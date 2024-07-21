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    Anlık Bildirim

    Tüm EA FC 25 lisansları onaylandı: İşte detaylar

    FC 25 için Takımlar, kulüpler, ligler ve stadyumlarla ilgili lisanslar onaylandı. EA Sports daha önce FIFA ile 30 yıllık ortaklık bitiminde FC 24 için çoğu lisansı elinde tutmayı başarmıştı.
    Tüm EA FC 25 lisansları onaylandı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    EA Sports, selefinin izlerini takip edecek ve oyuncuların gerçekçi bir futbol deneyimi yaşamasına olanak tanıyan lisanslı ligler, takımlar ve yarışmalardan oluşan geniş bir listeye sahip olacak. EA SPORTS FC 25'te, 120'den fazla stadyum, 30'dan fazla lig ve 700'den fazla takımda 19.000'den fazla oyuncu yer alacak.

    EA Sports, FC 25 resmi lisanslarını duyurdu

    EA FC 25 lisanslı lig

    • Premier League
    • EFL
    • Barclays Women’s Super League
    • LALIGA EA SPORTS
    • Liga F
    • Bundesliga
    • Google Pixel Frauen-Bundesliga
    • Ligue 1 McDonald’s
    • Arkema Première Ligue
    • Serie A Enilive
    • Major League Soccer (MLS)
    • NWSL
    • Liga Portugal
    • Belgium Jupiler League
    • Eredivisie
    • Liga Profesional de Fútbol-Argentina
    • Roshn Saudi League
    • K League
    • Chinese Super League
    • A-League
    • Süper Lig
    • Liga 1
    • Ekstraklasa
    • Austrian Bundesliga
    • Credit Suisse Super League
    • Superliga
    • Scottish Professional Football League
    • SSE Airtricity League Premier Division
    • Allsvenskan
    • Eliteserien
    • 3. Liga
    • Indian Super League

    Resmi açıklamaya göre EA FC 25, Premier Lig, EFL, Barclays Kadınlar Süper Ligi, LaLiga, Liga F, Bundesliga, Google Pixel Frauen-Bundesliga, Ligue 1, MLS ve NWSL'deki tüm takım lisanslarını elinde tutacak.

    Serie A'ya gelince, blog "özel bir ortaklığın" en büyük yıldızları getireceğini ve en iyi performans gösterenleri kutlayacağını belirtiyor. Ancak, 2022'de Konami ile yapılan bir anlaşma nedeniyle İnter Milan lisanslanmayacak. Konami ile anlaşma imzalayan Inter Milan artık Milano Calcio olarak anılacak.

    Yaklaşan EA FC 25'te üç Serie A takımının geri döneceği anlaşılıyor. Sport Business'a göre, EA Sports FC 25'in oyunda Napoli, Roma ve Monza'nın resmi lisanslarına sahip olması bekleniyor. EA Sports'un genellikle belirli liglerle anlaşmaları olsa da düzenlemeler bireysel kulüplerin kendi anlaşmalarını yapmalarına olanak tanıyor.

    Turnuva lisansları

    • UEFA Şampiyonlar Ligi
    • UEFA Avrupa Ligi
    • UEFA Süper Kupası
    • UEFA Konferans Ligi
    • UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
    • CONMEBOL Libertadores
    • CONMEBOL Sudamericana
    • CONMEBOL Recopa

    EA FC 25'te Avrupa ve Güney Amerika turnuvaları da dahil olmak üzere tüm sekiz büyük turnuva tam lisanslı olacak.

    Kaynakça https://www.dexerto.com/gaming/all-ea-fc-25-licenses-teams-clubs-leagues-stadiums-confirmed-2818441/ https://www.ea.com/games/ea-sports-fc/fc-25/news/authenticity
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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