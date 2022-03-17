Ekran kartı fiyatları Mart ayında da düşüşte

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Yeni yılın başları itibariyle ekran kartlarının fiyatlarında başlayan düşüş eğilimi Mart ayında da devam ediyor. Yapılan pazar araştırmaları ekran kartlarında belirli bir miktar daha düşüş yaşandığını gösteriyor.

Ekran kartı fiyatları düşüyor

Şubat ayının tamamına göre karşılaştırma yapıldığında Mart ayının ilk iki haftasında ortalama olarak yüzde 9 civarında düşüş görülüyor. Bazı modellerde yüzde 20 seviyesine kadar düşüş derinleşmiş.

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En fazla düşüş Radeon RX 5000 serisinde yaşanmış. Radeon RX 5500 XT ekran kartları yüzde 20 civarında düşmüş. Radeon RX 5700 ekran kartında ise yüzde 16 civarında düşüş görülüyor. Radeon RX 6000 serisinde ise yüzde 10’a varan düşüşler yaşanmış.

Ortalamayı düşüren ise haliyle Nvidia GeForce ekran kartları. GeForce RTX 2080 Super adeta yerinden kımıldamamış ve yüzde 1.6 düşüş yaşamış. RTX 3060 ekran kartlarının yüzde 5-6 arasında düştüğü görülüyor. Tepe modellerde ise yüzde 8-9 arasında düşmüş.

Newegg platformunda da fiyatların düştüğü belirtiliyor. Diğer taraftan Amazon üzerinde halen ortalamalar yüksek. Bununla birlikte stokların iyileşmesi ile birlikte yılın ikinci yarısında ilk çıkış fiyatlarına kadar düşüşler olması bekleniyor.

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