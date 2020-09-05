Sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken 16 tonluk elektrikli kamyon: Volta Zero

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Elektrikli araçlar söz konusu olduğunda tasarımcılar alışılagelmişin dışında çalışmalarla karşımıza çıkabiliyor. Kısa süre önce Volta Trucks tarafından örtüsü kaldırılan 16 tonluk elektrikli kamyon da bunların en güzel örneklerinden biri.

Volta Zero adı verilen elektrikli kamyon, “şehir içi kargo ve eşya taşımacılığı için özel olarak geliştirilen dünyanın ilk 16 tonluk ticari aracı” iddiasıyla tanıtıldı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, maksimum yüklü halde yapılan simülasyonlarda Volta Zero’nun iki farklı batarya seçeneği ile 150 ve 200 kilometre menzil sunduğu kaydedilmiş. Söz konusu araçta kullanılan bataryaların kapasitesiyse sırasıyla 160 ve 200 kWh olarak açıklandı.

Volta Zero’da arka tekerleklere güç vermek için geleneksel sistemler yerine e-Axle adı verilen daha yenilikçi bir sistem kullanılıyor. Elektrik motoru, şanzıman ve aksın hafif ve kompakt yapıdaki e-Axle birimi içerisinde birleştirildiği sisteme yukarıda kapasite seçeneklerini belirttiğimiz Lityum Demir Fosfat bataryalar enerji veriyor. Şirket, Lityum Demir Fosfat pillerin uzun kullanım ömrü, dayanıklı pil tasarımı ve termal kararlılık gibi özelliklerinden dolayı bu tür ticari araçlar için en uygun seçenek olduğunun altını çiziyor.

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Volta Zero’nun tasarımına baktığımızda, benzer boyuttaki içten yanmalı motorlu kamyonlara göre oldukça farklı bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Kamyonun sürücü kabini yere oldukça yakın ve neredeyse tamamen camlarla çevrili olması sayesinde sürücüye doğrudan 220 derecelik bir görüş açısı sağlıyor. Bu durumda elbette sürücü koltuğunun kabinin ortasında olmasının payı da büyük. Sürücü koltuğa oturduğunda göz hizası yaklaşık 1.8 metre yüksekliğe denk geliyor. Bu da yol üzerindeki yayaları ve diğer araçları rahatlıkla görebileceği şeklinde yorumlanabilir.

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Volta Zero’daki sürücünün görüş açısı ve güvenlik konularında pek çok yardımcısı da mevcut. Yan ayna yerine kullanılan geniş açılı kameralar, 360 derece kuş bakışı kamera ve kör nokta uyarı sistemi sürücünün aracın çevresinde olup biten her şeyin farkında olmasını sağlıyor. Volta Zero’nun diğer sürüş asistanları arasında aktif direksiyon yardımı, trafik işaretleri yardımcısı, şerit değiştirme yardımcısı ve geri manevra yardımcısı gibi özellikler bulunuyor.

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Volta Zero’nun sürücü kabini oldukça sade ve amaca uygun olarak tasarlanmış. Sürücünün hemen önündeki dijital gösterge ekranında araçla ve sürüşle ilgili önemli bilgiler yer alıyor. Sağda ve solda yer alan dokunmatik ekranlar da aydınlatmalar, klima, navigasyon ve sürüş planlaması, iletişim ve medya gibi pek çok fonksiyonun yerine getirilmesini sağlıyor. Kabine giriş ve çıkışların daha kolay yapılması için iki tarafa da sürgülü kapılar eklenmiş.

9460 mm uzunluğa, 3470 mm yüksekliğe, 2550 mm genişliğe ve 4800 mm aks mesafesine sahip olan Volta Zero’nun dar şehir sokaklarında rahatça görev yapabileceği belirtiliyor. 8,600 kilogram maksimum yük kapasitesine sahip olan Zero’nun kargo bölümü, Avrupa standartlarındaki 16 palete ev sahipliği yapabilecek boyutta tasarlanmış. Sıcakta bozulabilecek nesnelerin nakliyesini yapacaklar için soğutma özelliğine sahip kargo bölümü de opsiyon olarak sunuluyor.

Maksimum hızı 90 km/s ile sınırlandırılan Volta Zero, 2021 yılının ilk yarısında bazı büyük şirketlere test aracı olarak gönderilecek ve gerçek koşullarda gösterdiği performans ölçülecek. İngiltere’de üretilmesi planlanan elektrikli kamyonun satışa çıkması 2022 yılını bulacak.

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