Hırsızların yeni hedefi bilgisayar RAM’leri oldu

Tam Boyutta Gör Özellikle yılın son çeyreğinde küresel ölçekte ciddi bir bellek krizi yaşanıyor. En şiddetli olarak bilgisayar endüstrisini vuran bu kriz, RAM ve bu belleği kullanan ürünlerin fiyatlarında ciddi artışlara neden oldu. RAM fiyatları sadece birkaç ay öncesine göre en az iki kat artmış durumda. Hatta DDR5 RAM’lerin fiyatı PS5 konsolundan bile pahalı hale gelmiş vaziyette. Fiyatlar bu şekilde artarken İngiltere’deki hırsızların yeni hedefi de RAM’ler olmuş durumda.

RAM’ler de artık hedefte

Reddit’te paylaşılan bilgilere göre bir kullanıcı, eBay üzerinden Crucial 32 GB DDR5 4800 MT/s SO-DIMM kitini satın aldı. Ancak kargo bilgilerini takip eden kullanıcı, paketin kendisinden neredeyse 500 kilometre uzakta teslim edilmiş olarak görüldüğünü fark etti. En nihayetinde paket kendisine geldiğinde ise içinde RAM kitine dair hiçbir iz yoktu. Kullanıcı, RAM’i kuryenin çaldığını ifade ediyor.

Öte yandan bazı kullanıcılar RAM kitleri gibi küçük PC bileşenlerinin kolayca çalınıp yeniden satılabildiği için hırsızlar açısından cazip hale geldiğini belirtiyor. Bu durum, aslında küresel bellek piyasasında yaşanan arz ve talep dengesizliğinin doğrudan bir yansıması. 2024’ün sonundan itibaren üretim fazlasının kârlılığı düşürmesi, üreticilerin kasıtlı olarak üretimi kısmalarına yol açtı. 2025’te bu daralma, RAM fiyatlarının ciddi şekilde artmasına neden oldu. Ardından yapay zeka ve veri merkezlerine olan devasa talep ile fiyatlar son aylarda iyice yükseldi.

RAM fiyatlarının artışı anakart satışlarını vurdu 21 sa. önce eklendi

Bu RAM bellek krizi, hırsızlık vakalarının neden artık GPU’larla sınırlı kalmadığını açıklıyor. Pahalı ve kıt RAM kitleri, hırsızlar için yüksek kârlı bir hedef haline gelmiş gibi görünüyor. Teslimat sırasında dikkatli olunmayan paketler boş olarak teslim edilebiliyor ve mağdurlar genellikle perakendeci, kargo firması ve polis arasında sıkışıp kalıyor. Deneyimli kullanıcılar, benzer durumların önüne geçmek için çeşitli önlemler alıyor. Paketleri açmadan önce fotoğraflamak, bant ve etiketlerin durumunu kayda geçirmek ve özellikle değerli ürünlerde açılış videosu çekmek bunlardan bazıları.

