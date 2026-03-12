Giriş
    Samsung kullanıcılarına kötü haber: Odin kullanımı engellendi

    Samsung, Galaxy cihazlarında yazılım müdahalelerini kolaylaştıran önemli araçlardan biri olan Odin ve Download Modu bazı cihazlardaa devre dışı bırakmaya başladı. 

    Samsung kullanıcılarına kötü haber: Odin kullanımı engellendi Tam Boyutta Gör
    Samsung, kullanıcıların Galaxy cihazlarına yazılım müdahalelerini kolaylaştıran önemli araçlardan biri olan Odin ve Download Modu ile ilgili radikal bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre şirket, One UI 8.5 sürümüyle birlikte bu iki özelliği bazı cihazlarda devre dışı bırakmaya başladı.

    Odin ve Download Modu artık kullanılamayabilir

    Gelen raporlara göre yeni One UI 8.5 sürümünü kullanan bazı Galaxy cihazlarında (Galaxy S26 serisi ve Galaxy Z Fold 7) Download Modu'nun artık erişilebilir olmadığı görülüyor. Bu moda girmeye çalışıldığında kullanıcıların karşısına yalnızca boş bir mavi ekran ve çıkış talimatları geliyor. Bu durum, cihaz ile bilgisayar arasında bağlantı kurarak yazılım yüklemeyi sağlayan Odin aracının da çalışmasını engelliyor.

    Download Modu sayesinde kullanıcılar cihazlarına özel ROM'lar yükleyebiliyor, yazılımı geri alabiliyor veya soft-brick olmuş cihazları kurtarabiliyordu. Ancak modun kaldırılmasıyla bu işlemlerin büyük ölçüde zorlaşacak gibi görünüyor.

    Amaç, güvenlik ve sızıntıların önüne geçme

    Samsung’un bu hamlesinin arkasında güvenlik, ekosistemi üzerindeki kontrolünü arttırmak ve yazılım sızıntılarını azaltma amacı bulunduğu belirtiliyor. Özellikle geliştiriciler ve meraklı kullanıcılar, Download Mode üzerinden henüz yayımlanmamış One UI sürümlerini cihazlarına yükleyebiliyordu. Bu erişimi sınırlamak, şirketin yazılım test süreçlerini daha sıkı kontrol etmesini sağlayabilir.

    Karar özellikle Android modlama topluluğunu ve gelişmiş kullanıcıları yakından ilgilendiriyor. Odin, Samsung cihazlarda firmware yüklemek veya sistemi kurtarmak için uzun yıllardır kullanılan bir araç olarak biliniyor. Download Modu'nun kaldırılmasıyla birlikte kullanıcıların manuel yazılım yükleme, eski sürüme dönme veya özel yazılım deneme seçenekleri ciddi şekilde sınırlanabilir.

    Şu an için değişikliğin One UI 8.5’in belirli test sürümlerinde görüldüğü ve tüm Galaxy cihazlara gelip gelmeyeceğinin kesin olmadığı belirtiliyor. Ayrıca Samsung’un bu modu tamamen kaldırmak yerine sadece yetkili servisler için erişilebilir hale getirmesi de ihtimaller arasında.

    Kaynakça https://www.androidauthority.com/samsung-disables-odin-removes-download-mode-3648469/ https://x.com/UniverseIce/status/2031732580014579875
