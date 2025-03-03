Elektrik, Chevy Spark’a çok yakışmış! İşte özellikleri ve muhtemel çıkış tarihi

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Chevrolet, elektrikli araç dünyasına yeni bir soluk getirmek için 2026 model Spark EUV'yi tanıttı. Uygun fiyatlı ve kompakt yapısıyla dikkat çeken bu model, özellikle Güney Amerika, Afrika ve Orta Doğu gibi pazarlarda büyük ilgi görmesi beklenen bir seçenek olacak.

Spark EUV, SAIC-GM-Wuling ortaklığıyla geliştirilen Baojun Yep Plus platformunu kullanıyor. 75 kW (101 beygir) gücündeki motoru, 180 Nm tork üretiyor ve gücünü 42 kWh kapasiteli lityum demir fosfat (LFP) bataryadan alıyor. Tam şarjla 360 kilometre menzil sunabilen model, şehir içi kullanım için ideal bir tercih olacak.

Teknoloji açısından da beklentileri karşılayan Spark EUV, 10.1 inçlik bir multimedya ekranı ve 8.8 inçlik dijital gösterge paneli ile donatılmış. Standart olarak Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunması, kullanıcı deneyimini daha da güçlendiriyor.

Tasarım tarafında iddialı bir duruş sergileyen model, çift tonlu tavan, keskin hatlara sahip gövde yapısı ve sportif 16 inç jantlarıyla dinamik bir görünüme sahip. Chevrolet, Spark EUV için altı farklı renk seçeneği sunarken, kişiselleştirme imkanı sağlayan çeşitli aksesuarlarla aracı tamamen kullanıcıya özel hale getirme fırsatı veriyor.

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Chevrolet’in Afrika ve Orta Doğu Başkanı Jack Uppal, Spark EUV’nün bölgedeki elektrikli araç pazarına yeni bir soluk getireceğini belirtiyor. Uygun fiyatı ve kişiselleştirilebilir yapısıyla geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesi beklenen model, Chevrolet’in sürdürülebilir mobilite vizyonunda önemli bir rol oynayacak.

Ancak Spark EUV, daha yüksek fiyatlı rakiplerine kıyasla bazı özelliklerden feragat ediyor. Örneğin, 50 kW’lık şarj kapasitesiyle ultra hızlı şarj imkanı sunmuyor. Yine de günlük kullanım için yeterli bir performans sunduğu belirtiliyor.

2026 Chevrolet Spark EUV, yaz aylarında satışa çıkacak. İlk olarak Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Lübnan, Irak, Umman ve Mısır’da satışa sunulacak. Fiyat konusunda henüz net bir açıklama yapılmasa da, Chevrolet’in rekabetçi bir fiyat stratejisi izlemesi bekleniyor.

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