Üç teknoloji devi, yeni amiral gemisi modelleri için Ekim ayını bekliyor

Vivo'nun merakla beklenen yeni amiral gemisi serisi X200'ün piyasaya sürülmesi için geri sayım başladı. Sızıntılarıyla tanınan Digital Chat Station, Weibo'da paylaştığı bir gönderiyle X200 serisinin lansman tarihini ima etti. Paylaşılan görüntüde, Ekim ayının üçüncü haftasındaki üç tarih öne çıkarılmış durumda. Bu da Vivo X200 serisinin 14, 15 veya 16 Ekim tarihlerinde tanıtılabileceğini gösteriyor.
Vivo X200 serisinin, MediaTek'in yeni nesil Dimensity 9400 yonga setiyle güçlendirilmiş olması bekleniyor. MediaTek'in D9400 yonga setini duyurmasının ardından, Vivo'nun hemen ardından yeni amiral gemisi telefonlarını tanıtması muhtemel. D9400 çipi, önceki nesillere kıyasla CPU performansında yüzde 30'luk bir artış sunacağı iddia ediliyor.
Ayrıca, Oppo'nun yeni Find X8 serisi de Ekim ayında sahneye çıkacak gibi görünüyor. X200 serisinin hemen ardından piyasaya sürülmesi beklenen Find X8 serisinin de D9400 çipi ile donatılacağı bildiriliyor. Oppo'nun Find X8 ve Find X8 Pro olmak üzere iki model sunması bekleniyor.
Bu iki seri, Xiaomi'nin yeni amiral gemisi 15 serisi ile rekabet edecek. Söylentilere göre, Xiaomi 15 ve 15 Pro, dünyanın ilk Snapdragon 8 Gen 4 işlemciye sahip telefonları olacak. Qualcomm'un Snapdragon Summit 2024 etkinliği sırasında, 21-23 Ekim tarihleri arasında, yeni çipin tanıtılması bekleniyor. Bu da Xiaomi 15 serisinin, Ekim ayının dördüncü veya beşinci haftasında piyasaya sürülebileceğini işaret ediyor.
Ekim ayı, akıllı telefon dünyasında büyük bir hareketlilik getirecek gibi duruyor. Vivo, Oppo ve Xiaomi'nin yeni amiral gemileri, güçlü donanımları ve yenilikçi özellikleriyle teknoloji meraklılarının ilgisini çekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.