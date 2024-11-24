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    Olağanüstü çift motorlu güç aktarma sistemi ile kesintisiz performans!

    Alman otomotiv tedarikçisi Mahle, sürekli olarak zirve performansının yüzde 90’ında çalışabilen Super Continuous Torque (SCT) motorunu tanıttı. Motor ayrıca 700 beygir güç üretiyor.
    Olağanüstü çift motorlu güç aktarma sistemiyle sürekli performans Tam Boyutta Gör
    Otomotiv sektörünün öncü isimlerinden Alman tedarikçi Mahle, elektrikli araç teknolojisinde devrim niteliğinde bir yenilikle karşımızda. IAA Transportation 2022’de tanıttığı Sürekli Tork Motoru (Super Continuous Torque - SCT), artık çok daha gelişmiş bir forma kavuşturulmuş durumda. Şirket, iki SCT motoru ve entegre bir soğutma sistemini bir araya getirip tamamen elektrikli bir kamyon aksına entegre etmeyi başardı. Bu yeni sistem, yüzde 92'lik sürekli, kesintisiz güç çıkışıyla dikkat çekiyor ve zirve gücü yaklaşık 700 beygir gücüne ulaşıyor.

    Küçük motorla büyük işler başarmak

    Olağanüstü çift motorlu güç aktarma sistemiyle sürekli performans Tam Boyutta Gör
    Genellikle, motorlar daha az verimli soğutmaya sahip olduğundan aşırı ısınmayı ve hasarı önlemek için sürekli olarak maksimum performansta çalışmazlar, bu da devamlı ve tepe güç değerleri arasında daha büyük bir boşluğa neden olur. Mahle’nin yeni sistemi, yüksek verimliliği ve küçük boyutlarıyla öne çıkarken entegre yağ soğutma sistemi sayesinde, ısının etkin bir şekilde dağıtılmasını sağlıyor. Bu sayede motor, zirve gücünün %92'sinde kesintisiz olarak çalışabiliyor.
    Olağanüstü çift motorlu güç aktarma sistemiyle sürekli performans Tam Boyutta Gör
    SCT motor, yenilikçi bir yağ soğutma sistemi kullanıyor ve bu sayede kompakt, hafif ve verimli bir yapı sunuyor. Mahle, bu motorun büyük elektrikli kamyonlardan performans otomobillerine kadar geniş bir yelpazede kullanılabileceğini belirtiyor. Esasında bu güç sistemi ağır iş makineleri ve ticari araçlar için büyük bir avantaj sunuyor. Örneğin, iki SCT motoruyla donatılmış bu elektrikli aks, 35 ton ağırlığındaki bir hidrojen yakıt hücreli kamyonu, dizel motorlu benzer bir araca göre Avusturya ile İtalya arasındaki Brenner Alplerini 10% daha hızlı bir şekilde geçirebiliyor. Esasında bu motor yolcu araçları, ticari araçlar, inşaat makineleri veya ağır sınıf araçlar dışında pist (spor) araçlarında da kullanılabilir.

    Öte yandan prototipler hâlâ neodimyum mıknatıslar kullanıyor olsa da Mahle, SCT teknolojisinin Mıknatıssız Temassız Aktarıcı (Magnet-free Contactless Transmitter - MCT) teknolojisiyle birleşebileceğini ve “mükemmel motorun” üretilebileceğinden emin. Ek olarak firma hem SCT motor teknolojisinin hem de beraberindeki sıvı soğutma sisteminin seri üretime hazır olduğunu söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 3 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 5 gün önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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