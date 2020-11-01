Egzersiz sırasında salınan metabolitlerin immün sistem üzerindeki etkisi incelendi

Egzersizin genel sağlığımız üzerindeki olumlu etkileri bilinmesine karşın egzersiz ile kanser korelasyonu arasındaki ilişki uzun zamandır bilim insanlarının araştırdığı bir konuydu. Şimdi ise İsveçli araştırmacılar egzersiz ile kanser arasındaki ilişkiyi daha yakından inceledi.

Karolinska Institutet kurumu araştırmacıları sitotoksik T hücresi adı verilen ve immün ( bağışıklık ) yanıttan sorumlu olan hücrelere odaklandı. Katil hücreler olarak da adlandırılan T hücreleri vücudun kansere karşı olan bağışıklığından sorumlu hücre gruplarından birini oluşturuyor. Egzersizin ise birtakım metabolitlerle T hücrelerinin aktivitesinde bazı değişikliklere sebep olduğu ileri sürülüyor.

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Fare deneyleri

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Egzersizin olumlu etkisi çeşitli fare deneylerinde de gözlenmekle birlikte araştırma ekibi farelerde egzersiz sırasında farenin kasları tarafından üretilen ve kan dolaşımına salınan bir dizi metabolit üzerine eğildi. Yapılan incelemeler sonucunda bahsi geçen metabolitlerin T hücre aktivitesini anlamlı ölçüde etkilediği tespit edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda laktatın T hücre aktivitesini artırdığı tespit edilmekle birlikte sodyum L-laktat uygulanan farelerin T hücre aktivitesinin arttığı ve tümör gelişimininin yavaşladığı tespit edildi.

Ayrıca Bkz. "Serebrovasküler olaya bağlı üst ekstremite fonksiyon kayıpları evde rehabilite edilebilir"

Yeni araştırma geliştirilebilir ve egzersizde salınana diğer metabolitlerin immün sistem üzerindeki etkileri daha yakından anlaşılabilirse potansiyel kanser tedavileri geliştirilebilir ve birçok gizem aydınlatılabilir.

Yeni araştırma eLife adlı dergide yayımlandı.

https://news.ki.se/study-shows-how-exercise-stalls-cancer-growth-through-the-immune-system

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