Tüm EA FC 25 lisansları onaylandı: İşte detaylar

EA Sports, FC 25 resmi lisanslarını duyurdu
EA FC 25 lisanslı lig
- Premier League
- EFL
- Barclays Women’s Super League
- LALIGA EA SPORTS
- Liga F
- Bundesliga
- Google Pixel Frauen-Bundesliga
- Ligue 1 McDonald’s
- Arkema Première Ligue
- Serie A Enilive
- Major League Soccer (MLS)
- NWSL
- Liga Portugal
- Belgium Jupiler League
- Eredivisie
- Liga Profesional de Fútbol-Argentina
- Roshn Saudi League
- K League
- Chinese Super League
- A-League
- Süper Lig
- Liga 1
- Ekstraklasa
- Austrian Bundesliga
- Credit Suisse Super League
- Superliga
- Scottish Professional Football League
- SSE Airtricity League Premier Division
- Allsvenskan
- Eliteserien
- 3. Liga
- Indian Super League
Resmi açıklamaya göre EA FC 25, Premier Lig, EFL, Barclays Kadınlar Süper Ligi, LaLiga, Liga F, Bundesliga, Google Pixel Frauen-Bundesliga, Ligue 1, MLS ve NWSL'deki tüm takım lisanslarını elinde tutacak.
Serie A'ya gelince, blog "özel bir ortaklığın" en büyük yıldızları getireceğini ve en iyi performans gösterenleri kutlayacağını belirtiyor. Ancak, 2022'de Konami ile yapılan bir anlaşma nedeniyle İnter Milan lisanslanmayacak. Konami ile anlaşma imzalayan Inter Milan artık Milano Calcio olarak anılacak.
Yaklaşan EA FC 25'te üç Serie A takımının geri döneceği anlaşılıyor. Sport Business'a göre, EA Sports FC 25'in oyunda Napoli, Roma ve Monza'nın resmi lisanslarına sahip olması bekleniyor. EA Sports'un genellikle belirli liglerle anlaşmaları olsa da düzenlemeler bireysel kulüplerin kendi anlaşmalarını yapmalarına olanak tanıyor.
Turnuva lisansları
- UEFA Şampiyonlar Ligi
- UEFA Avrupa Ligi
- UEFA Süper Kupası
- UEFA Konferans Ligi
- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
- CONMEBOL Libertadores
- CONMEBOL Sudamericana
- CONMEBOL Recopa
EA FC 25'te Avrupa ve Güney Amerika turnuvaları da dahil olmak üzere tüm sekiz büyük turnuva tam lisanslı olacak.Kaynakça https://www.dexerto.com/gaming/all-ea-fc-25-licenses-teams-clubs-leagues-stadiums-confirmed-2818441/ https://www.ea.com/games/ea-sports-fc/fc-25/news/authenticity Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.