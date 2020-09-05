Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken 16 tonluk elektrikli kamyon: Volta Zero

    Şehir içi kargo ve eşya taşımacılığı için özel olarak geliştirilen 16 tonluk elektrikli kamyon Volta Zero, alışılagelmiş kamyon tasarımlarından sıyrılarak oldukça farklı bir formda karşımıza çıkıyor.
    6 gün
    4,4b
    1
    11
    Otomobil Teknolojileri
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken 16 tonluk elektrikli kamyon: Volta Zero
    Tam Boyutta Gör

    Elektrikli araçlar söz konusu olduğunda tasarımcılar alışılagelmişin dışında çalışmalarla karşımıza çıkabiliyor. Kısa süre önce Volta Trucks tarafından örtüsü kaldırılan 16 tonluk elektrikli kamyon da bunların en güzel örneklerinden biri.

    Volta Zero adı verilen elektrikli kamyon, “şehir içi kargo ve eşya taşımacılığı için özel olarak geliştirilen dünyanın ilk 16 tonluk ticari aracı” iddiasıyla tanıtıldı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, maksimum yüklü halde yapılan simülasyonlarda Volta Zero’nun iki farklı batarya seçeneği ile 150 ve 200 kilometre menzil sunduğu kaydedilmiş. Söz konusu araçta kullanılan bataryaların kapasitesiyse sırasıyla 160 ve 200 kWh olarak açıklandı.

    Volta Zero’da arka tekerleklere güç vermek için geleneksel sistemler yerine e-Axle adı verilen daha yenilikçi bir sistem kullanılıyor. Elektrik motoru, şanzıman ve aksın hafif ve kompakt yapıdaki e-Axle birimi içerisinde birleştirildiği sisteme yukarıda kapasite seçeneklerini belirttiğimiz Lityum Demir Fosfat bataryalar enerji veriyor. Şirket, Lityum Demir Fosfat pillerin uzun kullanım ömrü, dayanıklı pil tasarımı ve termal kararlılık gibi özelliklerinden dolayı bu tür ticari araçlar için en uygun seçenek olduğunun altını çiziyor.

    Sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken 16 tonluk elektrikli kamyon: Volta Zero
    Tam Boyutta Gör

    Volta Zero’nun tasarımına baktığımızda, benzer boyuttaki içten yanmalı motorlu kamyonlara göre oldukça farklı bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Kamyonun sürücü kabini yere oldukça yakın ve neredeyse tamamen camlarla çevrili olması sayesinde sürücüye doğrudan 220 derecelik bir görüş açısı sağlıyor. Bu durumda elbette sürücü koltuğunun kabinin ortasında olmasının payı da büyük. Sürücü koltuğa oturduğunda göz hizası yaklaşık 1.8 metre yüksekliğe denk geliyor. Bu da yol üzerindeki yayaları ve diğer araçları rahatlıkla görebileceği şeklinde yorumlanabilir.

    İlginizi Çekebilir Avatar Amerikan ikonu yeniden doğuyor: İşte yeni nesil Jeep Grand Wagoneer

    Ayrıca Bkz. "Elektrikli Volkswagen ID.4'ün kabininden ilk resmi görüntüler geldi"

    Volta Zero’daki sürücünün görüş açısı ve güvenlik konularında pek çok yardımcısı da mevcut. Yan ayna yerine kullanılan geniş açılı kameralar, 360 derece kuş bakışı kamera ve kör nokta uyarı sistemi sürücünün aracın çevresinde olup biten her şeyin farkında olmasını sağlıyor. Volta Zero’nun diğer sürüş asistanları arasında aktif direksiyon yardımı, trafik işaretleri yardımcısı, şerit değiştirme yardımcısı ve geri manevra yardımcısı gibi özellikler bulunuyor.

    Sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken 16 tonluk elektrikli kamyon: Volta Zero
    Tam Boyutta Gör

    Volta Zero’nun sürücü kabini oldukça sade ve amaca uygun olarak tasarlanmış. Sürücünün hemen önündeki dijital gösterge ekranında araçla ve sürüşle ilgili önemli bilgiler yer alıyor. Sağda ve solda yer alan dokunmatik ekranlar da aydınlatmalar, klima, navigasyon ve sürüş planlaması, iletişim ve medya gibi pek çok fonksiyonun yerine getirilmesini sağlıyor. Kabine giriş ve çıkışların daha kolay yapılması için iki tarafa da sürgülü kapılar eklenmiş.

