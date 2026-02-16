Giriş
    Bir Galaxy S26 modeli, eBay'de astronomik fiyatla satışa çıkarıldı

    Samsung Unpacked etkinliğine sayılı günler kala, bir Galaxy S26 modeli kanlı canlı görüntülendi. Fotoğrafları paylaşan kullanıcının cihazı eBay'de çılgın fiyatla satışa koyduğu biliniyor.

    samsung galaxy s26 plus ebay yüksek fiyatla satışta Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S26, Galaxy S26 Plus veya Galaxy S26 Ultra'yı 25 Şubat'a kadar resmi olarak tanıtmayacak. Bununla birlikte, birisi serinin bir modelini satışa çıkardığını söylüyor. İşte detaylar:

    Gerçek Galaxy S26'yı gösteren ilk sızıntı nihayet ortaya çıktı. X'te paylaşılan görüntüler, Galaxy S26+ modeline benziyor. Arka panelin alt kısmına yakın kazınmış kod, bunun bir test prototipi ve tamamen işlevsel bir cihaz olduğunu gösteriyor.

    Galaxy S26 Plus olabilir: 1650 dolara satıldığı iddia ediliyor

    samsung galaxy s26 plus tasarımı Tam Boyutta Gör
    Telefonun eBay'de birisi tarafından satıldığı bildiriliyor. Eğer bu telefon resmi bir Samsung test cihazına aitse, sorumlu kişi ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalabilir. Samsung genellikle erken sızıntılara ve resmi olmayan render görsellere göz yumuyor ancak piyasaya sürülmemiş bir amiral gemisinin bu kadar açık bir şekilde ortaya çıkması farklı bir durum.

    Öte yandan bu, gerçek Galaxy S26 modelini ilk görüşümüz. Büyük ölçüde zaten beklediğimiz şeyi doğruluyor; arka tasarım çok fazla değişmemiş gibi görünüyor. En büyük görünür fark, lensleri çevreleyen kamera adasının eklenmesi. Bu tasarım değişikliği üç Galaxy S26 modelinin tamamına geliyor. Ön taraf da çok farklı görünmüyor. Modern akıllı telefonlar neredeyse tamamen ön tarafta ekrandan oluşuyor ve anlamlı değişiklikler için çok az yer bırakıyor.

    Ancak küçük bir ayrıntı soru işareti uyandırıyor. Cihaz, Galaxy S25 serisinde görülen aynı varsayılan duvar kağıdını kullanıyor gibi görünüyor. Samsung genellikle her yeni amiral gemisi nesliyle birlikte stok duvar kağıtlarını yeniliyor. Bu nedenle eski bir duvar kağıdının varlığı bunun erken bir test sürümü olduğunu gösteriyor.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-s26-plus-real-leak/ https://www.notebookcheck.net/New-Samsung-Galaxy-S26-smartphone-reveals-itself-as-someone-tries-to-sell-it-for-1-650.1226794.0.html
