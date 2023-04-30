Ekrana bakarak geçen hayatlar: En çok hangi ülkeler ekran başında zaman harcıyor?

Tam Boyutta Gör Araştırmacılar, günümüzde dünya çapında veri yaratma hızının günde 325 milyon terabayttan fazla olduğunu tahmin ediyor. Peki bu verileri tüketmek için ne kadar zaman harcıyoruz? Yakın zamanda yapılan bir çalışma, ülkelere göre ortalama günlük ekran kullanım miktarını analiz ederek bu soruya yanıt veriyor. Spoiler uyarısı: Çoğumuzun fark ettiğinden çok daha fazla ve kesinlikle kabul etmek istediğimizden de fazla.

Her gün 6 buçük saat ekranlara bakılıyor

Tam Boyutta Gör ElectronicsHub tarafından yapılan bir çalışma, dünyanın dört bir yanındaki 45 ülkede yaşayanların uyanık oldukları saatlerde ekran karşısında ne kadar zaman geçirdiklerini ölçtü. Ortaya çıkan sonuçlar ise endişe verici. Rapora göre internetin sunduğu her şeyi tüketmek için çok fazla zaman harcıyoruz. Bulgulara göre, dünya genelindeki kullanıcılar günde ortalama 6 saat 37 dakika ekran başında kalıyor. Ortalama olarak insanlar günde 16 saat ile 18 saat uyanık kalıyor ve günlerinin yüzde 35 ila 40'ından fazlasını ekranlara bakarak geçiriyor.

Tam Boyutta Gör Veriler ülkelere göre incelendiğinde ise daha net sonuçlar ortaya çıkıyor. Güney Afrika ülkeleri, günlerinin yüzde 58,2 gibi şaşırtıcı bir bölümünü ekran başında geçirerek listenin başında yer alıyor. Buna karşılık, en düşük kullanıma sahip ülke olan Japonya, uyanık oldukları saatin sadece yüzde 21,7’sinde ekrana bakıyor.

Tam Boyutta Gör Yayınlanan rapor cihaz ve etkinlik türüne göre en çok zaman harcayanların hangi ülkeler olduğunu da gösteriyor. Buna göre Filipinler, Brezilya, Güney Afrika ve Tayland, telefonda en çok zaman geçiren ülkelerin başında yer alıyor. Bunun yanında Güney Afrikalı ve Rus kullanıcıların günlerinin yüzde 25’inden fazlasını bilgisayar ekranlarının başında geçiriyor. Oyun söz konusu olduğunda ise Suudi Arabistan yüzde 11,5 ile açık ara birinci sırada yer alıyor.

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Neye zaman harcıyoruz?

Tam Boyutta Gör Bu kadar çok ekran süresi ve bu kadar çok veri yaratılırken, "gerçekte ne tür veriler tüketiyoruz?" sorusu ortaya çıkıyor. Exploding Topics'e göre, dünyanın veri tüketimi üç ana unsur etrafında yoğunlaşıyor: Video (%53,72), sosyal medya (%12,69) ve oyun (%9,86). Bu rakamlara dayanarak, tüketilen verilerin yüzde 75'inden fazlası TikTok, YouTube, Facebook ve video oyunlarından kaynaklanıyor.

Objektiflerimizi Türkiye’ye çevirdiğimizde ise kullanıcıların günlerinin yüzde 43,92’sini ekranlara bakarak geçirdiklerini görüyoruz. Bu oranın karşılığı ise 7 saat 24 dakika.. Türkiye, uyanık olduğu saatlerin yüzde 26,31’inde zamanını telefon ekranına bakarak geçiriyor. Bu oran bizi 10. sıraya koyuyor. Aynı şekilde Türkiye, sosyal medyada yüzde 17,21 ile en çok zaman harcayan 10. ülke. Oyun oynama tarafında ise Türkiye, uyanık olduğu saatlerin yüzde 6,43’ünü oyun oynayarak harcıyor.

Ekrana bakaran en çok zaman harcayan ülkeler (Günlük ortalama ekran süresi)

Güney Amerika: 9 saat 38 dakika (%58,21) Brezilya: 9 saat 32 dakika (%56,61) Filipinler: 9 saat 14 dakika (%54,44) Arjantin:9 saat 1 dakika (%53,80) Kolombiya: 9 saat 1 dakika (%53,20) Şili: 8 saat 36 dakika (%51,59) Meksika: 8 saat 7 dakika (%48,60) Tayland: 8 saat 6 dakika (%48,56) Rusya: 7 saat 57 dakika (%48,01) Malezya: 8 saat 6 dakika (%47,34) Portekiz: 7 Saat 37 dakika (%46,47) Endonezya: 7 saat 42 dakika (%46,00) BAE: 7 saat 29 dakika (%44,89) Türkiye: 7 saat 24 dakika (%43,92) Tayvan: 7 saat 14 dakika (%42,98)

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