Elektrikli Hummer, "yengeç modu" sayesinde yana doğru hareket edebilecek

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GMC markası önümüzdeki yıl satışa sunulacak elektrikli Hummer'ın "yengeç modu" isimli özel bir sürüş moduna sahip olacağını duyurdu. Şirket yeni sürüş modunu ima eden logoyu "Gerçek devrimciler kendi yönlerini belirler" ifadesiyle paylaştı.

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Bildiğiniz üzere yengeçler sadece ileriye değil, yana doğru da hareket edebiliyor. Buna dayanarak elektrikli Hummer'ın yana doğru hareket edebileceğini varsayabiliriz. Muhtemelen araç, Rivian R1T'deki Tank Dönüşü'ne benzer bir sisteme sahip olacak. Ancak bu konuda şu an için çok fazla bilgi yok.

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2021'de üretime girecek

Yeniden canlandırılan Hummer markası altında bir elektrikli pick-up'ın piyasaya sürüleceğini zaten öğrenmiştik. Şirket ayrıca aracın SUV versiyonunu da planlıyor. Her iki model de yeni Chevrolet Tahoe gibi BT1 platformu üzerine inşa edilecek.

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Elektrikli Hummer, 1.000 beygir güç ve 15.592 Nm tork kapasiteli üç elektrik motoruyla donatılacak. Bu üniteyle 0'dan 100 km/s hıza sadece üç saniye içinde ulaşabilecek. Önümüzdeki aylarda 2021'de üretime girecek araçla ilgili detaylı bilgilere sahip olacağız.

https://twitter.com/GMC/status/1304060201214062595

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