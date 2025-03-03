Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrik, Chevy Spark’a çok yakışmış! İşte özellikleri ve muhtemel çıkış tarihi

    Elektrikli araç piyasası günden güne daha rekabetçi bir hal alırken, farklı farklı markalar bilindik modellerini elektrikli versiyonlara yükseltmeye devam ediyor.

    Elektrik, Chevy Spark’a çok yakışmış! İşte özellikleri

    Chevrolet, elektrikli araç dünyasına yeni bir soluk getirmek için 2026 model Spark EUV'yi tanıttı. Uygun fiyatlı ve kompakt yapısıyla dikkat çeken bu model, özellikle Güney Amerika, Afrika ve Orta Doğu gibi pazarlarda büyük ilgi görmesi beklenen bir seçenek olacak.

    Spark EUV, SAIC-GM-Wuling ortaklığıyla geliştirilen Baojun Yep Plus platformunu kullanıyor. 75 kW (101 beygir) gücündeki motoru, 180 Nm tork üretiyor ve gücünü 42 kWh kapasiteli lityum demir fosfat (LFP) bataryadan alıyor. Tam şarjla 360 kilometre menzil sunabilen model, şehir içi kullanım için ideal bir tercih olacak.

    Teknoloji açısından da beklentileri karşılayan Spark EUV, 10.1 inçlik bir multimedya ekranı ve 8.8 inçlik dijital gösterge paneli ile donatılmış. Standart olarak Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunması, kullanıcı deneyimini daha da güçlendiriyor.

    Tasarım tarafında iddialı bir duruş sergileyen model, çift tonlu tavan, keskin hatlara sahip gövde yapısı ve sportif 16 inç jantlarıyla dinamik bir görünüme sahip. Chevrolet, Spark EUV için altı farklı renk seçeneği sunarken, kişiselleştirme imkanı sağlayan çeşitli aksesuarlarla aracı tamamen kullanıcıya özel hale getirme fırsatı veriyor.

    Chevrolet’in Afrika ve Orta Doğu Başkanı Jack Uppal, Spark EUV’nün bölgedeki elektrikli araç pazarına yeni bir soluk getireceğini belirtiyor. Uygun fiyatı ve kişiselleştirilebilir yapısıyla geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesi beklenen model, Chevrolet’in sürdürülebilir mobilite vizyonunda önemli bir rol oynayacak.

    Ancak Spark EUV, daha yüksek fiyatlı rakiplerine kıyasla bazı özelliklerden feragat ediyor. Örneğin, 50 kW’lık şarj kapasitesiyle ultra hızlı şarj imkanı sunmuyor. Yine de günlük kullanım için yeterli bir performans sunduğu belirtiliyor.

    2026 Chevrolet Spark EUV, yaz aylarında satışa çıkacak. İlk olarak Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Lübnan, Irak, Umman ve Mısır’da satışa sunulacak. Fiyat konusunda henüz net bir açıklama yapılmasa da, Chevrolet’in rekabetçi bir fiyat stratejisi izlemesi bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HAVELSAN’ın yeni İHA’sı BULUT envantere girdi

    Profil resmi
    -OFLU- 18 saat önce

    Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 1 gün önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    davul fırında en iyi marka hangisi game stick oyun yükleme yeni aldığım lens gözüme batıyor ters haç anlamı pdf i link olarak paylaşma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Pro Max
    Apple iPhone 16 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Thinkbook 16
    Lenovo Thinkbook 16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum