Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hırsızların yeni hedefi bilgisayar RAM’leri oldu

    Küresel bellek krizi, RAM fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor. Fiyatların hızlı artışıyla birlikte, RAM kitleri de görünüşe göre hırsızların yeni hedefi haline geliyor.

    Hırsızların yeni hedefi bilgisayar RAM’leri oldu Tam Boyutta Gör
    Özellikle yılın son çeyreğinde küresel ölçekte ciddi bir bellek krizi yaşanıyor. En şiddetli olarak bilgisayar endüstrisini vuran bu kriz, RAM ve bu belleği kullanan ürünlerin fiyatlarında ciddi artışlara neden oldu. RAM fiyatları sadece birkaç ay öncesine göre en az iki kat artmış durumda. Hatta DDR5 RAM’lerin fiyatı PS5 konsolundan bile pahalı hale gelmiş vaziyette. Fiyatlar bu şekilde artarken İngiltere’deki hırsızların yeni hedefi de RAM’ler olmuş durumda.

    RAM’ler de artık hedefte

    Reddit’te paylaşılan bilgilere göre bir kullanıcı, eBay üzerinden Crucial 32 GB DDR5 4800 MT/s SO-DIMM kitini satın aldı. Ancak kargo bilgilerini takip eden kullanıcı, paketin kendisinden neredeyse 500 kilometre uzakta teslim edilmiş olarak görüldüğünü fark etti. En nihayetinde paket kendisine geldiğinde ise içinde RAM kitine dair hiçbir iz yoktu. Kullanıcı, RAM’i kuryenin çaldığını ifade ediyor.

    Öte yandan bazı kullanıcılar RAM kitleri gibi küçük PC bileşenlerinin kolayca çalınıp yeniden satılabildiği için hırsızlar açısından cazip hale geldiğini belirtiyor. Bu durum, aslında küresel bellek piyasasında yaşanan arz ve talep dengesizliğinin doğrudan bir yansıması. 2024’ün sonundan itibaren üretim fazlasının kârlılığı düşürmesi, üreticilerin kasıtlı olarak üretimi kısmalarına yol açtı. 2025’te bu daralma, RAM fiyatlarının ciddi şekilde artmasına neden oldu. Ardından yapay zeka ve veri merkezlerine olan devasa talep ile fiyatlar son aylarda iyice yükseldi.

    Bu RAM bellek krizi, hırsızlık vakalarının neden artık GPU’larla sınırlı kalmadığını açıklıyor. Pahalı ve kıt RAM kitleri, hırsızlar için yüksek kârlı bir hedef haline gelmiş gibi görünüyor. Teslimat sırasında dikkatli olunmayan paketler boş olarak teslim edilebiliyor ve mağdurlar genellikle perakendeci, kargo firması ve polis arasında sıkışıp kalıyor. Deneyimli kullanıcılar, benzer durumların önüne geçmek için çeşitli önlemler alıyor. Paketleri açmadan önce fotoğraflamak, bant ve etiketlerin durumunu kayda geçirmek ve özellikle değerli ürünlerde açılış videosu çekmek bunlardan bazıları.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    K
    Kupon için geldik 2 gün önce

    Kupon kaldı mı?

    Profil resmi
    sahfspeed 2 gün önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 3 gün önce

    yorum

    C
    cerdem40 3 gün önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 3 gün önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 3 gün önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 3 gün önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 3 gün önce

    Kupon varsa talibim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    avukata düşen borç taksitlendirme kaportadaki asit lekeleri kia sportage gsl plus ve concept plus arasındaki fark evde lehim nasıl yapılır gözlükte odak noktası hatası nasıl anlaşılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A36 5G
    Samsung Galaxy A36 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    GIGABYTE GAMING A16
    GIGABYTE GAMING A16
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum