliyor. Geliştirici, Ağustos ayının sonlarında yapılacak olan detaylı inceleme öncesinde Ultimate Team'e gelecek sistem yenilemelerinin bir önizlemesini verdi.

Division Rivals güncellemeleri

Division Rivals son birkaç yıldır büyük bir yenilemeden geçiyor. Öncelikle, küme düşme yeniden getiriliyor. Oyuncular artık olmaması gereken bir ligde kalmayacak. EA Sports her ligdeki kontrol noktası sayısını azaltıyor.

Ayrıca, ödüller artık galibiyetler yerine puanlara bağlı. Oyuncular haftalık ödül ilerlemesi için galibiyet için üç puan ve beraberlik için bir puan kazanacak. Son olarak, 10. Lig'den yukarı doğru yapılan zorluklar ortadan kaldırılıyor. Bunun yerine FC 25, FC 24'ten elde ettiğiniz en yüksek Lig'i tanıyarak oyunculara sıralamada bir avantaj sağlayacak.

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SBC depolama

Belki de Ultimate Team tarihindeki en büyük değişikliklerden birisi olacak. EA Sports takas edilemeyen kopya oyuncu öğeleri için bir depolama sistemi ekliyor. Oyuncular artık kopyalarını atma konusunda endişelenmek zorunda kalmayacak ve oyuncular 100'e kadar öğeyi tutabilecek.

FC 25'te, Takas edilemeyen kopya oyuncular için bir depolama sistemi geliyor. SBC depolamanızda 100'e kadar öğe gönderebilir, saklayabilir ve bu oyuncuları her SBC'de (kadro kurma görevince) yeni bir sekmeden kolayca geri çağırabilirsiniz.

Evolution değişiklikleri

EA Sports, "Geri bildirimlerinizi duyduk ve FC 25'te Evolution gereksinimlerini daha az kısıtlayıcı hale getirmeyi ve daha fazla oyuncu öğesi çeşidini daha sık kullanmanızı sağlamayı düşünüyoruz. Ayrıca daha fazla Evolution öğesi ekleyeceğiz böylece oyuncu öğelerinizi yükseltmek için daha fazla fırsat olacak" dedi.

Sözleşmeler kaldırıldı

Sözleşmeler, Ultimate Team'de kaldırıldı. Oyuncu Öğeleri ve Menajerler artık sözleşmelere ihtiyaç duymayacak.

Kaleci hareketleri zayıflatıldı

EA Sports, kaleci hareketini zayıflatıyor. FC 25'te kaleciler herhangi bir yönde yalnızca 1-2 adım manuel olarak hareket ettirilebilir ve bu hareketin tekrar tekrar aşırı kullanılmasını önlemek için kullanımdan sonra kısa bir soğuma süresi olacak.

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EA Sports FC 25 Ultimate Team'deki önemli değişiklikler açıklandı