Elektrikli araçlar hakkında yanlış bilinen gerçekler: Sürücülerin çoğu bilinçsiz

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Tam Boyutta Gör Günümüzde elektrikli araçlara (EV) geçiş, çevresel kaygılar ve maliyet avantajları göz önüne alındığında büyük bir önem kazanmış durumda. Ancak YouGov tarafından İngiltere’de yapılan bir çalışma, benzinli ve dizel araç kullanan sürücülerin elektrikli araçlar hakkındaki bilgi düzeyinin son derece düşük olduğunu ortaya koydu. Ankete katılanların yarısından fazlası (yüzde 57), elektrikli araçlar hakkında sorulan on sorudan yalnızca iki veya daha azını doğru yanıtlayabildi. Yüzde 23’lük bir kesim ise hiçbir soruyu doğru cevaplayamadı.

Bu bilgi eksikliği, sürücülerin yeni araç tercihlerini de olumsuz yönde etkiliyor. Elektrikli araçlar hakkında düşük bilgi düzeyine sahip sürücüler, bir sonraki araçlarının elektrikli olmasını isteme konusunda doğal olarak daha az istekli. Bin kişilik anket sonuçlarına göre, on sorudan iki veya daha azını doğru yanıtlayan sürücüler, sekiz veya daha fazlasını doğru yanıtlayanlara göre 11 kat daha az elektrikli araç tercih ediyor.

Elektrikli araçlar hakkındaki yanlış ve yanıltıcı bilgiler

Ankete katılan benzinli araç sürücülerinin yüzde 62’si, elektrikli araçların sahip olma ve işletme maliyetlerinin daha yüksek olduğunu düşünüyor. Oysa gerçek, elektrikli araçların genellikle daha ucuz olduğu yönünde. 2023'ün en çok satan benzinli araçlarını kullanan sürücüler, elektrikli araç sahiplerine kıyasla yılda ortalama 700 sterlin daha fazla ödeme yapıyor.

Ayrıca, katılımcıların yüzde 41’i elektrikli araçların yangın çıkma olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyor. Ancak haber manşetlerine rağmen gerçek tam tersi. Verilere göre, elektrikli araçlar benzinli veya dizel araçlara kıyasla yangın çıkarma olasılığı açısından 80 kat daha güvenli.

Tam Boyutta Gör Ankete katılan sürücülerin yarısından fazlası (yüzde 59), Birleşik Krallık’ın elektrik altyapısının elektrikli araçların artışına dayanamayacağını düşünüyor. Ancak, Ulusal Elektrik Şebekesi bu iddianın bir mit olduğunu belirterek, Birleşik Krallık’ın elektrik altyapısının milyonlarca elektrikli aracı rahatlıkla destekleyebileceğini açıkladı. Bu, Türkiye ve daha birçok ülke için de geçerli bir durum.

Katılımcıların yüzde 80’i, Birleşik Krallık’ın şarj altyapısını kurma hedeflerine ulaşamayacağına inanıyor, ancak ülke bu konuda planlananın ilerisinde ve 2030 yılına kadar 300.000 şarj istasyonuna ulaşmayı hedefliyor.

Bir elektrikli aracın ömür boyu CO2 emisyonlarının benzinli bir araçtan daha az olmadığına inanan sürücülerin sayısı (%35) da azımsanmayacak büyüklükte. Verilere göre bir elektrikli araç, eşdeğer bir benzinli veya dizel araçtan üç kat daha az ömür boyu CO2 emisyonu üretmekte, üretimine katkı yapmakta.

Yanlış bilgilenme satın alım kararını etkiliyor

Çalışmanın amacı elbette elektrikli araç kullanmayanların bilinçsiz olduğunu göstermek değil. Tam tersine bu yanlışların elektrikli araç alımını nasıl etkilediğini, bunun da şehirlerde daha kötü hava kalitesi ve iklim değişikliğinin daha kötü etkileri anlamına geldiğini göstermeyi amaçlıyor. Araştırma aynı zamanda yüksek puan alan sürücülerin neredeyse yüzde 65’inin bir sonraki araçlarının elektrikli olacağını gösteriyor. Düşük puan alanların ise sadece yüzde 6,1’i bir sonraki araçlarının elektrikli araç olmasını istedi. Arada 11 katlık bir fark bulunuyor.

Elektrikli araçlar, çevre dostu sürüş, düşük maliyetler ve enerji güvenliği açısından büyük avantajlar sağlarken, doğru bilgilere erişimin artmasıyla daha fazla sürücünün bu geçişi yapacağı öngörülüyor. Ayrıca çalışmada hem firmaların hem de hükümetlerin bu yanlış bilgilendirmeye karşı adımlar atması gerektiği belirtiliyor.

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Elektrikli araçlar: Sürücülerin en çok yanıldığı noktalar