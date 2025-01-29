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    Efsane Doom oyunlarına çok oyunculu mod desteği geliyor

    Ağustos 2024'te tanıtılan Doom + Doom 2 paketi için çok oyunculu mod desteği paylaşıldı. Xbox Game Pass ile erişilebilir olan paket, birçok yenilik getiriyor. İşte detaylar.
    Efsane Doom oyunlarına çok oyunculu mod desteği geliyor Tam Boyutta Gör
    Id Software tarafından geliştirilenm ve FPS dünyasına şekil veren yapımlardan biri olan Doom serisi için sevindiren bir gelişme paylaşıldı. Günümüze kadar çok sayıda farklı modla güncellenen Doom ve Domm II, artık çok oyunculu modları destekliyor. İşte gerekli adımlar...

    Efsane Doom oyunlarına çok oyunculu mod desteği geliyor

    Kaçıranlar için id Software, geçtiğimiz Ağustos ayında Doom ve Doom 2’yi bir araya getiren yeni paketini duyurdu. Halihazırda PC, PS5/PS4, Xbox Series X/S ve Switch için sunulan paket, mod ve çevrimiçi oyun desteğiyle tanıtıldı, ancak ikisini birlikte desteklemiyordu. Şimdi Bethesda'nın son paylaştığı güncelleme, her iki yapıma çok oyunculu mod desteği ekliyor.

    Aktarıldığı kadarıyla mod desteği için ilk olarak, oyuncuların çok oyunculu menüye girmeden önce her bir modu etkinleştirmesi gerekiyor. Buna ek olarak, maçtaki tüm oyuncular katılmadan önce aynı moda abone olmalı. Ayrıca çok oyuncu mod, yalnızca Vanilla DOOM, DeHackEd, MBF21 veya BOOM ile yazılmış modlara uyum sağlıyor.

    Halihazırda Game Pass üzerinden ulaşılabilen Doom ve Domm II, id Software’in KEX oyun motoru sayesinde 4K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı desteği de sunuyor. Ayrıca 16 oyuncuya kadar çok oyunculu deneyim de vadediyor. Hatta apraz platform desteği sayesinde de farklı platformlardan rakiplerle kapışabiliyorsunuz.

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    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    E
    E_Y_B_H_P_T 21 saat önce

    "solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)" demişsin ama ne gördüğünden emin misin

    B
    berkandinçay 1 gün önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

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