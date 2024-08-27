Üç teknoloji devi, yeni amiral gemisi modelleri için Ekim ayını bekliyor

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Vivo'nun merakla beklenen yeni amiral gemisi serisi X200'ün piyasaya sürülmesi için geri sayım başladı. Sızıntılarıyla tanınan Digital Chat Station, Weibo'da paylaştığı bir gönderiyle X200 serisinin lansman tarihini ima etti. Paylaşılan görüntüde, Ekim ayının üçüncü haftasındaki üç tarih öne çıkarılmış durumda. Bu da Vivo X200 serisinin 14, 15 veya 16 Ekim tarihlerinde tanıtılabileceğini gösteriyor.

Vivo X200 serisinin, MediaTek'in yeni nesil Dimensity 9400 yonga setiyle güçlendirilmiş olması bekleniyor. MediaTek'in D9400 yonga setini duyurmasının ardından, Vivo'nun hemen ardından yeni amiral gemisi telefonlarını tanıtması muhtemel. D9400 çipi, önceki nesillere kıyasla CPU performansında yüzde 30'luk bir artış sunacağı iddia ediliyor.

Xiaomi 15 Ultra’nın kamera detayları heyecanlandırıyor 19 sa. önce eklendi

Ayrıca, Oppo'nun yeni Find X8 serisi de Ekim ayında sahneye çıkacak gibi görünüyor. X200 serisinin hemen ardından piyasaya sürülmesi beklenen Find X8 serisinin de D9400 çipi ile donatılacağı bildiriliyor. Oppo'nun Find X8 ve Find X8 Pro olmak üzere iki model sunması bekleniyor.

Bu iki seri, Xiaomi'nin yeni amiral gemisi 15 serisi ile rekabet edecek. Söylentilere göre, Xiaomi 15 ve 15 Pro, dünyanın ilk Snapdragon 8 Gen 4 işlemciye sahip telefonları olacak. Qualcomm'un Snapdragon Summit 2024 etkinliği sırasında, 21-23 Ekim tarihleri arasında, yeni çipin tanıtılması bekleniyor. Bu da Xiaomi 15 serisinin, Ekim ayının dördüncü veya beşinci haftasında piyasaya sürülebileceğini işaret ediyor.

Ekim ayı, akıllı telefon dünyasında büyük bir hareketlilik getirecek gibi duruyor. Vivo, Oppo ve Xiaomi'nin yeni amiral gemileri, güçlü donanımları ve yenilikçi özellikleriyle teknoloji meraklılarının ilgisini çekecek.

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Ekim ayında piyasaya çıkacak amiral gemisi modelleri