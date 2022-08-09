Huawei'nin teknolojilerine sahip Avatr 11 Çin'de satışa sunuldu

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Changan Automobile, CATL ve Huawei iş birliğiyle geliştirilen Avatr 11 crossover model Çin'de satışa sunuldu. Fiyatlar 349.900 Yuan (930.000 TL) seviyesinden başlıyor ve geçtiğimiz Mayıs ayında tanıtılan Avatr 11 MMV versiyonuyla birlikte 600.000 Yuan'a (1.6 milyon TL) kadar çıkıyor.

Avatr 11, özellikleriyle neler sunuyor?

EP1 platformunu kullanan Avatr 11'in 4880 mm uzunluğa, 1970 mm genişliğe, 1601 mm yüksekliğe ve 2975 mm aks mesafesine sahip olduğu açıklandı. Araçta toplam 578 hp güç ve 650 Nm tork üreten iki elektrik motoru bulunuyor. Huawei tarafından geliştirilen motorlardan öndeki tek başına 265 hp, arkadaki ise 313 hp güç üretiyor.

Açıklanan verilere göre Avatr 11 bu motorlarla 0-100 km/s hızlanmasını 3.98 saniyede tamamlıyor. Aracın son hızı ise 200 km/s ile sınırlandırılmış. 90.38 kWsa batarya ile donatılan modeller Çin'deki normlara göre 555 kilometre menzil sunarken üst versiyonlarda 680 kilometre sürüş menzili sağlayan 116.79 kWsa'lik batarya bulunuyor.

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240 kW DC hızlı şarj desteğine sahip olan elektrikli SUV bu sayede 10 dakika gibi kısa bir sürede menziline 200 km ekleyebiliyor. Bunun dışında Avatr 11'de 3 tane Lidar'ın da dahil olduğu 34 farklı sensörden oluşan ' akıllı sürüş sistemi' kapsamında trafik ışığı algılama, şerit değiştirme asistanı ve yaya algılama gibi önemli teknolojiler sunuluyor. Bu özelliklerin bazılarının aylık abonelik gerektirdiği de verilen bilgiler arasında. Üstelik Avatrans adı verilen bu sistemin işlem gücünün saniyede 400 trilyona (TOPS) ulaştığı da verilen bilgiler arasında.

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Yaşam alanında dört veya beş kişilik koltuk düzeniyle tercih edilebilen elektrikli SUV'da 10.25 inç dijital gösterge paneli ve 15.6 inç multimedya ekranı görev yapıyor. Ayrıca yandaki yolcunun önünde de 10.25 inç ekran mevcut. Tüm ekranlar Huawei'nin yazılımını kullanıyor. Bunlara ek olarak iki tane kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, 14 hoparlörlü ses sistemi de özellikler arasında. Ses sisteminde yol gürültüsü engelleme özelliği de mevcut.

Avatr 11'in beş koltuklu versiyonunda arkadaki yolcular için havalandırma menfezlerinden başka bir özellik sunulmuyor. Kaptan koltukların geniş bir orta konsolla ayrıldığı dört koltuklu lüks versiyonda ise buna ek olarak kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, küçük bir dokunmatik panel ve küçük bir soğutucu bulunuyor.

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Elektrikli Avatr 11 Çin'de satışa çıktı: İşte özellikleri