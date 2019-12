Eklemlerdeki yüklenmeyi tespit eden akıllı bandaj geliştirildi

Tam Boyutta Gör

Artritlerin en sık görülen formu olan artrozlar genellikle eklem kıkırdaklarındaki aşınmalar ve yıpranmalar sebebiyle meydana geliyor. Genellikle hafif derecede egzersiz artrit açısından yarar sağlıyor ancak egzersizde aşırıya kaçıldığında ise hastalık prognozu kötüye kayıyor. Bu durumdan yola çıkarak eklemlerdeki gerginliği gerçek zamanlı olarak gösterebilen akıllı ''diz bandajı'' geliştirildi.

Yeni geliştirilen bandaj ''Anthokinemat'' olarak adlandırılmakla birlikte yeni bandaj; Karlsruhe Institute of Technology , the University of Bremen, bandaj üreticisi Bauerfeind ve sensör teknolojisi şirketi ITP ortaklığı sonucu geliştirildi.

Diz hareketleri gerçek zamanlı olarak takip ediliyor

Yeni geliştirilen bandajın üzerindeki bir dizi sensör, kullanıcının diz hareketlerini devamlı olarak algılıyor, bandaja entegre edilmiş bir mikro işlemci ise algılanan verileri analiz ediyor ve diz ekleminin üzerindeki gerilmeyi ve yüklenmeyi monitörize ediyor.

Eğer dizde meydana getirilen hareket, artrozun hasarını kötüleştirecek düzeye gelirse sensörler bu durumu algılıyor ve bandaj kullanıcının akıllı telefonundaki uygulamaya uyarı gönderiyor. Böylece olası hasarın önüne geçilmiş oluyor.

Yeni araştırma Sensors dergisinde yayımlandı.

