Elektrikli araç sürücülerinin şarj ve menzil endişesi sürüyor mu? İşte araştırmanın sonuçları

- Şarj ve menzil endişesi nadiren yaşanıyor
- Şarj istasyonunda bekleme problemi çok yaşanmıyor
- Katılımcıların %91'i yeniden elektrikli araç alacağını söyledi
- Yorumlar
Şarj ve menzil endişesi nadiren yaşanıyor
Araştırmada elektrikli araç sürücülerinin sadece %9'u sık sık menzil endişesi yaşadıklarını belirtti. %18'i asla bu endişeyi taşımadıklarını belirtirken, %44'ü nadir endişe yaşadıklarını bildirdi. Sürücülerinin %44'ü, menzil edişesinin, elektrikli araç sahipliği tatminini negatif olarak etkilediğini belirtti. Araçlarının bataryasını en az bir kere tamamen bitiren sürücü sayısının ise %16 olduğu ortaya çıktı.
Şarj istasyonunda bekleme problemi çok yaşanmıyor
Elektrikli araç sahiplerinin en büyük endişelerinden biri de şarj istasyonuna vardıklarında tüm istasyonun dolu olduğunu görmektir. Araç sahiplerinin %75'i bu durumun başlarına en az bir kez geldiğini söyledi ve katılımcıların %10'u şarj noktası için bir saat veya daha fazla beklediğini söyledi. Katılımcıların %29'u hiç beklemediğini, %48'i ise 15 dakikadan az beklediğini belirtti. Dolayısıyla uzun bekleme sürelerinin çok fazla deneyimlenmediğini söyleyebiliriz. Tabi bayram ve tatil dönemlerinde bekleme sorunlarının arttığı da bir gerçek.
Araştırmada elektrikli araç sahiplerinin %70'i araçlarını çoğunlukla evde şarj ettiklerini belirtti. %16'sı öncelikle halka açık şarj istasyonlarını kullanırken geri kalan %14'ü her ikisinden de yararlanıyor. Maalesef bu rakamlar ABD için geçerli olsa da ülkemiz için mümkün değil. Çoğu apartmanın otoparka sahip olmadığı ülkemizde, elektrikli araç sahiplerinin birçoğunun halka açık şarj istasyonlarını kullanmaktan başka seçeneği yok. Neyse ki gün geçtikçe şarj istasyonlarının yaygınlaştığını görüyoruz.
Katılımcıların %91'i yeniden elektrikli araç alacağını söyledi
Son olarak ankete katılan elektrikli otomobil sahipleri, bir takım sıkıntılar yaşadıklarını belirtse de, %91 gibi büyük bir çoğunluğu bir dahaki araçlarının yine elektrikli olacağını söyledi. Bu da, hala bazı problemlere sahip elektrikli araçların, kullanıcılar tarafından ne kadar sevildiğinin bir göstergesi.Kaynakça https://www.carscoops.com/2024/05/new-study-suggests-16-of-ev-owners-have-run-out-of-juice/ https://www.quantum-corp.com/charge-and-range-anxiety-insights Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.