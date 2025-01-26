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    Anlık Bildirim

    Doom: The Dark Ages, Nintendo Switch 2’ye gelebilir

    Oyun dünyasının sevilen serilerinden biri olan Doom, çok yakında yeni yapımı ile oyuncularla buluşacak. İddialara göre merakla beklenen yapım, önümüzdeki aylar içerisinde Switch 2 için de yayınlanacak
    Doom: The Dark Ages Tam Boyutta Gör
    FPS dünyasına şekil veren yapımlardan biri olan ve oyun dünyasının en sevilen serilerinden biri olan Doom geri dönüyor. Doom: The Dark Ages yapımı ile uzun bir aranın ardından oyuncularla tekrar buluşacak. Önümüzdeki aylar içerisinde Playstation 5, Xbox Series ve PC platformlarında yayınlanacak olan yapım, iddialara göre Nintendo’nun yeni nesil konsolunda da erişilebilir olacak.

    Xbox yapımları Nintendo Switch 2 platformunda yayınlanabilir

    2016 yılında yayınlanan Doom ve 2020 yılında yayınlanan Doom: Eternal ile oyuncuların kalbinde özel bir yer edinen id Software, mayıs ayında Doom: The Dark Ages ile seriyi tekrar oyuncularla buluşturacak. Playstation 5, Xbox Series ve PC platformlarında yayınlanacak oyun, iddialara göre Nintendo’nun geçtiğimiz haftalarda duyurduğu Switch 2 platformuna da gelecek. Güvenilir sızıntıları ile bilinen extas1s’a göre Nintendo, geliştiricilere ve yayıncılara Switch 2 platformu için oyunlarını açıklama izni vermiyor ve Microsoft, bu nedenle yeni Doom'un çıkacağı platformları arasında Switch 2'ye yer vermemiş. Firmanın yeni konsolun detaylarını ve heyecanı kontrol altında tutmak için böyle bir strateji uyguladığı düşünülüyor.

    Nintendo Switch 2
    Tüm bunların yanı sıra Xbox’ın birinci parti oyunlarını diğer platformlarda yayınlaması ve Xbox Başkanı Phil Spencer’ın Nintendo’yu öven sözleri, önümüzdeki yıllar içerisinde birçok Xbox Studios yapımının Switch 2 platformuna da geleceğini doğrular nitelikte. Ayrıca iddialara göre Halo: The Master Chief Collection da önümüzdeki yıl içerisinde Switch 2 platformunda yayınlanacak. Henüz satışa sunulmadan bu kadar geliştirici desteği toplayan Switch 2, muhtemelen oldukça başarılı satış sayılarına ulaşacaktır.
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