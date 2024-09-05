Elektrikli araçlar hakkında yanlış bilinen gerçekler: Sürücülerin çoğu bilinçsiz

- Elektrikli araçlar hakkındaki yanlış ve yanıltıcı bilgiler
- Yanlış bilgilenme satın alım kararını etkiliyor
- Yorumlar
Bu bilgi eksikliği, sürücülerin yeni araç tercihlerini de olumsuz yönde etkiliyor. Elektrikli araçlar hakkında düşük bilgi düzeyine sahip sürücüler, bir sonraki araçlarının elektrikli olmasını isteme konusunda doğal olarak daha az istekli. Bin kişilik anket sonuçlarına göre, on sorudan iki veya daha azını doğru yanıtlayan sürücüler, sekiz veya daha fazlasını doğru yanıtlayanlara göre 11 kat daha az elektrikli araç tercih ediyor.
Elektrikli araçlar hakkındaki yanlış ve yanıltıcı bilgiler
Ankete katılan benzinli araç sürücülerinin yüzde 62’si, elektrikli araçların sahip olma ve işletme maliyetlerinin daha yüksek olduğunu düşünüyor. Oysa gerçek, elektrikli araçların genellikle daha ucuz olduğu yönünde. 2023'ün en çok satan benzinli araçlarını kullanan sürücüler, elektrikli araç sahiplerine kıyasla yılda ortalama 700 sterlin daha fazla ödeme yapıyor.
Ayrıca, katılımcıların yüzde 41’i elektrikli araçların yangın çıkma olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyor. Ancak haber manşetlerine rağmen gerçek tam tersi. Verilere göre, elektrikli araçlar benzinli veya dizel araçlara kıyasla yangın çıkarma olasılığı açısından 80 kat daha güvenli.
Katılımcıların yüzde 80’i, Birleşik Krallık’ın şarj altyapısını kurma hedeflerine ulaşamayacağına inanıyor, ancak ülke bu konuda planlananın ilerisinde ve 2030 yılına kadar 300.000 şarj istasyonuna ulaşmayı hedefliyor.
Bir elektrikli aracın ömür boyu CO2 emisyonlarının benzinli bir araçtan daha az olmadığına inanan sürücülerin sayısı (%35) da azımsanmayacak büyüklükte. Verilere göre bir elektrikli araç, eşdeğer bir benzinli veya dizel araçtan üç kat daha az ömür boyu CO2 emisyonu üretmekte, üretimine katkı yapmakta.
Yanlış bilgilenme satın alım kararını etkiliyor
Çalışmanın amacı elbette elektrikli araç kullanmayanların bilinçsiz olduğunu göstermek değil. Tam tersine bu yanlışların elektrikli araç alımını nasıl etkilediğini, bunun da şehirlerde daha kötü hava kalitesi ve iklim değişikliğinin daha kötü etkileri anlamına geldiğini göstermeyi amaçlıyor. Araştırma aynı zamanda yüksek puan alan sürücülerin neredeyse yüzde 65’inin bir sonraki araçlarının elektrikli olacağını gösteriyor. Düşük puan alanların ise sadece yüzde 6,1’i bir sonraki araçlarının elektrikli araç olmasını istedi. Arada 11 katlık bir fark bulunuyor.
Elektrikli araçlar, çevre dostu sürüş, düşük maliyetler ve enerji güvenliği açısından büyük avantajlar sağlarken, doğru bilgilere erişimin artmasıyla daha fazla sürücünün bu geçişi yapacağı öngörülüyor. Ayrıca çalışmada hem firmaların hem de hükümetlerin bu yanlış bilgilendirmeye karşı adımlar atması gerektiği belirtiliyor.Kaynakça https://electrek.co/2024/09/04/ignorance-of-how-evs-work-is-holding-back-uptake-says-survey/ https://eciu.net/media/press-releases/2024/poll-most-petrol-car-drivers-score-just-2-out-of-10-for-ev-knowledge Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.