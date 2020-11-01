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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Egzersiz sırasında salınan metabolitlerin immün sistem üzerindeki etkisi incelendi

    İncelemeler sonucunda laktatın T hücre aktivitesini artırdığı tespit edilmekle birlikte sodyum laktat uygulanan farelerin T hücre aktivitesinin arttığı, tümör gelişimininin yavaşladığı tespit edildi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    1

    Egzersiz sırasında salınan metabolitlerin immün sistem üzerindeki etkisi incelendi
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    Egzersizin genel sağlığımız üzerindeki olumlu etkileri bilinmesine karşın egzersiz ile kanser korelasyonu arasındaki ilişki uzun zamandır bilim insanlarının araştırdığı bir konuydu. Şimdi ise İsveçli araştırmacılar egzersiz ile kanser arasındaki ilişkiyi daha yakından inceledi.

    Karolinska Institutet kurumu araştırmacıları sitotoksik T hücresi adı verilen ve immün ( bağışıklık ) yanıttan sorumlu olan hücrelere odaklandı. Katil hücreler olarak da adlandırılan T hücreleri vücudun kansere karşı olan bağışıklığından sorumlu hücre gruplarından birini oluşturuyor. Egzersizin ise birtakım metabolitlerle T hücrelerinin aktivitesinde bazı değişikliklere sebep olduğu ileri sürülüyor.

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    Fare deneyleri

    Egzersiz sırasında salınan metabolitlerin immün sistem üzerindeki etkisi incelendi
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    Egzersizin olumlu etkisi çeşitli fare deneylerinde de gözlenmekle birlikte araştırma ekibi farelerde egzersiz sırasında farenin kasları tarafından üretilen ve kan dolaşımına salınan bir dizi metabolit üzerine eğildi. Yapılan incelemeler sonucunda bahsi geçen metabolitlerin T hücre aktivitesini anlamlı ölçüde etkilediği tespit edildi.

    Yapılan incelemeler sonucunda laktatın T hücre aktivitesini artırdığı tespit edilmekle birlikte sodyum L-laktat uygulanan farelerin T hücre aktivitesinin arttığı ve tümör gelişimininin yavaşladığı tespit edildi.

    Ayrıca Bkz. "Serebrovasküler olaya bağlı üst ekstremite fonksiyon kayıpları evde rehabilite edilebilir"

    Yeni araştırma geliştirilebilir ve egzersizde salınana diğer metabolitlerin immün sistem üzerindeki etkileri daha yakından anlaşılabilirse potansiyel kanser tedavileri geliştirilebilir ve birçok gizem aydınlatılabilir.

    Yeni araştırma eLife adlı dergide yayımlandı.



    https://news.ki.se/study-shows-how-exercise-stalls-cancer-growth-through-the-immune-system Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    56 dakika önce
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    erkanerk (erkan kehya) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Denamint 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hareket etmek her zaman iyidir.
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    Umutcan 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Düzenli egzersizin ruh sağlığı üzerinde de faydalı olduğunu okumuştum. Beyindeki kimyasal dengesini etkiliyordu sanırım.
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    İmmunologist MD (Dr. Immunologist) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Laktat'ın T hücre aktivasyonu yapıyor olmasını şaşırtıcı bulmadım. Asidoz yaratacağı için ve düşük pH'larda enzim aktivitesi artacağı için T hücreleri daha aktiftir diye düşünüyorum. Özellikle sitotoksik T hücrelerindeki proteaz enzimleri düşük pH'ları çok seviyor. Ancak kanser konusunda emin olamadım, çünkü laktat'ın yarı ömrü çok da uzun değil.
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    erkanerk (erkan kehya) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Nerede hareket orada bereket, yalnız kararında.

    Azı karar çoğu zarar..
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    speed001 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İsveçli araştırmacılarsa kesin doğrudur.
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    Ponçikyasemin 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    O zaman egzersize devam T-Lenfositlerde faaliyete devam
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