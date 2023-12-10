Efsanevi uzay gözlemevi Hubble tekrardan devreye girdi

Hubble tekrardan göreve başladı
Hubble Uzay Teleskobu, yaklaşık olarak üç haftadır bir jiroskop arızası yaşıyordu. Sorunlu jiroskop, gözlemevinin işaretleme sisteminin kritik bir parçasını oluştururken jiroskop sistemleri ise aracın ne kadar hızlı döndüğünü ölçerek teleskobun hassas gözlemlerini yapabilmesine yardımcı oluyor. NASA yaptığı açıklamada şimdi jiroskopun tekrar kullanıma girmesiyle teleskop bilim operasyonlarına geri döndüğünü duyurdu.
NASA şimdiye kadar beş mekik göreviyle Hubble'ı onardı, bilim araçlarını geliştirdi ve uzayda uzun süreli kullanım nedeniyle bozulan donanımları değiştirdi. Diğer görevlerin yanı sıra, 2009'daki son mekik onarım uçuşunda astronotlar Hubble'a altı yeni jiroskop taktı.
Hareketli parçalar bozulur
Hubble'a 2009'da takılan altı jiroskoptan üçü arızalandı, diğer üçü ise çalışmaya devam ediyor. Halen çalışmakta olan üç jiroskop daha uzun ömürlü olması için daha yeni bir tasarıma dayanıyor, ancak bu ünitelerden biri son birkaç ay içinde aşınma belirtileri gösterdi. Hubble proje yöneticisi olan Pat Crouse, Gyro 3 olarak adlandırılan bu jiroskopun ezelden beri hafif sıkıntılı davranışlar sergilediğini söyledi.
Hubble'ın normal çalışması için tipik olarak üç jiroskopa ihtiyacı olduğundan, yer kontrolörleri Gyro 3'ü yaklaşık yedi yıl boyunca kapalı tuttular, ta ki 2018'de Hubble'ın ihtiyacı olan başka bir jiroskop arızalanıp cihazlardan sadece üçü çalışır hale gelene kadar. NASA mühendisleri Hubble’ın tek jiroskop ile de çalışabileceğini ancak hızlı nesneleri incelemede (Güneş sistemindeki asteroitler gibi) sıkıntılar yaşayabileceğini söylüyor.Kaynakça https://arstechnica.com/space/2023/12/hubble-back-in-service-after-gyro-scare-nasa-still-studying-reboost-options/ https://science.nasa.gov/missions/hubble/nasas-hubble-space-telescope-pauses-science-due-to-gyro-issue/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.