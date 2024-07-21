Tüm EA FC 25 lisansları onaylandı: İşte detaylar

Tam Boyutta Gör EA Sports, selefinin izlerini takip edecek ve oyuncuların gerçekçi bir futbol deneyimi yaşamasına olanak tanıyan lisanslı ligler, takımlar ve yarışmalardan oluşan geniş bir listeye sahip olacak. EA SPORTS FC 25'te, 120'den fazla stadyum, 30'dan fazla lig ve 700'den fazla takımda 19.000'den fazla oyuncu yer alacak.

EA Sports, FC 25 resmi lisanslarını duyurdu

EA FC 25 lisanslı lig

Premier League

EFL

Barclays Women’s Super League

LALIGA EA SPORTS

Liga F

Bundesliga

Google Pixel Frauen-Bundesliga

Ligue 1 McDonald’s

Arkema Première Ligue

Serie A Enilive

Major League Soccer (MLS)

NWSL

Liga Portugal

Belgium Jupiler League

Eredivisie

Liga Profesional de Fútbol-Argentina

Roshn Saudi League

K League

Chinese Super League

A-League

Süper Lig

Liga 1

Ekstraklasa

Austrian Bundesliga

Credit Suisse Super League

Superliga

Scottish Professional Football League

SSE Airtricity League Premier Division

Allsvenskan

Eliteserien

3. Liga

Indian Super League

Resmi açıklamaya göre EA FC 25, Premier Lig, EFL, Barclays Kadınlar Süper Ligi, LaLiga, Liga F, Bundesliga, Google Pixel Frauen-Bundesliga, Ligue 1, MLS ve NWSL'deki tüm takım lisanslarını elinde tutacak.

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Serie A'ya gelince, blog "özel bir ortaklığın" en büyük yıldızları getireceğini ve en iyi performans gösterenleri kutlayacağını belirtiyor. Ancak, 2022'de Konami ile yapılan bir anlaşma nedeniyle İnter Milan lisanslanmayacak. Konami ile anlaşma imzalayan Inter Milan artık Milano Calcio olarak anılacak.

Yaklaşan EA FC 25'te üç Serie A takımının geri döneceği anlaşılıyor. Sport Business'a göre, EA Sports FC 25'in oyunda Napoli, Roma ve Monza'nın resmi lisanslarına sahip olması bekleniyor. EA Sports'un genellikle belirli liglerle anlaşmaları olsa da düzenlemeler bireysel kulüplerin kendi anlaşmalarını yapmalarına olanak tanıyor.

Turnuva lisansları

UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Avrupa Ligi

UEFA Süper Kupası

UEFA Konferans Ligi

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

CONMEBOL Libertadores

CONMEBOL Sudamericana

CONMEBOL Recopa

EA FC 25'te Avrupa ve Güney Amerika turnuvaları da dahil olmak üzere tüm sekiz büyük turnuva tam lisanslı olacak.

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