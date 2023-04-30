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    Twitter'da içerikten para kazanma dönemi başlıyor

    Milyarder girişimci Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'daki içerik oluşturucuların artık içeriklerinden para kazanabileceklerini duyurdu.                 
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    Twitter'da içerikten para kazanma dönemi başlıyor Tam Boyutta Gör
    Amerikalı girişimci Elon Musk, Twitter'da içerik oluşturucular için ücretli bir aboneliğin kullanıma sunulduğunu duyurdu.

    Sosyal medya platformuna gelen son güncelleme, kullanıcıların dünya çapındaki her türlü Twitter gönderisinden para kazanmalarına olanak tanıyor ve sosyal medya platformunda takipçi sayısını artırmayı ve yeni gelir akışları oluşturmayı amaçlıyor.

    Musk sahibi olduğu sosyal medya platformuna gelen yeni özelliği şu sözlerle duyurdu: "İçerik oluşturucular artık bu platformda metin, resim ve videolarına dünya çapında abonelikler sağlayabilir!"

    Abonelere özel içerik

    Öte yandan Musk, bir iPhone aboneliğini etkinleştirmenin birkaç gün daha uzun süreceğini çünkü bu aboneliklerin Apple tarafından onaylanması gerektiğini vurguladı. Elbette para kazanma özelliği Android kullanıcıları için de geçerli olacak.

    Abonelik özelliği, Twitter kullanıcılarının, şirket tarafından belirlenen fiyat kategorilerinden birini seçerek, abonelerinden aylık ücret talep etmelerine olanak tanıyacak. Ödeme yapıldıktan sonra aboneler, Twitter kullanıcısının herkese açık olmayan özel içeriklerine erişim kazanmış olacaklar.

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    alfa-x 18 saat önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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