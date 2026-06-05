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    Nvidia RTX 50 SUPER serisi geri dönüyor: RTX 5060 12 GB sürprizi

    NVIDIA'nın daha önce ertelendiği öne sürülen RTX 50 SUPER ekran kartı serisinin yeniden geliştirme sürecine girdiği iddia edildi. Yeni sızıntı, RTX 5060 12 GB modeline de işaret ediyor.

    Nvidia RTX 50 SUPER serisi geri dönüyor: RTX 5060 12 GB sürprizi Tam Boyutta Gör
    Nvidia cephesinden gelen yeni bir sızıntıda, uzun süredir beklenen RTX 50 SUPER ekran kartı ailesine yönelik yeni bilgiler paylaşıldı. Daha önce askıya alındığı öne sürülen serinin geliştirme aşamasında olduğu ve 2026 yılında piyasaya sürülebileceği ortaya çıktı.

    RTX 5070 SUPER, 5080 SUPER ve RTX 5060

    Sızıntılarıyla bilinen MEGAsizeGPU'ya göre Nvidia, GeForce RTX 50 SUPER serisini aktif planları arasına yeniden aldı. Kaynağın paylaştığı bilgilere göre seride daha önce konuşulan RTX 5070 SUPER ve RTX 5080 SUPER modellerine ek olarak 12GB belleğe sahip bir GeForce RTX 5060 modeli de yer alabilir. Ancak bu ekran kartının RTX 5060 SUPER adıyla piyasaya sürülme ihtimali de bulunuyor.

    Aktarılan bilgilere göre RTX 5070 SUPER ve RTX 5080 SUPER modellerinin teknik özelliklerinde önceki sızıntılara kıyasla herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Yeni SUPER serisinin en önemli yeniliğinin ise işlem gücünden çok bellek kapasitesi tarafında olması bekleniyor. Daha önce ortaya çıkan bilgilerde RTX 5080 SUPER modelinin 24 GB GDDR7, RTX 5070 Ti SUPER modelinin 24 GB GDDR7 ve RTX 5070 SUPER modelinin ise 18 GB GDDR7 belleğe sahip olacağı iddia edilmişti.

    RTX 5060 12GB geliyor

    Bu yükseltmenin temelinde ise yeni 3GB kapasiteli GDDR7 bellek modüllerinin yer aldığı belirtiliyor. Mevcut kartlarda kullanılan 2GB bellek yongalarına kıyasla daha yüksek kapasite sunan bu modüller sayesinde Nvidia, bellek veri yolu genişliğini değiştirmeden daha fazla VRAM sunabilecek. Son sızıntının en dikkat çekici kısmı ise RTX 5060 12 GB iddiası.

    İddiaya göre ekran kartı 128-bit bellek veri yolu ile birlikte dört adet 3GB GDDR7 modülü kullanarak toplam 12GB belleğe ulaşabilecek. Böylece veri yolu genişliği korunurken mevcut kapasite artırılmış olacak. Öte yandan RTX 5050 ve bazı RTX 5060 Ti varyantları için daha önce gündeme gelen 9GB bellek iddialarının ise 96-bit bellek düzenine dayandığı belirtiliyor. Bu nedenle RTX 5060 12GB modeli farklı bir yapılandırma konumunda.

    Şimdilik NVIDIA tarafından RTX 50 SUPER serisine ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Şirket son büyük etkinliklerinde ağırlıklı olarak yapay zekâ çözümlerine ve RTX Spark platformuna odaklanırken, GeForce ekran kartları hakkında yeni duyurular paylaşmadı. Bu nedenle ortaya çıkan tüm bilgiler şimdilik sızıntı ve sektör kaynaklarına dayanıyor.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 1 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 2 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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