Diş eti hastalıklarının tedavisi için antibiyotikli çubuklar geliştirildi

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Diş eti hastalıkları, yaygın ağız hastalıklarından birini oluşturmakla birlikte bu duruma genellikle bakteriler sebep oluyor. Ağır diş eti hastalıkları genel olarak oral olarak uygulanan antibiyotikler ile tedavi ediliyor. Bilim insanları ise bu durumu daha iyi yönetebilmek için çeşitli çalışmalar yürütüyorlar ve yeni geliştirilen bir yöntem ile bu durumun çok daha etkili ve yan etki oluşturacak şekilde tedavi edilebileceğini düşünüyorlar.

Diş eti hastalığından muzdarip kişiler, tedavi için antibiyotik kullanıyorlar ancak kullanılan antibiyotik enfeksiyon bölgesine izole olarak yayılmak yerine sistematik olarak yayılıyor ve vücudun her bölgesinde etki gösteriyor. Bu durum da yan etkilerin artmasına ve göreceli olarak yüksek doz antibiyotik kullanılmasına sebep oluyor.

Yeni çubuklar hastaların diş etine yapıştırılıyor

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Bu problemi göz onunda bulunduran Martin Luther University Halle-Wittenberg araştırmacıları hastanın diş etine yerleştirilebilen esnek polimer bir yapı geliştirdiler. Biyolojik olarak bozunabilen çubuklar magnezyum stearat adı verilen bir çeşit materyal kılıf ile kaplı olarak bulunuyor ve bu kılıfın içerisinde minosiklin adı verilen antibiyotik yer alıyor.

Çubuklar yerleştirildikten sonra vücut tarafından zararsız bir şekilde parçalanıyor ve ilaç direkt olarak enfeksiyon odağına salınıyor. Böylece antibiyotik, sistemik etkilere ve sistemik yan etkilere sebep olmaksızın istenilen bölgeye ulaşmış oluyor.

Ayrıca Bkz. "Kanamayı durduran manyetik sıvı geliştirildi"

Yeni çubuklar yapılan in vitro testlerde başarı göstermekle birlikte yeni araştırma International Journal of Pharmaceutics dergisinde yayımlandı.

https://newatlas.com/medical/antibiotic-rods-gum-disease/