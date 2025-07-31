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    Microsoft açıkladı: Xbox Game Pass gelirleri rekor kırdı

    Game Pass, 2025'te Microsoft’a 5 milyar dolar kazandırdı. Ancak donanım gelirleri düşüşte ve abonelik modelinin sürdürülebilirliği hâlâ tartışma konusu. İşte detaylar...

    Microsoft açıkladı: Xbox Game Pass gelirleri rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Xbox Game Pass özelinde yatırımlarını sürdürüyor ve son dönemde önemli bir gelir kaynağı olmaya başladı. Satya Nadella'nın yaptığı açıklamaya göre, Xbox Game Pass 2025 mali yılında yaklaşık 5 milyar dolar gelir elde etti. Bu, bugüne dek açıklanan en yüksek Game Pass geliri. Microsoft CEO'su, bu gelirin Xbox’ın toplam 23,45 milyar dolarlık yıllık gelirinin %21’ini oluşturduğunu söylüyor.

    Xbox Game Pass beklentileri aştı

    Kaçıranlar için geçmiş yıllarda yıllık geliri 2 milyar dolar civarında seyreden Game Pass, son 12 ayda ciddi bir ivme kazandı. Özellikle Call of Duty: Black Ops 6'nın 50 milyon oyuncuya ulaşması, Game Pass aboneliklerini yukarı çeken en önemli etkenlerden biri. Minecraft filmiyle birlikte yeniden ilgi odağı olan oyun da bu artışta rol oynadı. Günümüzde ise 500 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaşırken, bulutta ise 500 milyon saatten fazla oyun hizmeti verdi.

    Microsoft, Game Pass'in başarısını Activision Blizzard içeriklerine, canlı servis gelirlerine ve yüksek kullanıcı etkileşimine bağlıyor. Şirket, 40'tan fazla oyunun geliştirme sürecinde olduğunu da duyurdu. Öte yandan, donanım tarafında tablo daha farklı. Xbox konsol satışları yıl genelinde %25 düşerek 270 milyon dolara geriledi. Bu, Xbox tarihindeki en düşük donanım gelirlerinden biri konumunda.

    Yine de Microsoft, oyun bölümünden rekor gelir elde etmeyi başardı. Yazılım ve hizmetlerin, yıllık Xbox gelirlerinin %95’ini oluşturduğu belirtiliyor. Ancak tablo her yönüyle net değil. Hem işten çıkarmalar hem de yapay zekâ yatırımlarına öncelik verilmesi, Game Pass modelinin uzun vadede nasıl şekilleneceğine dair soru işaretlerini gündemde tutmaya devam edecek.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/106740/xbox-game-pass-made-nearly-5-billion-last-year-microsoft-ceo-confirms/index.html https://www.tweaktown.com/news/106738/xbox-delivers-record-23-45-billion-annual-revenue-hardware-drops-25/index.html
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