    9460 mm uzunluğa, 3470 mm yüksekliğe, 2550 mm genişliğe ve 4800 mm aks mesafesine sahip olan Volta Zero’nun dar şehir sokaklarında rahatça görev yapabileceği belirtiliyor. 8,600 kilogram maksimum yük kapasitesine sahip olan Zero’nun kargo bölümü, Avrupa standartlarındaki 16 palete ev sahipliği yapabilecek boyutta tasarlanmış. Sıcakta bozulabilecek nesnelerin nakliyesini yapacaklar için soğutma özelliğine sahip kargo bölümü de opsiyon olarak sunuluyor.

    Maksimum hızı 90 km/s ile sınırlandırılan Volta Zero, 2021 yılının ilk yarısında bazı büyük şirketlere test aracı olarak gönderilecek ve gerçek koşullarda gösterdiği performans ölçülecek. İngiltere’de üretilmesi planlanan elektrikli kamyonun satışa çıkması 2022 yılını bulacak.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Jeep'ten elektriklenme adına yeni adım: Wrangler 4xe
    1 hf.
    Elektrikli Volkswagen ID.4'ün kabininden ilk resmi görüntüler geldi
    1 hf.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    alprkrkmz (alper korkmaz) 6 gün en beğenilen monacomen
    Klasik bir kamyon tasarımına göre tabi ki sıradışı haberdeki araç. Nesini anlamakta güçlük çekiyorsunuz. Adam dünyada bulunmayan bir tasarım dememiş ki. Sıradan kamyonlara göre sıradışı denmiş.
    Klasik bir kamyon tasarımına göre tabi ki sıradışı haberdeki araç. Nesini anlamakta güçlük çekiyorsunuz. Adam dünyada bulunmayan bir tasarım dememiş ki. Sıradan...
    Devamını Gör
    Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 6 gün
    Sıradışı tasarım mı? Bu bildiğin belediye otobüsünü kamyon yapmışlar.
    1 Yanıt Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hazarcep (Hazar ) 6 gün nebulabado
    Togg ile mi maaş alacaksın?
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    WarSaw (Savaş T.) 3 gün
    arka teker sonrası uzun araçlar görünmez tehlikelere çok açıklar özellikle şehir içi sokak dönüşlerinde kaldırımdaki yayalara çarpma riski mevcut her batılıyı doğru düşünür doğru işler çıkarır görmemek lazım örnekte olduğu gibi. o tekerin daha arkaya kaydırılması veya arka mesafenin biraz daha kısaltılması lazım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CoreXXX (fatih tat) 6 gün
    Neresi sıradışı onu anlamadım. Başlığa bakınca uzay aracı havasında bişey bekliyor insan😁
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ona97 6 gün
    Bende bizim yerli volta markası yaptı sandım. Elektrikli scooter, golf arabası yapıyorlar. Şimdide kamyon yaptılar diye sevinmiştim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mehmehcik_71 (uygar yolcu) 6 gün
    Milenyumdan sonra parlak gri elbiselerle gezeceğime alıştırmıştım kendimi. O yüzden bu tarz tasarımlar pek sıradışı gelmiyor ;)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Nemesis-Prime 6 gün
    Elektrik teknolojisi çok iyi. Tasarım göreceli tabi. Ben tasarımı beğendim. Oldukça yenilikçi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    nebulabado 6 gün
    Ben TOGG'u bekliyorum.
    2 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 6 gün
    Sıradışı tasarım mı? Bu bildiğin belediye otobüsünü kamyon yapmışlar.
    1 Yanıt Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    alprkrkmz (alper korkmaz) 6 gün monacomen
    Klasik bir kamyon tasarımına göre tabi ki sıradışı haberdeki araç. Nesini anlamakta güçlük çekiyorsunuz. Adam dünyada bulunmayan bir tasarım dememiş ki. Sıradan kamyonlara göre sıradışı denmiş.
    Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün Pebble akıllı saatlerine hayat öpücüğü 5 gün Tuşlara basınca şarj olan ilginç konsol projesi 5 gün AMD ve MediaTek özelleştirilmiş 5G yongaları için iş birliği yapıyor 5 gün Realme aktif gürültü engelleme yapan kulaklıklarını tanıttı 5 gün Tesla, kendi video oyunlarını geliştirmek için yazılım mühendisleri arıyor 5 gün Piyasaya sürülmeye hazırlanan Poco M2, 6GB RAM ile gelecek 5 gün Windows Defender zararlı yazılım indirmek için kullanılabilir 5 gün COVID-19 verilerini yakında Google Haritalar'da görüntüleyebileceksiniz 5 gün Galaxy S20 FE tüm özellikleriyle karşımızda: Samsung'un yeni F/P telefonu olabilir 5 gün AMD Fortnite haritasına sürpriz yumurta yerleştirdi 5 gün Almanların koronavirüs aşısı Türkiye’de bin kişi üzerinde test edilecek 5 gün Redmi Note 10'un tasarımı ve teknik detayları sızdırıldı 6 gün Nokia 9.3 PureView seri üretime giriyor 6 gün Microsoft Surface Duo, 2021 yılından önce ABD dışında satılmayacak 6 gün Yeni vaka ve ölüm sayısında korkutan artış (5 Eylül) 6 gün Fiyat / performans yarışı: Snapdragon 732 ve Helio G95 geldi 6 gün HTC CEO’su görevi bıraktı 6 gün Yeni nesil Apple Watch modelleri için bileşen üretimi başladı 6 gün Google Pixel 5 ve Pixel 4a 5G'nin fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı 6 gün SeaClear projesi, okyanus tabanını robotlarla temizlemek için geliştiriliyor 6 gün GÖRÜNTÜLENEN Sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken 16 tonluk elektrikli kamyon: Volta Zero Sonraki Xiaomi Mi TV Horizon Edition'ın temel özellikleri ve tasarımı sızdırıldı 6 gün Facebook, Instagram hikayelerini doğrudan Facebook üzerinden görüntülemeyi test ediyor 6 gün Windows 10 yeni güncellemesinde ses ve metin iletişimine odaklanıyor 6 gün Haftaya BİM ve A101 marketlerde dikkat çekici teknoloji ürünleri var 6 gün Honor Watch ES akıllı bileklik maliyete odaklanıyor 6 gün THY teknoloji şirketi kuracağını açıkladı 6 gün Rusya’nın tescillediği Sputnik-V isimli aşının ilk klinik sonuçları açıklandı 6 gün Nvidia Reflex teknolojisini detaylandırdı 6 gün Honor Watch GS Pro dayanıklılığı ön plana çıkarıyor 1 hf. TEKNOFEST’in roket ve elektrikli araç yarışmaları başladı 1 hf. Gigabyte profesyonel oyuncular için AORUS 15P dizüstü bilgisayarını duyurdu 1 hf. Bugün Covid-19 nedeniyle vefat eden kişi sayısı 50'yi geçti (4 Eylül) 1 hf. Crysis Remastered sistem gereksinimleri açıklandı 1 hf. Elon Musk: Mars'a gidenlerin ölme ihtimali yüksek 1 hf. Eski telefonunu Xiaomi’ye getirenlere çifte indirim fırsatı 1 hf. Jeep'ten elektriklenme adına yeni adım: Wrangler 4xe 1 hf. Resmen açıklandı: Yalova Belediyesi’ne siber saldırı! 1 hf. RTX 3090, 3080 ve 3070’in özelleştirilmiş tasarım fiyatları paylaşıldı 1 hf. Rusya, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı denemelerinin ülkede yapılmasına yeşil ışık yaktı 1 hf. Xiaomi laboratuvarı görüntülendi: 1.800 akıllı telefon aynı anda test ediliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    BULAŞIK MAKİNASI TAVSİYESİ???
    DH Forum
    iPhone 12 serisinin kamera tasarımları ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Huawei: Android ile arayı kapatıyoruz
    DonanımHaber
    Ryzen 4000 işlemciler ile yeni bir dönem başlıyor
    DonanımHaber
    Her cihaza hükmedecek HarmonyOS 2.0 duyuruldu
    DonanımHaber
    Söylentiye Göre Ms. Marvel Dizisinin Yönetmenleri Bad Boys for...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Fortnite iOS Oyuncu Sayısının %60 Düşmesinden Sonra Epic Games...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız