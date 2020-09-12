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    Elektrikli Hummer, "yengeç modu" sayesinde yana doğru hareket edebilecek

    GMC, merakla beklenen Elektrikli Hummer'ın özel bir sürüş moduna sahip olacağını ima eden bir paylaşım yaptı. Görünüşe bakılırsa araç yengeç modu sayesinde yana doğru gidebilecek.
    19 sa.
    4,2b
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    Otomobil Teknolojileri
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Elektrikli Hummer,
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    GMC markası önümüzdeki yıl satışa sunulacak elektrikli Hummer'ın "yengeç modu" isimli özel bir sürüş moduna sahip olacağını duyurdu. Şirket yeni sürüş modunu ima eden logoyu "Gerçek devrimciler kendi yönlerini belirler" ifadesiyle paylaştı.

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    Bildiğiniz üzere yengeçler sadece ileriye değil, yana doğru da hareket edebiliyor. Buna dayanarak elektrikli Hummer'ın yana doğru hareket edebileceğini varsayabiliriz. Muhtemelen araç, Rivian R1T'deki Tank Dönüşü'ne benzer bir sisteme sahip olacak. Ancak bu konuda şu an için çok fazla bilgi yok.

    Elektrikli Hummer,
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    2021'de üretime girecek

    Yeniden canlandırılan Hummer markası altında bir elektrikli pick-up'ın piyasaya sürüleceğini zaten öğrenmiştik. Şirket ayrıca aracın SUV versiyonunu da planlıyor. Her iki model de yeni Chevrolet Tahoe gibi BT1 platformu üzerine inşa edilecek.

    Elektrikli Hummer,
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    Elektrikli Hummer, 1.000 beygir güç ve 15.592 Nm tork kapasiteli üç elektrik motoruyla donatılacak. Bu üniteyle 0'dan 100 km/s hıza sadece üç saniye içinde ulaşabilecek. Önümüzdeki aylarda 2021'de üretime girecek araçla ilgili detaylı bilgilere sahip olacağız.



    https://twitter.com/GMC/status/1304060201214062595 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    0ldskool (Old is Koool) 19 sa. en beğenilen
    1.000 beygir güç ve 15.592 Nm tork

    E uçak olmuş bu? Hummer olmamış ki
    Yanıtla +7
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    fhrstw 15 sa.
    Utanmadan devrim yazıyorlar tesla olmasa 2040’a kadar elektrikli arabaların e’si olmazdı hala abuk subuk konuşuyorlar nasıl bir omurgasızlık bu birde bunu söyleyen GMC yani GMC :d
    Utanmadan devrim yazıyorlar tesla olmasa 2040’a kadar elektrikli arabaların e’si olmazdı hala abuk subuk konuşuyorlar nasıl bir omurgasızlık bu birde bunu söyle...
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    Yanıtla +6
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Umutcan 11 sa.
    Kolay park etmek için bu tarz yenilikler lazım, otomatik park da koydularsa tamamdır.
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    fhrstw 15 sa.
    Utanmadan devrim yazıyorlar tesla olmasa 2040’a kadar elektrikli arabaların e’si olmazdı hala abuk subuk konuşuyorlar nasıl bir omurgasızlık bu birde bunu söyleyen GMC yani GMC :d
    Yanıtla +6
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    Kulak Misafiri (Emrah Doğan) 15 sa.
    Lastikleri hızlı aşındırır o. Yapmayın..
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    xmeridyenx (furkan ünal) 5 sa. Kulak Misafiri
    Bunu alan adam lastiği mi düşünür
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    YesimCirakli 17 sa.
    Yengeç modu da neymiş. Rivian'da tank modu var, onun gibi dönsün da görelim...
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    gun (Gün Oksay) 17 sa.
    Park etmekte çok zorlanıyordum iyi oldu yeni modelle değiştirelim.
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    0ldskool (Old is Koool) 19 sa. en beğenilen
    1.000 beygir güç ve 15.592 Nm tork

    E uçak olmuş bu? Hummer olmamış ki
    Yanıtla +7
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