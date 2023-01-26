Ekran kartı satın alacaklar dikkat: Madenciler kartları boyuyor

Ekran kartlarında madencilik belirtileri gizleniyor
Bilindiği üzere özellikle Covid-19 döneminde artışa geçen kripto para madenciliği, AMD RX 5000 ve Nvidia RTX 30 serisi ekran kartlarında ciddi tedarik sorunlarına yol açtı. Geçtiğimiz aylarda popüler kripto para birimi Ethereum'un Proof of Stake (Hisse Kanıtı) modeline geçiş yapması ise, pazarda yaşanan sorunları hafifletti.
Günümüzde kripto para madenciliği tüm kartlarda olumsuz sonuçlara yol açıyor diyemeyiz. Ancak uzun süreler ağır yük altında çalışan ekran kartlarının bellek yongalarında ısı kaynaklı sarı bir ton meydana gelebiliyor. Iskandar Souza ve TecLab ise, madencilerin ellerinde bulunan kartları satmak ve daha az kullanıldığını göstermek amacıyla bu bellek yongalarını boyadığını keşfetti.
Ekran kartı bileşenlerinde sarı bir ton gördükten sonra hemen sonuca varmak her zaman doğru olmayabilir. Ancak görünüşe göre madenciler, onarım geçiren ve yoğun kullanılan ekran kartlarını ellerinden çıkarmak için yeni yöntemler üretmeye devam edecek. Bu nedenle ikinci el ekran kartı satın almayı planlayan kullanıcıların kontrol aşamasında dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?