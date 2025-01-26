Doom: The Dark Ages, Nintendo Switch 2’ye gelebilir

Xbox yapımları Nintendo Switch 2 platformunda yayınlanabilir
2016 yılında yayınlanan Doom ve 2020 yılında yayınlanan Doom: Eternal ile oyuncuların kalbinde özel bir yer edinen id Software, mayıs ayında Doom: The Dark Ages ile seriyi tekrar oyuncularla buluşturacak. Playstation 5, Xbox Series ve PC platformlarında yayınlanacak oyun, iddialara göre Nintendo’nun geçtiğimiz haftalarda duyurduğu Switch 2 platformuna da gelecek. Güvenilir sızıntıları ile bilinen extas1s’a göre Nintendo, geliştiricilere ve yayıncılara Switch 2 platformu için oyunlarını açıklama izni vermiyor ve Microsoft, bu nedenle yeni Doom'un çıkacağı platformları arasında Switch 2'ye yer vermemiş. Firmanın yeni konsolun detaylarını ve heyecanı kontrol altında tutmak için böyle bir strateji uyguladığı düşünülüyor.