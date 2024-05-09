Elektrikli araç sürücülerinin şarj ve menzil endişesi sürüyor mu? İşte araştırmanın sonuçları

Tam Boyutta Gör Elektrikli araç almak isteyen kişilerin genellikle kafasındaki en büyük endişe kaynağı, araçların menzili ve şarj konusu. Bununla birlikte, yeni elektrikli araçların menzili artıyor ve şarj istasyonları da artıyor. Peki hala bu endişeler devam ediyor mu? Quantum Research tarafından ABD'de yapılan araştırma sonuçları neler söylüyor?

Şarj ve menzil endişesi nadiren yaşanıyor

Araştırmada elektrikli araç sürücülerinin sadece %9'u sık sık menzil endişesi yaşadıklarını belirtti. %18'i asla bu endişeyi taşımadıklarını belirtirken, %44'ü nadir endişe yaşadıklarını bildirdi. Sürücülerinin %44'ü, menzil edişesinin, elektrikli araç sahipliği tatminini negatif olarak etkilediğini belirtti. Araçlarının bataryasını en az bir kere tamamen bitiren sürücü sayısının ise %16 olduğu ortaya çıktı.

Tam Boyutta Gör Sürücülere şarj endişesini ne sıklıkla yaşadıkları sorulduğunda ise %21'i asla yaşamadıklarını söylerken, %46'sı ayda bir kereden az bu endişeyi yaşadıklarını bildirdi. Her hafta bu endişeyi yaşayan kullanıcı sayısı ise %8 oldu. Şarj endişesinin elektrikli araç sahipliği tatminini negatif etkilediğini düşünen katılımcıların oranı ise %37 oldu.

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Şarj istasyonunda bekleme problemi çok yaşanmıyor

Elektrikli araç sahiplerinin en büyük endişelerinden biri de şarj istasyonuna vardıklarında tüm istasyonun dolu olduğunu görmektir. Araç sahiplerinin %75'i bu durumun başlarına en az bir kez geldiğini söyledi ve katılımcıların %10'u şarj noktası için bir saat veya daha fazla beklediğini söyledi. Katılımcıların %29'u hiç beklemediğini, %48'i ise 15 dakikadan az beklediğini belirtti. Dolayısıyla uzun bekleme sürelerinin çok fazla deneyimlenmediğini söyleyebiliriz. Tabi bayram ve tatil dönemlerinde bekleme sorunlarının arttığı da bir gerçek.

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Araştırmada elektrikli araç sahiplerinin %70'i araçlarını çoğunlukla evde şarj ettiklerini belirtti. %16'sı öncelikle halka açık şarj istasyonlarını kullanırken geri kalan %14'ü her ikisinden de yararlanıyor. Maalesef bu rakamlar ABD için geçerli olsa da ülkemiz için mümkün değil. Çoğu apartmanın otoparka sahip olmadığı ülkemizde, elektrikli araç sahiplerinin birçoğunun halka açık şarj istasyonlarını kullanmaktan başka seçeneği yok. Neyse ki gün geçtikçe şarj istasyonlarının yaygınlaştığını görüyoruz.

Katılımcıların %91'i yeniden elektrikli araç alacağını söyledi

Son olarak ankete katılan elektrikli otomobil sahipleri, bir takım sıkıntılar yaşadıklarını belirtse de, %91 gibi büyük bir çoğunluğu bir dahaki araçlarının yine elektrikli olacağını söyledi. Bu da, hala bazı problemlere sahip elektrikli araçların, kullanıcılar tarafından ne kadar sevildiğinin bir göstergesi.

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Elektrikli araç sürücülerinin şarj ve menzil endişesi sürüyor mu?