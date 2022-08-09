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    ABD'nin yeni elektrikli araç teşviki karşılanması zor bir madde içeriyor

    Senato'dan geçen yasa ile elektrikli araçlara yönelik 7500 dolarlık vergi indirimi uzatılacak ancak bataryalara yönelik bir madde nedeniyle pek çok araç indirim kapsamına giremeyecek. İşte sebebi: 
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    ABD'nin yeni elektrikli araç teşvikinde karşılanması zor madde
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    ABD'nin yeni enflasyonu azaltma yasası haftasonu yapılan oylama ile Senato'dan geçti. Söz konusu yasa kapsamında elektrikli araçlar için sunulan 7500 dolarlık vergi indirimi yenilenecek.

    Yasanın bu haliyle yürürlüğe girmesi halinde daha önce sunulan vergi indirimindeki satış kotası da sıfırlanacak. Hatırlanacak olursa mevcut vergi indiriminde 200 bin adet satış kotası vardı. Bu kotayı aşan üreticiler - örneğin Tesla - bu indirimden daha fazla yararlanamıyordu. Yeni sunulacak teşvik kapsamında, hakkını kaybeden üreticiler de yeniden indirime dahil olabilecek.

    Öte yandan, indirimin şartları oldukça düşündürücü. Çünkü üreticilerin bu teşvikten yararlanabilmesi için 2024 itibarıyla bataryalarda Çin'e olan bağımlılığı azaltması ve bataryada kullanılan materyallerin en az yüzde 40'ını Kuzey Amerika veya onun anlaşmalı olduğu ülkelerden tedarik etmesi gerekiyor. Üstelik bu oran her yıl artacak ve 2029'da yüzde 100'e ulaşacak.

    ABD'nin yeni elektrikli araç teşvikinde karşılanması zor madde
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    Bu durum otomotiv devlerini fazlasıyla zorlayacak çünkü The Verge'ün haberinde adı geçen Otomotiv İnovasyon İttifakı'na göre pazarda şu an satın alınabilecek 72 farklı elektrikli model var (PHEV dahil) ve bunlardan en az yüzde 70'i 2024 yılına yönelik gereksinimi karşılayamayacak. Ayrıca, mevcut batarya üretim uygulamaları aynı şekilde devam ederse 2029 yılında hiçbir araç bu teşvik kapsamına giremeyecek.

    Uzmanlara göre yasadaki bu gereklilik ulaşılması zor ancak imkansız olmayan bir durum. ABD'nin batarya üretiminde Çin üstünlüğünü kırması kolay olmayacak. Buna rağmen üreticiler bu yönde yatırım yapıyor. Hyundai, Georgia eyaletindeki batarya ve elektrikli araç üretim fabrikasına 5.4 milyar dolar yatırım açıkladı. Ford ise Kentucky ve Tennessee'deki yeni fabrikalarına 11.4 milyar dolar yatırım yapıyor. Stellantis de Kanada'da batarya üretmek için 2.8 milyar dolar harcayacak.

    Verilen bilgiye göre elektrikli araçların çoğunda kullanılan lityum iyon bataryalarda Çin'in payı yüzde 76. ABD ise sadece yüzde 8 paya sahip.

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