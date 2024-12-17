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    Büyük bataryalı Ford E-Transit Avrupa'da satışa sunuldu

    Menzilinin rakiplerinin geride kalması sebebiyle daha büyük bir batarya seçeneğiyle donatılan yeni Ford E-Transit bu sayede artık 400 km'ye kadar menzil sunuyor.
    Büyük bataryalı Ford E-Transit Avrupa'da satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Ford Otosan tarafından Türkiye'de üretilen elektrikli E-Transit, 2022 yılından beri Avrupa'da satılıyor. Söz konusu modelin WLTP'ye göre sunduğu 316 km'lik menzil zamanla Mercedes eSprinter ve Renault Master E-Tech gibi 400 km menzil sunan rakiplerinin gerisinde kaldı. Bu nedenle şirket E-Transit'e büyük batarya seçeneği ekledi.

    Yeni Ford E-Transit artık Avrupa'da 89 kWsa batarya seçeneğine sahip. Bu batarya, ticari modelin WLTP'ye göre 402 km'ye kadar sürüş menzili sunmasını sağlıyor. Bu da mevcut 68 kWsa'lik bataryanın sunduğu menzile göre yüzde 27 oranında artış anlamına geliyor. Büyük bataryalı Ford E-Transit'in Almanya'daki başlangıç fiyatı 64.590 euro olarak açıklandı yani küçük bataryalı versiyona kıyasla yaklaşık 4 bin euro daha pahalı.

    Bahar aylarında teslimatlarına başlanması planlanan yeni Ford E-Transit'in bataryası dışında hızlı şarj 115 kW'tan 180 kW'a çıkarıldı. Büyük bataryanın %0-80 dolum süresi 28 dakika olarak açıklandı. Şarj süresi 68 kWsa'lik bataryaya göre 9 dakika kısaltılmış. Büyük bataryada AC şarj gücü de 11 kW değil 22 kW olarak karşımıza çıkıyor. Bu da bataryanın %0-100 dolum süresini 8 saatten 6 saate düşürüyor.

    Ford, uzun menzilli versiyonlarda standart olarak ısı pompasına da yer verecek. Motor seçeneklerinde ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Yeni E-Transit, 135 veya 198 kW'lık motorlarla tercih edilebilecek. 

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    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Ovv fena atıştı, deliksiz soktu

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    BOLDVIPER 3 gün önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 4 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 4 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

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