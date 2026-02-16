Bir Galaxy S26 modeli, eBay'de astronomik fiyatla satışa çıkarıldı

Gerçek Galaxy S26'yı gösteren ilk sızıntı nihayet ortaya çıktı. X'te paylaşılan görüntüler, Galaxy S26+ modeline benziyor. Arka panelin alt kısmına yakın kazınmış kod, bunun bir test prototipi ve tamamen işlevsel bir cihaz olduğunu gösteriyor.
Galaxy S26 Plus olabilir: 1650 dolara satıldığı iddia ediliyor
Öte yandan bu, gerçek Galaxy S26 modelini ilk görüşümüz. Büyük ölçüde zaten beklediğimiz şeyi doğruluyor; arka tasarım çok fazla değişmemiş gibi görünüyor. En büyük görünür fark, lensleri çevreleyen kamera adasının eklenmesi. Bu tasarım değişikliği üç Galaxy S26 modelinin tamamına geliyor. Ön taraf da çok farklı görünmüyor. Modern akıllı telefonlar neredeyse tamamen ön tarafta ekrandan oluşuyor ve anlamlı değişiklikler için çok az yer bırakıyor.
Ancak küçük bir ayrıntı soru işareti uyandırıyor. Cihaz, Galaxy S25 serisinde görülen aynı varsayılan duvar kağıdını kullanıyor gibi görünüyor. Samsung genellikle her yeni amiral gemisi nesliyle birlikte stok duvar kağıtlarını yeniliyor. Bu nedenle eski bir duvar kağıdının varlığı bunun erken bir test sürümü olduğunu gösteriyor.