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    Diş eti hastalıklarının tedavisi için antibiyotikli çubuklar geliştirildi

    Martin Luther University Halle-Wittenberg araştırmacıları hastanın diş etine yerleştirilebilen esnek polimer bir yapı geliştir. Yeni çubuklar yapılan in vitro testlerde başarı gösterdi.
    1 hf.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Diş eti hastalıklarının tedavisi için antibiyotikli çubuklar geliştirildi
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    Diş eti hastalıkları, yaygın ağız hastalıklarından birini oluşturmakla birlikte bu duruma genellikle bakteriler sebep oluyor. Ağır diş eti hastalıkları genel olarak oral olarak uygulanan antibiyotikler ile tedavi ediliyor. Bilim insanları ise bu durumu daha iyi yönetebilmek için çeşitli çalışmalar yürütüyorlar ve yeni geliştirilen bir yöntem ile bu durumun çok daha etkili ve yan etki oluşturacak şekilde tedavi edilebileceğini düşünüyorlar.

    Diş eti hastalığından muzdarip kişiler, tedavi için antibiyotik kullanıyorlar ancak kullanılan antibiyotik enfeksiyon bölgesine izole olarak yayılmak yerine sistematik olarak yayılıyor ve vücudun her bölgesinde etki gösteriyor. Bu durum da yan etkilerin artmasına ve göreceli olarak yüksek doz antibiyotik kullanılmasına sebep oluyor.

    Yeni çubuklar hastaların diş etine yapıştırılıyor

    Diş eti hastalıklarının tedavisi için antibiyotikli çubuklar geliştirildi
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    Bu problemi göz onunda bulunduran Martin Luther University Halle-Wittenberg araştırmacıları hastanın diş etine yerleştirilebilen esnek polimer bir yapı geliştirdiler. Biyolojik olarak bozunabilen çubuklar magnezyum stearat adı verilen bir çeşit materyal kılıf ile kaplı olarak bulunuyor ve bu kılıfın içerisinde minosiklin adı verilen antibiyotik yer alıyor.

    Çubuklar yerleştirildikten sonra vücut tarafından zararsız bir şekilde parçalanıyor ve ilaç direkt olarak enfeksiyon odağına salınıyor. Böylece antibiyotik, sistemik etkilere ve sistemik yan etkilere sebep olmaksızın istenilen bölgeye ulaşmış oluyor.

    Ayrıca Bkz. "Kanamayı durduran manyetik sıvı geliştirildi"

    Yeni çubuklar yapılan in vitro testlerde başarı göstermekle birlikte yeni araştırma International Journal of Pharmaceutics dergisinde yayımlandı.



    https://newatlas.com/medical/antibiotic-rods-gum-disease/ Yorum Yaz
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    antigravity74100 1 hf. en beğenilen
    Aylardır diş eti iltihabı sorunları yaşamaya başladım, kendime göre bir takım nedenlerden tedavi yaptıramıyorum. Antibiyotik kullanmanın da zararlı olduğunun bilincindeyim. Bu nedenle sürekli tekrarlayan iltihabı yok etmek ve önlemek amacı ile tek kurtuluşu sarımsakta buldum. Ağzımı çok yakacak biçimde çiğnediğim sarımsak, ağızda dezenfektanı etkisi yapmaktadır. Deneyenlere yutmamaları gerektiğini de belirteyim. Şunu da belirteyim sarımsağın yakıcı etkisine herkes katlanamaz fakat zorluğu göze alıp kullanırlarsa da mükafatını görürler.
    Aylardır diş eti iltihabı sorunları yaşamaya başladım, kendime göre bir takım nedenlerden tedavi yaptıramıyorum. Antibiyotik kullanmanın da zararlı olduğunun bi...
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    5 Yanıt Yanıtla +9
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    antigravity74100 1 hf. en beğenilen
    Aylardır diş eti iltihabı sorunları yaşamaya başladım, kendime göre bir takım nedenlerden tedavi yaptıramıyorum. Antibiyotik kullanmanın da zararlı olduğunun bilincindeyim. Bu nedenle sürekli tekrarlayan iltihabı yok etmek ve önlemek amacı ile tek kurtuluşu sarımsakta buldum. Ağzımı çok yakacak biçimde çiğnediğim sarımsak, ağızda dezenfektanı etkisi yapmaktadır. Deneyenlere yutmamaları gerektiğini de belirteyim. Şunu da belirteyim sarımsağın yakıcı etkisine herkes katlanamaz fakat zorluğu göze alıp kullanırlarsa da mükafatını görürler.
    5 Yanıt Yanıtla +9
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    Relax Relax 1 hf. antigravity74100
    Peki kokuyu nasıl yok edeceğiz?
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    agent1453 1 hf. antigravity74100
    Misvak tavsiye ederim belki faydası olur.
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    ufuCX 1 hf. antigravity74100
    diş taşlarınızı temizletmeyi deneseniz? devlet hastanelerinde ucretsiz yapılmakta.
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