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    Elrond Network saldırıya uğradı, ELGD fiyatı 5$’a düştü

    Elrond Network ağındaki bir açıktan yararlanan siber saldırganlar, çaldıkları EGLD varlıklarını borsaya boca edince EGLD fiyatı 5$ seviyelerine kadar düştü.     
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    EGLD

    Kripto para dünyasında yatırımcıyı üzecek olaylar yaşanmaya devam ediyor. LUNA ağının büyük beklentilere rağmen acemice ihmaller nedeniyle sıfırlanması ve insanları mağdur etmesinin ardından Elrond Network de saldırıya uğradı.

    EGLD fiyatı neden düştü?

    Ethernet ağına hızlı ve masrafsız alternatif olmak amacıyla Katman 1ağı olarak hayata geçirilen Elrond ağı birikim tutma odaklı yani madenciliği olmayan bir ağ. Yönetim tokeni olan EGLD tutanlar kararlarda söz sahibi oluyor. Ağın kendi borsası ve IDO platformu da mevcut.

    Dün itibariyle Elrond ağına saldıran hacker grubu toplamda 1.65 milyon dolarlık EGLD çaldı. Sonrasında bunları Maiar borsasında sattı. Borsa merkezi olanlara göre daha hacimsiz olduğu için EGLD fiyatı bir anda 5$ seviyesine kadar sarktı. Borsanın tüm faaliyetleri askıya alındı.

    Merkezi borsalarda ise EGLD fiyatı 65$ altına kadar sarkarken sonrasında bir miktar toparlandı. Ekip gerekli adımları atmaya başladı ve gün içerisinde borsa tekrar faaliyete geçecek. Yatırımcıların herhangi bir mağduriyet yaşamayacağı ifade ediliyor.

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    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

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    wolferto 1 gün önce

    Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)

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    Piêr Dé Sans 4 gün önce

    Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.

    S
    serdarendermete 4 gün önce

    Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.

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    biembo 5 gün önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 6 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 1 hafta önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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