Elrond Network saldırıya uğradı, ELGD fiyatı 5$’a düştü

Kripto para dünyasında yatırımcıyı üzecek olaylar yaşanmaya devam ediyor. LUNA ağının büyük beklentilere rağmen acemice ihmaller nedeniyle sıfırlanması ve insanları mağdur etmesinin ardından Elrond Network de saldırıya uğradı.

EGLD fiyatı neden düştü?

Ethernet ağına hızlı ve masrafsız alternatif olmak amacıyla Katman 1ağı olarak hayata geçirilen Elrond ağı birikim tutma odaklı yani madenciliği olmayan bir ağ. Yönetim tokeni olan EGLD tutanlar kararlarda söz sahibi oluyor. Ağın kendi borsası ve IDO platformu da mevcut.

Bankacılık ve borsa uygulamaları saldırı altında 1 gün önce eklendi

Dün itibariyle Elrond ağına saldıran hacker grubu toplamda 1.65 milyon dolarlık EGLD çaldı. Sonrasında bunları Maiar borsasında sattı. Borsa merkezi olanlara göre daha hacimsiz olduğu için EGLD fiyatı bir anda 5$ seviyesine kadar sarktı. Borsanın tüm faaliyetleri askıya alındı.

Merkezi borsalarda ise EGLD fiyatı 65$ altına kadar sarkarken sonrasında bir miktar toparlandı. Ekip gerekli adımları atmaya başladı ve gün içerisinde borsa tekrar faaliyete geçecek. Yatırımcıların herhangi bir mağduriyet yaşamayacağı ifade ediliyor.

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