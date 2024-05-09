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    Elektrikli araç sürücülerinin şarj ve menzil endişesi sürüyor mu? İşte araştırmanın sonuçları

    Elektrikli araç almak isteyen kişilerin kafasındaki en büyük endişe kaynağı, araçların menzili ve şarj konusu. Peki hala bu endişeler devam ediyor mu? İşte ABD'de yapılan araştırmanın sonuçları.
    Elektrikli araç sürücülerinin şarj ve menzil endişesi sürüyor mu? Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç almak isteyen kişilerin genellikle kafasındaki en büyük endişe kaynağı, araçların menzili ve şarj konusu. Bununla birlikte, yeni elektrikli araçların menzili artıyor ve şarj istasyonları da artıyor. Peki hala bu endişeler devam ediyor mu? Quantum Research tarafından ABD'de yapılan araştırma sonuçları neler söylüyor?

    Şarj ve menzil endişesi nadiren yaşanıyor

    Araştırmada elektrikli araç sürücülerinin sadece %9'u sık sık menzil endişesi yaşadıklarını belirtti. %18'i asla bu endişeyi taşımadıklarını belirtirken, %44'ü nadir endişe yaşadıklarını bildirdi. Sürücülerinin %44'ü, menzil edişesinin, elektrikli araç sahipliği tatminini negatif olarak etkilediğini belirtti. Araçlarının bataryasını en az bir kere tamamen bitiren sürücü sayısının ise %16 olduğu ortaya çıktı.

    Elektrikli araç sürücülerinin şarj ve menzil endişesi sürüyor mu? Tam Boyutta Gör
    Sürücülere şarj endişesini ne sıklıkla yaşadıkları sorulduğunda ise %21'i asla yaşamadıklarını söylerken, %46'sı ayda bir kereden az bu endişeyi yaşadıklarını bildirdi. Her hafta bu endişeyi yaşayan kullanıcı sayısı ise %8 oldu. Şarj endişesinin elektrikli araç sahipliği tatminini negatif etkilediğini düşünen katılımcıların oranı ise %37 oldu.

    Elektrikli araç sürücülerinin şarj ve menzil endişesi sürüyor mu? Tam Boyutta Gör

    Şarj istasyonunda bekleme problemi çok yaşanmıyor

    Elektrikli araç sahiplerinin en büyük endişelerinden biri de şarj istasyonuna vardıklarında tüm istasyonun dolu olduğunu görmektir. Araç sahiplerinin %75'i bu durumun başlarına en az bir kez geldiğini söyledi ve katılımcıların %10'u şarj noktası için bir saat veya daha fazla beklediğini söyledi. Katılımcıların %29'u hiç beklemediğini, %48'i ise 15 dakikadan az beklediğini belirtti. Dolayısıyla uzun bekleme sürelerinin çok fazla deneyimlenmediğini söyleyebiliriz. Tabi bayram ve tatil dönemlerinde bekleme sorunlarının arttığı da bir gerçek.

    Araştırmada elektrikli araç sahiplerinin %70'i araçlarını çoğunlukla evde şarj ettiklerini belirtti. %16'sı öncelikle halka açık şarj istasyonlarını kullanırken geri kalan %14'ü her ikisinden de yararlanıyor. Maalesef bu rakamlar ABD için geçerli olsa da ülkemiz için mümkün değil. Çoğu apartmanın otoparka sahip olmadığı ülkemizde, elektrikli araç sahiplerinin birçoğunun halka açık şarj istasyonlarını kullanmaktan başka seçeneği yok. Neyse ki gün geçtikçe şarj istasyonlarının yaygınlaştığını görüyoruz.

    Katılımcıların %91'i yeniden elektrikli araç alacağını söyledi

    Son olarak ankete katılan elektrikli otomobil sahipleri, bir takım sıkıntılar yaşadıklarını belirtse de, %91 gibi büyük bir çoğunluğu bir dahaki araçlarının yine elektrikli olacağını söyledi. Bu da, hala bazı problemlere sahip elektrikli araçların, kullanıcılar tarafından ne kadar sevildiğinin bir göstergesi.

    Kaynakça https://www.carscoops.com/2024/05/new-study-suggests-16-of-ev-owners-have-run-out-of-juice/ https://www.quantum-corp.com/charge-and-range-anxiety-insights
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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