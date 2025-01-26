Doom: The Dark Ages, Nintendo Switch 2’ye gelebilir

Tam Boyutta Gör FPS dünyasına şekil veren yapımlardan biri olan ve oyun dünyasının en sevilen serilerinden biri olan Doom geri dönüyor. Doom: The Dark Ages yapımı ile uzun bir aranın ardından oyuncularla tekrar buluşacak. Önümüzdeki aylar içerisinde Playstation 5, Xbox Series ve PC platformlarında yayınlanacak olan yapım, iddialara göre Nintendo’nun yeni nesil konsolunda da erişilebilir olacak.

Microsoft oyunları artık her platformda yayınlanacak 10 sa. önce eklendi

Xbox yapımları Nintendo Switch 2 platformunda yayınlanabilir

2016 yılında yayınlanan Doom ve 2020 yılında yayınlanan Doom: Eternal ile oyuncuların kalbinde özel bir yer edinen id Software, mayıs ayında Doom: The Dark Ages ile seriyi tekrar oyuncularla buluşturacak. Playstation 5, Xbox Series ve PC platformlarında yayınlanacak oyun, iddialara göre Nintendo’nun geçtiğimiz haftalarda duyurduğu Switch 2 platformuna da gelecek. Güvenilir sızıntıları ile bilinen extas1s’a göre Nintendo, geliştiricilere ve yayıncılara Switch 2 platformu için oyunlarını açıklama izni vermiyor ve Microsoft, bu nedenle yeni Doom'un çıkacağı platformları arasında Switch 2'ye yer vermemiş. Firmanın yeni konsolun detaylarını ve heyecanı kontrol altında tutmak için böyle bir strateji uyguladığı düşünülüyor.

Tüm bunların yanı sıra Xbox’ın birinci parti oyunlarını diğer platformlarda yayınlaması ve Xbox Başkanı Phil Spencer’ın Nintendo’yu öven sözleri, önümüzdeki yıllar içerisinde birçok Xbox Studios yapımının Switch 2 platformuna da geleceğini doğrular nitelikte. Ayrıca iddialara göre Halo: The Master Chief Collection da önümüzdeki yıl içerisinde Switch 2 platformunda yayınlanacak. Henüz satışa sunulmadan bu kadar geliştirici desteği toplayan Switch 2, muhtemelen oldukça başarılı satış sayılarına ulaşacaktır.

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Doom The Dark Ages Switch 2 için de yayınlanabilir