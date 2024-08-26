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    Xiaomi 15 Ultra’nın kamerasında çok önemli değişiklikler görebiliriz

    Akıllı telefon dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Xiaomi, şu sıralar Xiaomi 15 Ultra modeline ilişkin sızıntılarla adından bahsettiriyor. Görünen o ki yeni model oldukça iddialı olacak.

    Xiaomi 15 Ultra’nın kamera detayları heyecanlandırıyor Tam Boyutta Gör

    Xiaomi’nin merakla beklenen Xiaomi 15 Ultra modeline dair yeni sızıntılar, cihazın kamera özellikleri hakkında ipuçları veriyor. Güvenilir kaynaklardan Digital Chat Station, Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisiyle güçlendirilecek bir "Ultra" model prototipini incelediğini belirtti. Bu modelin Xiaomi 15 Ultra olması kuvvetle muhtemel.

    Cihazın kamerasına dair ortaya çıkan detaylar, Xiaomi 15 Ultra’nın büyük bir dairesel kamera modülü taşımaya devam edeceğini ancak kamera düzeninde önemli değişiklikler olacağını gösteriyor. Dört kameralı düzen artık çift telefoto lens ve oldukça büyük bir periskop lens içeriyor. Ana sensörün ise 50 megapiksel olduğu belirtiliyor ve selefine göre daha büyük olabileceği, hatta bir inçten daha büyük bir sensör kullanabileceği iddia ediliyor. Bu da fotoğraf kalitesinde önemli bir artışa işaret ediyor.

    Ekran tarafında ise, Xiaomi 15 Ultra’nın dört tarafı mikro eğimli bir tasarıma sahip olacağı, 2K çözünürlüğü destekleyeceği ve ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü barındıracağı belirtiliyor. Yazılım tarafında ise, cihazın HyperOS 2.0 tabanlı Android 15 işletim sistemiyle çalışması bekleniyor. Arka kameralardan birinin 4x optik zoom destekli 200 megapiksel Samsung HP9 periskop telefoto sensör olabileceği söyleniyor.

    Donanım açısından bakıldığında, Xiaomi 15 Ultra’nın Snapdragon 8 Gen 4 işlemci, 24 GB RAM ve yaklaşık 6,200mAh kapasiteli bir batarya ile donatılması bekleniyor. Prototip modellerde deri, cam elyaf ve seramik gibi üç farklı malzeme seçeneğinin bulunması kuvvetle muhtemel. Bu sızıntılar, Xiaomi'nin yeni modelle performans ve kamera yetenekleri konusundaki iddiasını sürdüreceğini gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 1 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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