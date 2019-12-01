Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Eklemlerdeki yüklenmeyi tespit eden akıllı bandaj geliştirildi

    Yeni geliştirilen bandaj ''Anthokinemat'' olarak adlandırılmakla birlikte yeni bandaj; bandaj üreticisi Bauerfeind ve sensör teknolojisi şirketi ITP ortaklığı sonucu geliştirildi.
    1 hf.
    1,5b
    1
    2
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Eklemlerdeki yüklenmeyi tespit eden akıllı bandaj geliştirildi
    Tam Boyutta Gör

    Artritlerin en sık görülen formu olan artrozlar genellikle eklem kıkırdaklarındaki aşınmalar ve yıpranmalar sebebiyle meydana geliyor. Genellikle hafif derecede egzersiz artrit açısından yarar sağlıyor ancak egzersizde aşırıya kaçıldığında ise hastalık prognozu kötüye kayıyor. Bu durumdan yola çıkarak eklemlerdeki gerginliği gerçek zamanlı olarak gösterebilen akıllı ''diz bandajı'' geliştirildi.

    Yeni geliştirilen bandaj ''Anthokinemat'' olarak adlandırılmakla birlikte yeni bandaj; Karlsruhe Institute of Technology , the University of Bremen, bandaj üreticisi Bauerfeind ve sensör teknolojisi şirketi ITP ortaklığı sonucu geliştirildi.

    Diz hareketleri gerçek zamanlı olarak takip ediliyor

    Eklemlerdeki yüklenmeyi tespit eden akıllı bandaj geliştirildi
    Tam Boyutta Gör

    Yeni geliştirilen bandajın üzerindeki bir dizi sensör, kullanıcının diz hareketlerini devamlı olarak algılıyor, bandaja entegre edilmiş bir mikro işlemci ise algılanan verileri analiz ediyor ve diz ekleminin üzerindeki gerilmeyi ve yüklenmeyi monitörize ediyor.

    Eğer dizde meydana getirilen hareket, artrozun hasarını kötüleştirecek düzeye gelirse sensörler bu durumu algılıyor ve bandaj kullanıcının akıllı telefonundaki uygulamaya uyarı gönderiyor. Böylece olası hasarın önüne geçilmiş oluyor.

    Ayrıca Bkz. "Diş eti hastalıklarının tedavisi için antibiyotikli çubuklar geliştirildi"

    Yeni araştırma Sensors dergisinde yayımlandı.



    https://newatlas.com/health-wellbeing/smart-knee-bandage-arthrosis/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    İbrahim770 1 hf.
    Çok güzel bir gelişme. Teknoloji o kadar gelişiyor ki ileri de hastalık diye bir şey de olmayacak gerçekten çünkü hem önlemler artıyor hem çözümler :)
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Krone 1 hf. İbrahim770
    Gelecekte hastalık diye bir şey olmayacağından pek emin değilim. Milyarlarca dolarlık bir ilaç endüstrisi var. Çok büyük şirketler var. Bunlar ne olacak merak ediyorum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. DH Android uygulaması 2 kat hızlandı, daha az pil tüketmeye başladı 1 hf. Mercedes'in Renault kaynaklı dizel motorlarına "şüpheli yazılım" incelemesi 1 hf. AMD’nin 4. nesil Ryzen APU ailesinin kod adı sızdı 1 hf. Netflix’te +18 içeriklere PIN kodu geliyor 1 hf. Redmi Note 8 serisi 10 milyon satış barajını geçti 1 hf. Sıfırdan zirveye Microsoft Excel kursu yalnızca 24,99 TL 1 hf. Türkiye'de en çok hangi otomobil markaları kiralanıyor? 1 hf. Galaxy S11 ekran paneli sızdırıldı, telefonun ön tasarımı açığa çıktı 1 hf. Özelleştirilmiş ekran kartı segmenti patlama yaptı 1 hf. Trafikte yeni dönem: Egzoz ölçümü yaptırmayanlara otomatik ceza kesilecek 1 hf. Star Citizen oyunu 250 milyon dolar fonlama barajını geride bıraktı 1 hf. En büyük Alman perakendecide AMD yüzde 82 paya sahip 1 hf. Avustralya, telefon kullanan sürücüleri yapay zekâ destekli kameralar ile tespit ediyor 1 hf. LG, Huawei Mate X benzeri bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor 1 hf. Tesla, araç camlarını lazerle temizleyen bir teknoloji için patent başvurusunda bulundu 1 hf. 90 dakikada dünya turu: Virgin Galactic'ten 'hipersonik ulaşım' projesi 1 hf. The Witcher dizisiyle ilgili ilk yorumlar, dizinin "efsane" olduğu yönünde 1 hf. Kriptocular seyahatleri için artık Bitcoin ve Binance Coin kullanabiliyor 1 hf. Honor yeni amiral gemisi V30 Pro ile iddialı | Mobilite 1 hf. Rusya’nın merkez bankası, ödemelerde Bitcoin ve kripto para kullanımına karşı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Eklemlerdeki yüklenmeyi tespit eden akıllı bandaj geliştirildi Sonraki 21 milyon Mixcloud kullanıcısının verileri dark webde satışa sunuldu 1 hf. Araştırmacılar, beyindeki bilinmeyenleri çözebilmek için yeni yöntem geliştirdiler 1 hf. PS5 kontrolcüsü net bir şekilde sızdırıldı 1 hf. Huawei Mate X için Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesinin beta sürümü yayınlanmaya başlandı 1 hf. Redmi K30'un yüksek kaliteli görselleri ortaya çıktı 1 hf. Motorola Razr'ın ekran değişimi yalnızca 300 dolara mal olacak 1 hf. Sıradışı tasarıma sahip Mi Mix Alpha'nın seri üretimi başladı 1 hf. iPhone SE 2 modelinin 399 dolar fiyat etiketiyle geleceği iddia ediliyor 1 hf. Apple Haritalar’daki problemli sınırlarda daha dikkatli olacak 1 hf. 2. El bilgisayar pazarındayız | Güney Kore donanım dünyası 1 hf. Samsung, Galaxy Fold satışlarını 60 ülkeye genişletecek 1 hf. Steam Sonbahar İndirimleri'nde 50 TL altına alınabilecek oyunlar 1 hf. Candy Crush Soda Saga oyunu, yapımcı şirkete 2 milyar dolar kazandırdı 1 hf. Twitter dallanma şeklinde sohbet akışını getiriyor 1 hf. Oyun videoları içerisinde oyun oynamak mümkün olacak 1 hf. Intel: Qualcomm’un haksız lisanslamaları yüzünden milyarlarca dolar zarara uğradık 1 hf. Fiat Panda Cross 4x4 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. Stadia kontrolcüsü telefon ve bilgisayarlarda bir süre daha kablolu kalacak 1 hf. Avrupa Birliği, Google’ın veri toplama politikalarını araştırıyor 1 hf. Çin, deepfake video içeriklerini yasaklama kararı aldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
    DonanımHaber
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Saray' a Lüks Gemicik!
    DH Forum
    Erdoğan: Müslümanlar zekat verse İslam ülkelerinde fakir kalmaz
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim