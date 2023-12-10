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    Efsanevi uzay gözlemevi Hubble tekrardan devreye girdi

    NASA, geçtiğimiz aydan bu yana devredışı kalan Hubble Uzay Teleskobu’nu kurtarmaya çalışıyor. Ajans kısa süre önce yaptığı açıklamada sorunların çözüldüğünü ve Hubble’ın işbaşı yaptığını söyledi.
    Efsanevi uzay gözlemevi Hubble tekrardan devreye girdi Tam Boyutta Gör
    Hubble, 1990 yılında NASA'nın Space Shuttle Discovery'si ile fırlatılmasından bu yana yaklaşık 34 yıl geçmesine rağmen astronomlar için değerli bilimsel veriler sağlamaya devam ediyor. Ancak kasım ayının sonlarından beri Hubble Uzay Teleskobu, yaşadığı jiroskop arızası nedeniyle kullanım dışı kalmıştı. NASA, uzay gözlemevini kurtarmak için yoğun çabalar sarf ettikten sonra geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada Hubble’ın faaliyetlerine yeniden başladığını duyurdu.

    Hubble tekrardan göreve başladı

    Hubble Uzay Teleskobu, yaklaşık olarak üç haftadır bir jiroskop arızası yaşıyordu. Sorunlu jiroskop, gözlemevinin işaretleme sisteminin kritik bir parçasını oluştururken jiroskop sistemleri ise aracın ne kadar hızlı döndüğünü ölçerek teleskobun hassas gözlemlerini yapabilmesine yardımcı oluyor. NASA yaptığı açıklamada şimdi jiroskopun tekrar kullanıma girmesiyle teleskop bilim operasyonlarına geri döndüğünü duyurdu.

    NASA şimdiye kadar beş mekik göreviyle Hubble'ı onardı, bilim araçlarını geliştirdi ve uzayda uzun süreli kullanım nedeniyle bozulan donanımları değiştirdi. Diğer görevlerin yanı sıra, 2009'daki son mekik onarım uçuşunda astronotlar Hubble'a altı yeni jiroskop taktı.

    Hareketli parçalar bozulur

    Efsanevi uzay gözlemevi Hubble tekrardan devreye girdi Tam Boyutta Gör
    Öte yandan jiroskoplar uzun zamandır Hubble'ın en çok bakım gerektiren parçalarından biri oldu. NASA'ya göre, her bir jiroskopun içindeki tekerlek dakikada 19.200 devirlik sabit bir hızda dönüyor ve tekerlek de yoğun bir sıvı içinde asılı duran silindirin içine kapatılmış durumda. Her bir jiroskopun içindeki elektronikler tekerleğin eksenindeki çok küçük hareketleri tespit ederek Hubble'ın merkezi bilgisayarına uzay aracının dönüş hızı hakkında bilgi sağlıyor. Saç teli inceliğindeki kablolar jiroskoplardan gelen sinyalleri yönlendiriyor ve bu kablolar zamanla bozulabiliyor.

    Hubble'a 2009'da takılan altı jiroskoptan üçü arızalandı, diğer üçü ise çalışmaya devam ediyor. Halen çalışmakta olan üç jiroskop daha uzun ömürlü olması için daha yeni bir tasarıma dayanıyor, ancak bu ünitelerden biri son birkaç ay içinde aşınma belirtileri gösterdi. Hubble proje yöneticisi olan Pat Crouse, Gyro 3 olarak adlandırılan bu jiroskopun ezelden beri hafif sıkıntılı davranışlar sergilediğini söyledi.

    Hubble'ın normal çalışması için tipik olarak üç jiroskopa ihtiyacı olduğundan, yer kontrolörleri Gyro 3'ü yaklaşık yedi yıl boyunca kapalı tuttular, ta ki 2018'de Hubble'ın ihtiyacı olan başka bir jiroskop arızalanıp cihazlardan sadece üçü çalışır hale gelene kadar. NASA mühendisleri Hubble’ın tek jiroskop ile de çalışabileceğini ancak hızlı nesneleri incelemede (Güneş sistemindeki asteroitler gibi) sıkıntılar yaşayabileceğini söylüyor.

    Kaynakça https://arstechnica.com/space/2023/12/hubble-back-in-service-after-gyro-scare-nasa-still-studying-reboost-options/ https://science.nasa.gov/missions/hubble/nasas-hubble-space-telescope-pauses-science-due-to-gyro-issue/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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