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    Ekran kartı satın alacaklar dikkat: Madenciler kartları boyuyor

    Kripto para madenciliğinin yavaş yavaş sonra ermesinin ardından, madenciler ellerinde bulunan kartları satmak için yeni yollar geliştirmeye başladı. Şimdi de kartların boyandığı ortaya çıktı.
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    Ekran kartı satın alacaklar dikkat: Madenciler kartları boyuyor Tam Boyutta Gör
    Günümüzde Nvidia ve AMD yeni nesil ekran kartlarını duyurmuş olsa da, madenciliğin sona ermesi geniş bir ikinci el pazarı oluşturmuş durumda. Bu bağlamda madenciler, ellerinde bulunan kartları satmak amacıyla yeni yöntemler geliştirmeye devam ediyor. Şimdi de Brezilya merkezli iki Youtube kanalı, madencilerin kart üzerindeki yıpranma belirtilerini gizlemek için ekran kartlarını boyadığını ortaya çıkardı.

    Ekran kartlarında madencilik belirtileri gizleniyor

    Bilindiği üzere özellikle Covid-19 döneminde artışa geçen kripto para madenciliği, AMD RX 5000 ve Nvidia RTX 30 serisi ekran kartlarında ciddi tedarik sorunlarına yol açtı. Geçtiğimiz aylarda popüler kripto para birimi Ethereum'un Proof of Stake (Hisse Kanıtı) modeline geçiş yapması ise, pazarda yaşanan sorunları hafifletti.

    Günümüzde kripto para madenciliği tüm kartlarda olumsuz sonuçlara yol açıyor diyemeyiz. Ancak uzun süreler ağır yük altında çalışan ekran kartlarının bellek yongalarında ısı kaynaklı sarı bir ton meydana gelebiliyor. Iskandar Souza ve TecLab ise, madencilerin ellerinde bulunan kartları satmak ve daha az kullanıldığını göstermek amacıyla bu bellek yongalarını boyadığını keşfetti.

    Ekran kartı satın alacaklar dikkat: Madenciler kartları boyuyor Tam Boyutta Gör
    Ayrıca yoğun kullanım ve onarım işlemleri, ekran kartlarının diğer bileşenleri üzerinde de izler bırakıyor. Fotoğraflarda da görülebildiği gibi merkezi işlemcinin etrafında renk solması ve çizikler, kartın müdahale gördüğünü bizlere gösteriyor.

    Ekran kartı bileşenlerinde sarı bir ton gördükten sonra hemen sonuca varmak her zaman doğru olmayabilir. Ancak görünüşe göre madenciler, onarım geçiren ve yoğun kullanılan ekran kartlarını ellerinden çıkarmak için yeni yöntemler üretmeye devam edecek. Bu nedenle ikinci el ekran kartı satın almayı planlayan kullanıcıların kontrol aşamasında dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

    V
    vixx 7 saat önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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