Twitter'da içerikten para kazanma dönemi başlıyor

Sosyal medya platformuna gelen son güncelleme, kullanıcıların dünya çapındaki her türlü Twitter gönderisinden para kazanmalarına olanak tanıyor ve sosyal medya platformunda takipçi sayısını artırmayı ve yeni gelir akışları oluşturmayı amaçlıyor.
Musk sahibi olduğu sosyal medya platformuna gelen yeni özelliği şu sözlerle duyurdu: "İçerik oluşturucular artık bu platformda metin, resim ve videolarına dünya çapında abonelikler sağlayabilir!"
Abonelere özel içerik
Öte yandan Musk, bir iPhone aboneliğini etkinleştirmenin birkaç gün daha uzun süreceğini çünkü bu aboneliklerin Apple tarafından onaylanması gerektiğini vurguladı. Elbette para kazanma özelliği Android kullanıcıları için de geçerli olacak.
Abonelik özelliği, Twitter kullanıcılarının, şirket tarafından belirlenen fiyat kategorilerinden birini seçerek, abonelerinden aylık ücret talep etmelerine olanak tanıyacak. Ödeme yapıldıktan sonra aboneler, Twitter kullanıcısının herkese açık olmayan özel içeriklerine erişim kazanmış olacaklar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah