Olağanüstü çift motorlu güç aktarma sistemi ile kesintisiz performans!

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Tam Boyutta Gör Otomotiv sektörünün öncü isimlerinden Alman tedarikçi Mahle, elektrikli araç teknolojisinde devrim niteliğinde bir yenilikle karşımızda. IAA Transportation 2022’de tanıttığı Sürekli Tork Motoru (Super Continuous Torque - SCT), artık çok daha gelişmiş bir forma kavuşturulmuş durumda. Şirket, iki SCT motoru ve entegre bir soğutma sistemini bir araya getirip tamamen elektrikli bir kamyon aksına entegre etmeyi başardı. Bu yeni sistem, yüzde 92'lik sürekli, kesintisiz güç çıkışıyla dikkat çekiyor ve zirve gücü yaklaşık 700 beygir gücüne ulaşıyor.

Küçük motorla büyük işler başarmak

Tam Boyutta Gör Genellikle, motorlar daha az verimli soğutmaya sahip olduğundan aşırı ısınmayı ve hasarı önlemek için sürekli olarak maksimum performansta çalışmazlar, bu da devamlı ve tepe güç değerleri arasında daha büyük bir boşluğa neden olur. Mahle’nin yeni sistemi, yüksek verimliliği ve küçük boyutlarıyla öne çıkarken entegre yağ soğutma sistemi sayesinde, ısının etkin bir şekilde dağıtılmasını sağlıyor. Bu sayede motor, zirve gücünün %92'sinde kesintisiz olarak çalışabiliyor.

Tam Boyutta Gör SCT motor, yenilikçi bir yağ soğutma sistemi kullanıyor ve bu sayede kompakt, hafif ve verimli bir yapı sunuyor. Mahle, bu motorun büyük elektrikli kamyonlardan performans otomobillerine kadar geniş bir yelpazede kullanılabileceğini belirtiyor. Esasında bu güç sistemi ağır iş makineleri ve ticari araçlar için büyük bir avantaj sunuyor. Örneğin, iki SCT motoruyla donatılmış bu elektrikli aks, 35 ton ağırlığındaki bir hidrojen yakıt hücreli kamyonu, dizel motorlu benzer bir araca göre Avusturya ile İtalya arasındaki Brenner Alplerini 10% daha hızlı bir şekilde geçirebiliyor. Esasında bu motor yolcu araçları, ticari araçlar, inşaat makineleri veya ağır sınıf araçlar dışında pist (spor) araçlarında da kullanılabilir.

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Öte yandan prototipler hâlâ neodimyum mıknatıslar kullanıyor olsa da Mahle, SCT teknolojisinin Mıknatıssız Temassız Aktarıcı (Magnet-free Contactless Transmitter - MCT) teknolojisiyle birleşebileceğini ve “mükemmel motorun” üretilebileceğinden emin. Ek olarak firma hem SCT motor teknolojisinin hem de beraberindeki sıvı soğutma sisteminin seri üretime hazır olduğunu söyledi.

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