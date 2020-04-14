Antibakteriyel bakır plaka üretildi

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Bakırın antibakteriyel etkileri uzun zamandır bilinmekle birlikte bakır metali bakterilerin hücre membranlarını fiziksel olarak hasarlayan iyonları bünyesinde barındırıyor. Ayrıca bakır metalinin yüzeyinin diğer metallere görece daha düz olması da mikroorganizmaların tutunmasını en aza indiriyor ancak antibakteriyel etkinin de gecikmesine sebep oluyor.

Indiana's Purdue University kurumundan Profesör Rahim Rahimi önderliğinde bir araya gelen bir araştırma ekibi bakır levahaların üzerine lazer uygulayarak nano boyutlarda delikler meydana getirdi. işlem sonucunda bakır levhanın yüzey alanı oldukça arttı ve bakır levha laboratuvar testlerine tabi tutuldu.

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Laboratuvar testleri olumlu sonuç verdi

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Elde edilen işlenmiş bakır plaka zararlı bakteriler üzerinde test edildi ve bakır levahanın 40 dakika içerisinde E. coli ile metisilin dirençli Staf. aureus bakterilerini etkisiz hale getirdiği tespit edildi.

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Araştırma ekibi yeni levhanın implantlarda kullanılabileceğini düşünmekle birlikte yeni yöntemin ucuzluğu da bu düşünceyi daha cazip hale getiriyor.

Yeni araştırma Advanced Materials Interfaces adlı dergide yayımlandı.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/admi.201901890

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