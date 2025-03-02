BYD’nin yıllık satış artışı rakipleri için korkulu bir rüya olabilir!

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Elektrikli otomobil devi BYD, küresel pazardaki yükselişini rekor satış rakamlarıyla sürdürüyor. Şubat 2025'te dünya genelinde 322.846 araç satan şirket, Ocak ayına kıyasla satışlarını %8,9 artırdı. Ancak asıl çarpıcı gelişme ihracatta yaşandı. Yurt dışına 67.025 araç gönderen BYD, bu alanda geçen yıla göre tam %187,8'lik bir artış yakaladı. Yılın ilk iki ayında toplam ihracat sayısı 133.361'e ulaşarak yıllık bazda %124 büyüme kaydetti.

Bu yükselişte BYD'nin Avrupa pazarına sunduğu yeni modellerin etkisi büyük. Özellikle Atto 2 adlı kompakt elektrikli crossover, markanın küresel büyümesine ivme kazandırıyor. Blade batarya teknolojisi ve e-Platform 3.0 altyapısıyla üretilen bu model, rakiplerine kıyasla daha uygun maliyetli bir alternatif sunuyor. 8,8 inçlik sürücü ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto desteği, panoramik sunroof ve gelişmiş sürücü destek sistemleri gibi özellikleriyle dikkat çeken Atto 2, Volvo EX30 gibi segment liderleriyle rekabet ediyor.

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BYD'nin uluslararası pazarlardaki agresif genişleme politikası, şirketin büyüme hızını daha da artırıyor. Elektrikli araç sektöründe küresel liderliğe oynayan marka, yenilikçi teknolojileri ve stratejik hamleleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

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BYD’nin yıllık satış artışı rakipleri için korkulu rüya olabilir