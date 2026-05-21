    Güneş panelli elektrikli araçlar şarj ihtiyacını azaltacak

    Avrupa’daki yeni araştırmaya göre güneş panelli elektrikli otomobiller enerji ihtiyacının yüzde 80’ine kadarını kendi üretebilir. Teknoloji özellikle SUV ve kamyonlarda büyük avantaj sağlayabilir.

    Güneş panelleri elektrikli araçlar için güçlü bir potansiyele sahip. Ancak bugüne kadar pek fazla adım atılamadı. Panellerin ağırlığı, esneklik yapısı, maliyet dengesi ve verimlilik derecesi gibi pek çok etmen bunda rol oynuyor. 

    Avrupa’da gerçekleştirilen yeni bir araştırma ise güneş panelli elektrikli otomobillerin enerji ihtiyacının büyük bölümünü kendi kendine karşılayabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre bazı modeller dış şarja ihtiyaç duymadan enerjisinin yüzde 80’ine kadarını güneşten sağlayabiliyor.

    Elektrikli otomobiller kendi elektriğini üretebilir

    Elektrikli araçlarda devrim: Artık kendi kendini şarj edecek
    2024 yılının başında başlatılan ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen SolarMoves projesi kapsamında, araçlara entegre edilen güneş panellerinin gerçek kullanım koşullarındaki potansiyeli incelendi.

    Projede Hollandalı araştırma kuruluşu TNO, Alman araştırma merkezi Fraunhofer ISE, ayrıca Sono Motors, IM Efficiency ve Lightyear gibi şirketler yer aldı. Araştırma kapsamında güneş panelleri araçların tavanına, kaputuna ve yan panellerine entegre edildi.

    Avrupa’da yüzde 55’e kadar enerji tasarrufu

    Araştırmanın en dikkat çekici sonucu ise SUV gibi geniş tavan alanına sahip elektrikli araçlarla ilgili oldu. Araştırmacılara göre Orta Avrupa’daki bir elektrikli SUV, yıllık enerji ihtiyacının yüzde 55’ine kadarını kendi üretebilir. Güney Avrupa’da ise bu oran yüzde 80 seviyesine kadar çıkabiliyor.

    Bilim insanları, bu sistem sayesinde daha az şarj ihtiyacı oluştuğunu, kilometre başına elektrik tüketiminin düştüğünü ve kullanım konforunun arttığını belirtiyor.

    1,3 milyon kilometrelik veri incelendi

    Elektrikli araçlarda devrim: Artık kendi kendini şarj edecek
    Araştırma kapsamında şehir otomobillerinden ağır ticari araçlara kadar toplam 23 farklı araç tipi analiz edildi. Araçlara sensörler yerleştirildi ve toplamda 1,3 milyon kilometrelik sürüş verisi incelendi. Çalışmada ayrıca Meteosat uydu verileri ile Amsterdam ve Madrid’den meteorolojik bilgiler kullanıldı.

    Kamyonlar için büyük avantaj sağlayabilir

    Araştırma ekibine göre araç üstü güneş paneli teknolojisi özellikle lojistik sektöründe büyük avantaj sağlayabilir. Bunun en önemli nedeni ise tahmin edebileceğiniz üzere kamyon ve dorselerin geniş tavan alanına sahip olmaları. Özellikle soğutma ve yardımcı sistemlerin yüksek enerji tükettiği düşünüldüğünde, güneş enerjisinin önemi daha da ortaya çıkıyor.

    Araştırmaya göre elektrikli kamyonlarda güneş panelleri günlük menzili yüzde 15’e kadar artırabiliyor. Yan panellerin de güneş paneliyle kaplanması halinde çekicilerin günlük enerji üretimi 90 ila 110 kWsa seviyesine ulaşabiliyor. Bu miktarın soğutma sistemlerini tamamen karşılayabildiği belirtiliyor.

    Dizel araçlarda bile yakıt tüketimini azaltabilir

    Araştırma yalnızca elektrikli araçlarla sınırlı değil. Bilim insanları, güneş panellerinin dizel kamyonlarda da klima ve yardımcı sistemlerin enerji ihtiyacını azaltarak yakıt tüketimini düşürebileceğini ifade ediyor.

    Fraunhofer ISE’ye göre araç üstü güneş paneli yatırımlarının geri dönüş süresi ise iki yıldan kısa olabilir.

