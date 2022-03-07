Nvidia sertifikaları çalındı: Sürücülere dikkat!

Nvidia’nın sunucularına sızarak 1TB civarında veri çalan siber saldırganlar yavaş yavaş heybeyi boşaltmaya başladı. İlk etapta kullanıcı bilgileri ve Nvidia’nın farklı sektörlere yönelik çözümlerinin verileri ortaya saçılırken şimdi iş ciddiye bindi.
Sahte Nvidia sertifikalarına dikkat!
Nvidia’nın fidye taleplerini kabul etmemesi ve üzerine sistemlerine sızarak çalınan verileri şifrelemeye çalışması saldırganları iyice sinirlendirmiş görünüyor. Nvidia sürücülerine ait sertifikalar zararlı yazılım barındıran sürücüler de kullanılıyor.
Bazı güvenlik uzmanlarının verdiği bilgilere göre hali hazırda Nvidia sürücülerini imzalamakta kullanılan iki onay sertifikasının zararlı yazılımlara entegre edildiği belirtiliyor. Saldırganların bu zararlı yazılımları Windows işletim sistemine orijinal sürücü gibi gösterebileceği ifade ediliyor. Her ne kadar sertifikaların süresi bitmiş olsa da Windows platformunun bunları kabul ederek kurulmasına izin vermesi olası. Bu bakımdan kullanıcıların Nvidia sürücülerini güncellerken sertifika kontrolünü yapması isteniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..