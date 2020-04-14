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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Antibakteriyel bakır plaka üretildi

    Bakır üzerinde nano ölçekte delikler meydana getirildi. Bakır levhanın 40 dakika içerisinde E. coli ile metisilin dirençli Staf. aureus bakterilerini etkisiz hale getirdiği gözlendi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Antibakteriyel bakır plaka üretildi
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    Bakırın antibakteriyel etkileri uzun zamandır bilinmekle birlikte bakır metali bakterilerin hücre membranlarını fiziksel olarak hasarlayan iyonları bünyesinde barındırıyor. Ayrıca bakır metalinin yüzeyinin diğer metallere görece daha düz olması da mikroorganizmaların tutunmasını en aza indiriyor ancak antibakteriyel etkinin de gecikmesine sebep oluyor.

    Indiana's Purdue University kurumundan Profesör Rahim Rahimi önderliğinde bir araya gelen bir araştırma ekibi bakır levahaların üzerine lazer uygulayarak nano boyutlarda delikler meydana getirdi. işlem sonucunda bakır levhanın yüzey alanı oldukça arttı ve bakır levha laboratuvar testlerine tabi tutuldu.

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    Laboratuvar testleri olumlu sonuç verdi

    Antibakteriyel bakır plaka üretildi
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    Elde edilen işlenmiş bakır plaka zararlı bakteriler üzerinde test edildi ve bakır levahanın 40 dakika içerisinde E. coli ile metisilin dirençli Staf. aureus bakterilerini etkisiz hale getirdiği tespit edildi.

    Ayrıca Bkz. "Türk araştırmacıdan röntgen görüntüsü ile Covid-19 pnömonisini belirleyen web sayfası"

    Araştırma ekibi yeni levhanın implantlarda kullanılabileceğini düşünmekle birlikte yeni yöntemin ucuzluğu da bu düşünceyi daha cazip hale getiriyor.

    Yeni araştırma Advanced Materials Interfaces adlı dergide yayımlandı.



    https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/admi.201901890 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Rising_Sun 1 sa.
    Gümüş ve altında da bu özellikler var..Boşuna gümüşü suda çözelti yapıp içmiyorlar..Koloidal gümüş suyu antibiyotikler bulunana kadar kullanılıyordu, sonra tabiki ilaç firmaları tarafından unutturuldu..Şimdilerde ama tekrar popülerliğine kavuşuyor..
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    EyeCoral (Ersin Mercangöz) 22 dk. Rising_Sun
    Hatta gümüş bilinen en antibakteriyel metaldir, gümüş iyonu içeren deodorantlar, gümüş iyonu kaplı buzdolabı falan hep bu yüzden kullanılıyor, kendim de hekimim, gümüş nitrat diye bir solüsyon var, iltihaplı bademcik üzerine sürünce enfeksiyon falan kalmıyor
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    Jon_Kar 2 sa.
    Antiviral plaka lazim bize ondan yapin
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