Büyük bataryalı Ford E-Transit Avrupa'da satışa sunuldu

Yeni Ford E-Transit artık Avrupa'da 89 kWsa batarya seçeneğine sahip. Bu batarya, ticari modelin WLTP'ye göre 402 km'ye kadar sürüş menzili sunmasını sağlıyor. Bu da mevcut 68 kWsa'lik bataryanın sunduğu menzile göre yüzde 27 oranında artış anlamına geliyor. Büyük bataryalı Ford E-Transit'in Almanya'daki başlangıç fiyatı 64.590 euro olarak açıklandı yani küçük bataryalı versiyona kıyasla yaklaşık 4 bin euro daha pahalı.
Bahar aylarında teslimatlarına başlanması planlanan yeni Ford E-Transit'in bataryası dışında hızlı şarj 115 kW'tan 180 kW'a çıkarıldı. Büyük bataryanın %0-80 dolum süresi 28 dakika olarak açıklandı. Şarj süresi 68 kWsa'lik bataryaya göre 9 dakika kısaltılmış. Büyük bataryada AC şarj gücü de 11 kW değil 22 kW olarak karşımıza çıkıyor. Bu da bataryanın %0-100 dolum süresini 8 saatten 6 saate düşürüyor.
Ford, uzun menzilli versiyonlarda standart olarak ısı pompasına da yer verecek. Motor seçeneklerinde ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Yeni E-Transit, 135 veya 198 kW'lık motorlarla tercih edilebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor